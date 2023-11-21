Как в терминалах будут следить за наличными переводами

Небанковские платежные терминалы внедряют новую идентификацию людей и более тщательный мониторинг не только отправителей наличных, но и получателей средств. Нацбанк уточнил правила финансового мониторинга, и «платежники» уже начали их внедрять. «Минфин» узнал, что изменится для пользователей.

Как Нацбанк требует усилить финмон

Национальный банк уже давно пытается сделать наличные платежи максимально прозрачными и свести к минимуму анонимность. В банковских отделениях это реализовано: кассиры почти всегда просят у человека платежную карту, паспорт или другой документ (ID-карту, водительские права). Исключения делаются только для небольших переводов, оплаты коммунальных услуг. Тотальную идентификацию банкиры распространяли и в своих платежных терминалах, или ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания), как их называют финансисты. В этих аппаратах считываются банковские карты и персональные данные при помощи «Дії».

Если у банкиров такая идентификация давно поставлена на поток, то у небанковских операторов еще не стала массовой и постепенно внедряется, но этот процесс не затянется надолго.

В конце октября Нацбанк разослал финансистам указания по части финансового мониторинга для небанковских учреждений, большинство из которых принимает наличные платежи через ПТКС.

В телеграмме НБУ № 25−0005/79667 содержится два основных требования:

Обязательная верификация физлица во время приема наличных для перечисления. Нужно знать ФИО (фамилия, имя отчество), место его проживания или паспортные данные, или налоговый код, или дату/место рождения.

Учитывать при финансовом мониторинге операций от 5 тыс. грн так называемый «принцип связанности» с другими финансовыми операциями. И этот принцип касается не только отправителя средств, но и получателя.

До этого регулятор вводил другие требования по идентификации, однако, люди находили способы их обходить. Еще с апреля 2020 года отправители 5 тыс. грн и более должны проходить идентификацию, из-за чего многие разбивали крупные платежи в терминалах по 4,9 тыс. грн.

А с 1 августа 2023-го НБУ своим Постановлением № 90 обязал всех без исключения и вне зависимости от суммы вводить в ПТКС номера свои мобильных и подтверждать переводы специальным кодом, который на них приходит. Однако, и от этого научились увиливать те, кто не хотел светиться, — пользуются одноразовыми sim-картами, которые выбрасывают после проведения платежей.

Теперь же небанковские терминалы начнут собирать больше информации об отправителях средств и пристальнее следить за получателями денег.

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Как на практике будут следить

Казалось бы, идентификацию плательщиков небанковских обменников можно было бы проводить введением имени человека и прочих его данных в терминале. Однако, владельцы ПТКС не хотят рисковать, и будут пользоваться только проверенными данными.

«Недостаточно просто запрашивать данные у клиентов, ведь мы не сможем проверить их достоверность. Потому идентификация будет проходить при считывании данных через государственное приложение «Дія», либо при помощи считывания информации с банковских карт.

Для этого заключаем соглашения с банками — уже подписаны договоры с А-Банком и monobank (Универсал Банк), их клиенты уже могут проводить у нас платежи до 30 тыс. грн в сутки. С остальными банками только работаем по договорам, так что владельцы их карт пока могут у нас платить только до 5 тыс. грн в день", — объяснил «Минфину» СЕО торговой сети City24 (ООО «Вент-Финанс») Дмитрий Гриша.

В других сетях считывание карт уже реализовано, но есть и свои наработки по идентификации плательщика.

«С августа 2023 года мы внедрили в терминалах EasyPay функционал EasyID ― новый способ авторизации, интегрированный с «Дія». Это дает возможность нашему клиенту один раз пройти верификацию и весь год пользоваться нашим сервисом для пополнения карт и оплаты услуг наличными в рамках установленных банками лимитов.

Кроме того, большая часть наших терминалов уже оборудована NFC-ридерами — устройствами для считывания банковских карт (физических или со смартфона с функцией NFC). Так мы получаем от пользователя номер его карты и отправляем в банк-эмитент, от которого затем получаем ФИО владельца карты и еще один параметр (паспортные данные, налоговый код, место регистрации или пр.).

Для этого мы предварительно заключаем с банком соответствующий договор о сотрудничестве (договор возложения). В дальнейшем продолжим развивать оба этих решения для удобства пользователя", — рассказал «Минфину» совладелец группы компаний EasyPay (ООО «ФК «Контрактовый дом») Алексей Авраменко.

До недавнего времени считывание карт и «Дія» применялись, в основном, банками.

Сложнее будет выполнить второе требование регулятора — об отслеживании получателей наличных переводов от 5 тыс. грн по «принципу связанности». Это значит, что небанковский терминал должен суммировать все поступления через свою сеть на один конкретный счет. Владельцу счета могли забрасывать наличные из разных мест, с разных терминалов сети, причем это могли делать даже разные люди. Однако, из-за того, что все эти средства сыпятся на одну карту, хозяин счета также должен будет пройти финансовый мониторинг.

Чаще всего небанковские компании будут проводить финмониторинг через свои сайты или через мобильные приложения. Реже — через сами ПТКС.

Получателю денег будут задавать вопросы о природе транзакции (их целях), о происхождении средств и пр. Запросят ту же информацию, что в подобных ситуациях собирают и банки. Но опросы будут только в случае крупных поступлений.

«Мы, например, решили отталкиваться от поступлений в 30 тыс. грн в день по клиентам банков, с которыми уже подписали договоры (А-Банком и monobank/Универсал Банк), и до 5 тыс. грн — по всем остальным. Если на счета через нашу терминальную сеть заходит больше этих сумм — мы задаем вопросы получателю средств, он проходит финмониторинг. При меньших объемах перечислений справки наводить не будем. Если владелец счета уклоняется от ответов или отказывается проходить финмониторинг, он больше не сможет получать денежные перечисления с наших ПТКС, будем вынуждены его заблокировать», — объяснил Дмитрий Гриша.

Скорее всего, 30 тыс./мес. выбрана для выполнения требования по обязательному финансовому мониторингу 400 тыс. грн — банки и небанковские финучреждения обязаны отчитываться Госфинмониторингу обо всех сделках на эту сумму, даже если не считают их подозрительными.

Впрочем, обойти финмониторинг владельцев небанковских терминалов также можно. Ведь каждая сеть ПТКС знает и контролирует только те перечисления, которые происходят в ее аппаратах. Но если наличные перечисления будут происходить в терминалах разных сетей, и будут меньше порога финмона (меньше 30 тыс. грн/мес. в данном случае), то расспросов «платежников», скорее всего, удастся избежать.

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У небанковских «платежников» больше терминалов

«Минфин» направил в Национальный банк запрос, чтобы понять ситуацию на рынке платежных терминалов и интерес регулятора к небанковским операторам.

НБУ сообщил, что на 1 июля 2023 года в сети ПТКС были четыре компании (небанковские учреждения):

ООО «ФК «Феникс»;

ООО «ФK Либерти Финанс»;

ООО «Свифт Гарант»;

ООО «ФК «Контрактовый дом».

Банков с платежными терминалами сразу 19, это чуть меньше трети всей банковской системы:

Однако, интересно, что численное преимущество банков на этом рынке не позволяет им доминировать по количеству самих терминалов. Как сообщили «Минфину» в НБУ, у небанковских организаций в 3,3 раза больше ПТКС, чем у банков:

48 853 терминалов — небанковские компании, которые предоставляют платежные услуги ;

; 337 терминалов — коммерческие агенты банков;

14 589 терминалов — банки.

На этом фоне интерес НБУ именно к небанковским платежникам становится понятен.

Хотя банки опережают небанковских коллег по объемам операций в терминалах:

93,52 млрд грн — банки (прием наличных и безналичные расчеты картами);

62,22 млрд грн — небанковские платежные организации (наличные операции).

Это данные регулятора за II кв. 2023 года, информации за I кв. нет из-за приостановки сбора статистики — НБУ ссылается на свое постановление для особого (военного) периода № 140 от 18.12.2018.

Впрочем, не исключено, что небанковские организации смогут обойти банки по объемам платежей, когда начнут повсеместно считывать данные всех банковских карт и совершать безналичные платежи.

Надо сказать, платежная отрасль сейчас переживает непростые времена, что, конечно же, объясняется большой войной, из-за которой чуть ли не все «платежники» теряли терминалы.

По информации НБУ, на начало 2021 года в Украине всего (банки + небанки) было 93,5 тыс. ПТКС, а перед полномасштабным вторжением рф (на 1 января 2022 года) — их численность выросла до 109,2 тыс. Сейчас же (II кв. 2023 года) лишь 63,8 тыс. аппаратов, то есть утрачено 42% устройств.

По объемам операций через терминалы также есть сокращение, хотя и не такое большое. Нацбанк сообщил «Минфину» о проведении за II кв. 2023 года платежей на общую сумму 155,8 млрд грн (7,3 млрд грн безналичных при помощи карт), в то время, как в 2021 году средний квартальный показатель составлял 169,3 млрд грн (677,3 млрд грн за год) и 9,1 млрд грн по безналу (36,2 млрд грн за год).