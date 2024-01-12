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12 января 2024, 16:47 Читати українською

Украинцы жалуются на необоснованные долги за свет

После заявления об отключениях украинцы начали жаловаться на
необоснованные долги за свет, которые выставляет Yasno. Потребители раскритиковали работу энергетической компании Yasno после заявления ее генерального директора Сергея Коваленко об отключениях света у должников на своей странице в Facebook.

После заявления об отключениях украинцы начали жаловаться нанеобоснованные долги за свет, которые выставляет Yasno.

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Коваленко сообщил, что отключать электроэнергию клиентам с
задолженностями начнут с конца января. Накануне, за 10 дней, компания
пообещала присылать предварительные предупреждения.

В ответ потребители стали на странице Сергея Коваленко один за другим
сообщать о приписках в присылаемых Yasno счетах и заявлять о
необоснованных долгах, которые не могли возникнуть у людей. Кто-то служит на фронте, кто-то — выехал за границу.

Что пишут украинцы

«Объясните мне пожалуйста, как военнослужащему, который уже больше года на востоке без вылазки и имеет квартиру в Киеве. И так мне приходят сообщения о долге в 300 гривен и каждый месяц каким-то чудесным образом начисляется, хотя никто не проживает и не пользуется электроэнергией.

Вопрос: почему я не плачу? Но жесть, раз в полгода бываю дома в Киеве,
снимаю показатели и вношу через кабинет и оплачиваю. Но как это сделать, когда ты где-то под Авдеевкой, то под Бахмутом, то под Лиманом… И потом я должен приехать домой и еще решать, и платить за подключение???" — возмутился Леонард Григорьев.

В квартире никто не жил, но долги росли

О похожей ситуации сообщила и Алла Карлюк: семья выехала, электроэнергия не потреблялась, но Yasno выставляла крупные счета и начисляла долги:

«Мы с семьей с февраля 22 года находимся за границей. Фактически в
квартире включен только холодильник. За все два года в ней жили в общем возможно месяц. Я ежемесячно посылала показания и по возможности платила по счетчику. Вчера выяснилось:

1. Что показатели не принимались.Почему я об этом не получала никакого сообщения?

2. Мне нарисовали какие- то странные показатели по состоянию на 1.01.24 года в объеме 540 киловатт, которые я не посылала.

3. И неожиданно выяснилось, что у меня есть какой-то фантастический для меня размеров долг! Откуда это? И что мне с этим делать? Оставить в Бельгии 8-летнего ребенка и ехать в Киев в компанию Yasno?! Вы это серьезно?"

Читайте также: Yasno начнет отключение должников от электроэнергии с конца января

В ходе дальнейшего общения Алла также сообщила об отсутствии обратной связи со стороны Yasno и нежелании помогать клиентам в сложной ситуации. О той же проблеме написала и Алла Новикова — Yasno выставляет непонятный долг и нет ответа компании при выяснении ситуации.

«Система сама приписала долг в 2500 кВт на 7000 грн. Сейчас еще и отключат? У меня нет денег заплатить заранее Yasno на пару лет пользования, потому что тяжело болею и не работаю. Обращения ничего не дают, принимают заявку, ответа нет», — сообщила она.

Сергей Коваленко не объяснил, почему потребители должны платить за не потребленную электроэнергию наперед (зачем им выставляют счет с
требованием предоплаты) и откуда возникают большие долги у людей, которые выехали и вообще ничего не потребляют.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 14

+
+66
mac
mac
12 января 2024, 17:32
#
Яхты, самолеты, недвига на теплых островах сама себя не пркормит по этому надо затянуть пояса по туже, а ещё жены любовницы платить и платить…
+
+6
bankirsha1984
bankirsha1984
12 января 2024, 17:44
#
Давно пора влаштувати судове й адміністративне (втопити в перевірках і штрафах) пекло для Ахметова та його пасіпак. Вони не припинять наживатися на споживачах, навіть під час війни. Люди — не раби й не мусять платити, коли рахунки з пальця висмоктують. Ті лічильники насправді нікому не потрібні й не цікаві, постачальники все-рівно свої рахунки виставлять
+
0
veritas69
veritas69
12 января 2024, 19:27
#
Якщо вони порушують закон, то ви до кого звертаєтесь. Хто має це влаштувати — пишіть їм напряму
+
+37
matroskin
matroskin
12 января 2024, 17:47
#
Поки можна було не платить все всим було Ок, всі «не жили» або «не знали», тільки сказали що будуть відключать-зразу борги стали «необгрунтованими.», а відключать будинок неприпустимо бо «ніхто не живе» замерзне. Україна.
+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
12 января 2024, 18:04
#
А цікаво буде, коли воїни ВСУ з трофейною зброєю, які нічого не споживали (електроенергії) окрім війни, однак отримали платіжки зі страшними боргами, навідаються до модних/красивих офісів Yasno в Києві. Подивимось чим все закінчиться, хто переможе. Не слід недооцінювати ставлення людей до несправедливості. Потім казатимуть, що все це виявилось неочікуваним
+
0
veritas69
veritas69
12 января 2024, 19:23
#
Не навідаються. не тіштесь марними надіями
+
0
matroskin
matroskin
12 января 2024, 19:23
#
Якщо люди з трофейною зброєю почнуть ходить і вирішувати свої питання, то який сенс було воювати? Людям що застануть той період явно буде не до світла. :(
+
+60
SZlats
SZlats
12 января 2024, 18:07
#
Люди странные да если не вносить показания счетчика то у них автоматически генерируються примерные на основе прошлого потребления и это очень давно так … в чем вой что сложно раз в месяц чтобы родственники вносили или уведомить компанию что не кто не проживает а вой про

Я щомісяця надсилала свідчення і по можливості платила по лічильнику. Вчора з’ясувалося:
1. Що показники не приймалися. Чому я про це не отримувала жодного повідомлення?
2. Мені намалювали якісь дивні показники станом на 1.01.24 року в обсязі 540 кіловат, які я не надсилала.

Что не принимаються ??? их как бы в первых числах подать надо … а вообще не хочешь не можеш вернуться сидит 2 год заплоти пару сотен поддержи экономику, А вообще все это треш
+
+30
nitrolog
nitrolog
12 января 2024, 18:39
#
Теж хотів це написати, що вони генерують середньомісячне споживання і після внесення показів автоматично перераховують і проблем немає, а ті хто вносили начебто постійно і навіть не дивилися попередні внесення звучить дуже тупо як відмазка, проте холодильник в них працює))
+
0
bankirsha1984
bankirsha1984
12 января 2024, 18:59
#
Хлопець з фронту теж мусить всі платіжки своєчасно заповнювати й платити середній тариф, хоча нічого не споживає. Якщо не може — то його проблеми. Він не кращий за інших. Це так думають, люди в тилу, за яких цей хлопець щодня воює. Однак спілкувалася з багатьма, в них інша думка. Певний час цю думку може й не помічатимуть, але, думаю, що з часом це зміниться. Цікаво що потім тилові розумники скажуть
+
0
Lolik1837
Lolik1837
12 января 2024, 18:11
#
« навідаються до модних/красивих офісів Yasno в Києві.»

Если бы и «наведались» то явно не с офисов Yasno начинали бы , а с других мест.

+
0
KValera
KValera
12 января 2024, 18:55
#
Людям на временно оккупированные территории продолжают приходить платёжки за электричество, хотя там уже года 1.5 нет украинского электричества. Причем начисляют Кв-ч как захотят, в независимости от переданных показаний, у людей долги минимум по 600−700 грн нарисовались в один миг.
+
+15
Igorenya
Igorenya
12 января 2024, 19:09
#
А что в холодильнике?)
+
0
veritas69
veritas69
12 января 2024, 19:25
#
Може калоріфер)
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