Украинцы жалуются на необоснованные долги за свет

После заявления об отключениях украинцы начали жаловаться на необоснованные долги за свет, которые выставляет Yasno. Потребители раскритиковали работу энергетической компании Yasno после заявления ее генерального директора Сергея Коваленко об отключениях света у должников на своей странице в Facebook.

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Коваленко сообщил, что отключать электроэнергию клиентам с

задолженностями начнут с конца января. Накануне, за 10 дней, компания

пообещала присылать предварительные предупреждения.

В ответ потребители стали на странице Сергея Коваленко один за другим

сообщать о приписках в присылаемых Yasno счетах и заявлять о

необоснованных долгах, которые не могли возникнуть у людей. Кто-то служит на фронте, кто-то — выехал за границу.

Что пишут украинцы

«Объясните мне пожалуйста, как военнослужащему, который уже больше года на востоке без вылазки и имеет квартиру в Киеве. И так мне приходят сообщения о долге в 300 гривен и каждый месяц каким-то чудесным образом начисляется, хотя никто не проживает и не пользуется электроэнергией.

Вопрос: почему я не плачу? Но жесть, раз в полгода бываю дома в Киеве,

снимаю показатели и вношу через кабинет и оплачиваю. Но как это сделать, когда ты где-то под Авдеевкой, то под Бахмутом, то под Лиманом… И потом я должен приехать домой и еще решать, и платить за подключение???" — возмутился Леонард Григорьев.

В квартире никто не жил, но долги росли

О похожей ситуации сообщила и Алла Карлюк: семья выехала, электроэнергия не потреблялась, но Yasno выставляла крупные счета и начисляла долги:

«Мы с семьей с февраля 22 года находимся за границей. Фактически в

квартире включен только холодильник. За все два года в ней жили в общем возможно месяц. Я ежемесячно посылала показания и по возможности платила по счетчику. Вчера выяснилось:

1. Что показатели не принимались.Почему я об этом не получала никакого сообщения?

2. Мне нарисовали какие- то странные показатели по состоянию на 1.01.24 года в объеме 540 киловатт, которые я не посылала.

3. И неожиданно выяснилось, что у меня есть какой-то фантастический для меня размеров долг! Откуда это? И что мне с этим делать? Оставить в Бельгии 8-летнего ребенка и ехать в Киев в компанию Yasno?! Вы это серьезно?"

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В ходе дальнейшего общения Алла также сообщила об отсутствии обратной связи со стороны Yasno и нежелании помогать клиентам в сложной ситуации. О той же проблеме написала и Алла Новикова — Yasno выставляет непонятный долг и нет ответа компании при выяснении ситуации.

«Система сама приписала долг в 2500 кВт на 7000 грн. Сейчас еще и отключат? У меня нет денег заплатить заранее Yasno на пару лет пользования, потому что тяжело болею и не работаю. Обращения ничего не дают, принимают заявку, ответа нет», — сообщила она.

Сергей Коваленко не объяснил, почему потребители должны платить за не потребленную электроэнергию наперед (зачем им выставляют счет с

требованием предоплаты) и откуда возникают большие долги у людей, которые выехали и вообще ничего не потребляют.