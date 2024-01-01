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1 января 2024, 8:21 Читати українською

Как миллиардные гонорары звезд влияют на ВВП и инфляцию разных стран

Заработки звезд мирового масштаба на гастролях иногда достигают астрономических сумм, которые могут значительно влиять на экономику разных стран. Как именно — расскажем об этом подробнее.

Заработки звезд мирового масштаба на гастролях иногда достигают астрономических сумм, которые могут значительно влиять на экономику разных стран.

Концерты Тейлор Свифт поднимают ВВП стран

Доходы от концертного тура Тейлор Свифт The Eras Tour, который стартовал прошлой весной, можно сравнить с экономиками небольших стран. Еще на старте этого масштабного мероприятия эксперты стали наперебой строить прогнозы по его итогам: ожидалось, что продажи билетов достигнут $1 млрд, а сам тур принесет США $4,6 млрд.

Когда концерты певицы уже были в самом разгаре, некоторые мировые лидеры, раздосадованные тем, что их страны не попали в маршрут тура, стали привлекать внимание Свифт.

Например, с просьбой приехать в гости с выступлением к певице через соцсети обращались президент Чили Габриэль Борич, лидер одной тайской партии Пита Лимджароенрат. Мэр Будапешта Гергей Карачонь направил ей письмо, а канадский депутат Мэтт Женеро и вовсе подал официальную жалобу в Палату общин — таким образом он выразил обеспокоенность тем, что исполнительница не планирует выступать в стране, а значит, Канада не получит доходов от ее концерта.

Все дело в том, что во время тура певицы ее многочисленные фанаты покупают билеты, разнообразный мерч, оплачивают номера в отелях и услуги ресторанов и кафе — все это вносит большой вклад в ВВП страны.

По итогам The Eras Tour, эксперты Bloomberg Economics подсчитали, что 53 концерта певицы в США в этом году добавили к валовому внутреннему продукту страны $4,3 млрд. Влияние тура Тейлор Свифт не осталось без внимания даже в «Бежевой книге» ФРС США.

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Как Бейонсе помешала шведской инфляции замедлиться

Всего два концерта поп-дивы в Швеции в мае текущего года, хоть и собрали большое количество денег, как и в случае со Свифт, но, как выяснилось, хорошего стране не принесли.

Экономисты Danske Bank полагают, что решение певицы начать свое мировое турне в Стокгольме привело к резкому росту цен на некоторые услуги. Так, на фоне наплыва ее поклонников из-за рубежа съем номеров в местных отелях или блюда в ресторанах поднялись в цене на 3,3%, а сервис заведений для отдыха и культуры — на 1,6%. Именно с концертами Бейонсе местные экономисты связали тот факт, что замедление инфляции не оправдало их ожиданий.

По данным шведского статистического агентства Sweden Statistics, базовая инфляция, без учета стоимости энергии в мае, составляла 8,2% в годовом выражении, и падала всего на 0,2 п.п., по сравнению с апрелем. При этом экономисты ждали, что в среднем ее спад составит до 7,8%, а шведский центробанк — до 8,1%.

«Бейонсе несет ответственность за такой сюрприз в этом месяце. Это довольно удивительный результат для разового мероприятия. Такого мы раньше не видели», — прокомментировал ситуацию Михаэль Гран, главный экономист Danske Bank.

BTS обеспечивает экономику Кореи на уровне с Samsung и Hyundai

Музыкальный жанр K-pop стал ультрапопулярным по всему миру, а группа BTS, пожалуй, является ярчайшим его представителем. По состоянию на 2019 год, ее вклад в экономику Южной Кореи составил $4,65 млрд, что по уровню финансового влияния поставило группу в один ряд с компаниями Samsung и Hyundai.

К 2020 году BTS ежегодно приносила в экономику страны не менее $3,5 млрд, следует из данных исследовательского института Hyundai. Аналитики добавили, что в 2017 году каждый 13-й турист приезжал в страну из-за исполнителей.

При этом BTS влияет и на финансовый рынок Южной Кореи. По данным на конец 2021 года, даже во время пандемии группа увеличила доходы своего лейбла HYBE на 58%. А в 2022 году члены группы объявили о перерыве — то ли из-за желания заняться сольной карьерой, то ли из-за необходимости пройти обязательную военную службу, согласно законам Южной Кореи. На этом фоне акции HYBE теряли 25% стоимости. Так компания побила свой рекордный минимум с момента выхода на IPO.

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Миллиарды в экономику от кинематографа

Впрочем, звездами из музыкальной индустрии эти примеры не ограничиваются. Так, перезапуск научно-фантастического сериала «Доктор Кто» 20 лет назад принес, как минимум, 134,6 млн фунтов стерлингов в виде валовой добавленной стоимости в экономику Уэльса, создал сотни рабочих мест и послужил катализатором резкого роста местного творческого сектора.

«Когда люди говорят: „О, драма стоит 2 миллиона фунтов“, это значит, что 2 миллиона фунтов пойдут в Кардифф. Это 2 миллиона фунтов на водителей, офисный персонал, на гостиничный бизнес, отели, пабы, бары, супермаркеты. Работа создает работу», — прокомментировал эти показатели Рассел Т. Дэвис.

Также экономисты спрогнозировали, что показы фильмов «Барби» Гретты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана вместе должны были принести американской экономике около $3,1 млрд. Речь идет о продаже билетов в стране и за рубежом, попкорна и прочего.

Источник: Минфин
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