Налог на доходы от аренды жилья снизили до 5%: Южанина объяснила, какую льготу потеряет собственник жилья и другие нюансы

При рассмотрении законопроекта № 15111-д Верховная Рада поддержала поправки, согласно которым с 1 января 2027 года доходы физических лиц от предоставления в аренду жилой и нежилой недвижимости другим физическим лицам будут облагаться НДФЛ по ставке 5%. Об этом пишет народный депутат Нина Южанина.

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Что изменилось

Напомним, сегодня такая ставка составляет 18%.

В то же время необходимо учитывать, что:

дополнительно будет уплачиваться военный сбор 5%;

собственник теряет льготу по уплате налога на недвижимое имущество (60 кв. м для квартиры и 120 кв. м для дома).

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«Такие доходы необходимо будет отражать в годовой налоговой декларации, без указания других доходов, с которых уже уплачен налог и информация о которых уже имеется в налоговой.

На мой взгляд, уменьшение ставки НДФЛ является важным шагом для создания стимулов к легализации доходов от аренды и постепенному выводу этого рынка из тени", — написала Южанина.