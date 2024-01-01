Как миллиардные гонорары звезд влияют на ВВП и инфляцию разных стран

Заработки звезд мирового масштаба на гастролях иногда достигают астрономических сумм, которые могут значительно влиять на экономику разных стран. Как именно — расскажем об этом подробнее.

Концерты Тейлор Свифт поднимают ВВП стран

Доходы от концертного тура Тейлор Свифт The Eras Tour, который стартовал прошлой весной, можно сравнить с экономиками небольших стран. Еще на старте этого масштабного мероприятия эксперты стали наперебой строить прогнозы по его итогам: ожидалось, что продажи билетов достигнут $1 млрд, а сам тур принесет США $4,6 млрд.

Когда концерты певицы уже были в самом разгаре, некоторые мировые лидеры, раздосадованные тем, что их страны не попали в маршрут тура, стали привлекать внимание Свифт.

Например, с просьбой приехать в гости с выступлением к певице через соцсети обращались президент Чили Габриэль Борич, лидер одной тайской партии Пита Лимджароенрат. Мэр Будапешта Гергей Карачонь направил ей письмо, а канадский депутат Мэтт Женеро и вовсе подал официальную жалобу в Палату общин — таким образом он выразил обеспокоенность тем, что исполнительница не планирует выступать в стране, а значит, Канада не получит доходов от ее концерта.

Все дело в том, что во время тура певицы ее многочисленные фанаты покупают билеты, разнообразный мерч, оплачивают номера в отелях и услуги ресторанов и кафе — все это вносит большой вклад в ВВП страны.

По итогам The Eras Tour, эксперты Bloomberg Economics подсчитали, что 53 концерта певицы в США в этом году добавили к валовому внутреннему продукту страны $4,3 млрд. Влияние тура Тейлор Свифт не осталось без внимания даже в «Бежевой книге» ФРС США.

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Как Бейонсе помешала шведской инфляции замедлиться

Всего два концерта поп-дивы в Швеции в мае текущего года, хоть и собрали большое количество денег, как и в случае со Свифт, но, как выяснилось, хорошего стране не принесли.

Экономисты Danske Bank полагают, что решение певицы начать свое мировое турне в Стокгольме привело к резкому росту цен на некоторые услуги. Так, на фоне наплыва ее поклонников из-за рубежа съем номеров в местных отелях или блюда в ресторанах поднялись в цене на 3,3%, а сервис заведений для отдыха и культуры — на 1,6%. Именно с концертами Бейонсе местные экономисты связали тот факт, что замедление инфляции не оправдало их ожиданий.

По данным шведского статистического агентства Sweden Statistics, базовая инфляция, без учета стоимости энергии в мае, составляла 8,2% в годовом выражении, и падала всего на 0,2 п.п., по сравнению с апрелем. При этом экономисты ждали, что в среднем ее спад составит до 7,8%, а шведский центробанк — до 8,1%.

«Бейонсе несет ответственность за такой сюрприз в этом месяце. Это довольно удивительный результат для разового мероприятия. Такого мы раньше не видели», — прокомментировал ситуацию Михаэль Гран, главный экономист Danske Bank.

BTS обеспечивает экономику Кореи на уровне с Samsung и Hyundai

Музыкальный жанр K-pop стал ультрапопулярным по всему миру, а группа BTS, пожалуй, является ярчайшим его представителем. По состоянию на 2019 год, ее вклад в экономику Южной Кореи составил $4,65 млрд, что по уровню финансового влияния поставило группу в один ряд с компаниями Samsung и Hyundai.

К 2020 году BTS ежегодно приносила в экономику страны не менее $3,5 млрд, следует из данных исследовательского института Hyundai. Аналитики добавили, что в 2017 году каждый 13-й турист приезжал в страну из-за исполнителей.

При этом BTS влияет и на финансовый рынок Южной Кореи. По данным на конец 2021 года, даже во время пандемии группа увеличила доходы своего лейбла HYBE на 58%. А в 2022 году члены группы объявили о перерыве — то ли из-за желания заняться сольной карьерой, то ли из-за необходимости пройти обязательную военную службу, согласно законам Южной Кореи. На этом фоне акции HYBE теряли 25% стоимости. Так компания побила свой рекордный минимум с момента выхода на IPO.

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Миллиарды в экономику от кинематографа

Впрочем, звездами из музыкальной индустрии эти примеры не ограничиваются. Так, перезапуск научно-фантастического сериала «Доктор Кто» 20 лет назад принес, как минимум, 134,6 млн фунтов стерлингов в виде валовой добавленной стоимости в экономику Уэльса, создал сотни рабочих мест и послужил катализатором резкого роста местного творческого сектора.

«Когда люди говорят: „О, драма стоит 2 миллиона фунтов“, это значит, что 2 миллиона фунтов пойдут в Кардифф. Это 2 миллиона фунтов на водителей, офисный персонал, на гостиничный бизнес, отели, пабы, бары, супермаркеты. Работа создает работу», — прокомментировал эти показатели Рассел Т. Дэвис.

Также экономисты спрогнозировали, что показы фильмов «Барби» Гретты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана вместе должны были принести американской экономике около $3,1 млрд. Речь идет о продаже билетов в стране и за рубежом, попкорна и прочего.