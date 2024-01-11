Yasno начнет отключение должников от электроэнергии с конца января

Входящий в энергохолдинг ДТЭК столичный поставщик электроэнергии Yasno начнет отключение должников 29 января. Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона, сообщает ЭП.

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Предупреждение об отключении

Отвечая на вопрос, получили ли уже предупреждение должники, как это предусматривает правительственное постановление, он отметил, что есть два типа предупреждений.

«Первое — мы называем это уведомление, когда компания всеми методами, начиная от СМС, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками к людям, сообщает о том, что есть долг, пожалуйста, оплатите», — заявил Коваленко.

Второй тип предупреждения, по его словам, уже предшествует непосредственному отключению потребителя.

«Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время (заплатить долги, — ред.). И за 5 дней еще сети посылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней — для того, чтобы выйти из ситуации и погасить долг», — отметил гендиректор Yasno.

По его словам, это не означает, что все, у кого есть долги, начнут получать уведомления с 29 января.

«Конечно, всем сразу не будет рассылаться предупреждение. Всем приходят только уведомления», — сказал Коваленко.

«Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий — это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы общаемся с ними. А есть долги, которые год и больше «, — добавил он.

Коваленко подчеркнул, что отключение произойдет после получения именно предупреждения.

«10 дней, и производится отключение», — сказал руководитель Yasno.

Как избежать отключения

Он также рассказал, как избежать такого сценария.

Да, в случае, если человека нет на территории Украины, то, по словам Сергея Коваленко, он может оплатить долг.

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«Это не большая проблема. Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира», — отметил он.

«Если же человек накопил по разным обстоятельствам большой долг и не имеет полной суммы, чтобы оплатить, мы такие случаи рассматриваем, но нам нужна коммуникация. Нужно, чтобы этот человек обратился. И мы заключаем так называемые договоры рассрочки, и там уже индивидуальный график, за которым человек платит», — добавил Коваленко.

А для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии, нужно будет уплатить долг.

«После этого нужно будет получить счет на подключение и оплатить. Потому что отключение и подключение стоит денег. После того, как будет оплачен счет на подключение, коллеги из сетей в течение 5 дней подключают физически абонента к поставке», — сказал гендиректор Yasno.