Концерт певицы Beyoncé в Стокгольме разогнал инфляцию в Швеции

В мае инфляция в Швеции превысила все прогнозы из-за концертов певицы Beyoncé в Стокгольме. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков банка Danske Bank.

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Рост инфляции

Отмечается, что шведская базовая инфляция в мае составила 8,2% в годовом выражении. В то же время, местный центробанк (Riksbank) прогнозировал 8,1%, а опрошенные агентством эксперты — 7,8%.

Такой рост был вызван концертами Beyoncé на стадионе Friends Arena в Стокгольме, собранных более 80 000 зрителей. Из-за большого количества приехавших на шоу иностранцев цены на билеты, проживание в гостиницах и еду в ресторанах выросли.