Украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний по случаю Дня российских ракетных войск. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
Украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний рф
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Что известно
«Ко Дню российских ракетных войск стратегического назначения поражено 15 сайтов компаний. Предприятия являются частью сети, участвующей в инженерном обеспечении войск россии (изготовление зданий и поставок древесины)», — говорится в сообщении.
Кроме того, киберспециалисты проникли в сеть и дефейс сайта теплосети города Чебоксары.
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Атака на «Киевстар»
12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.
Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.
У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».
Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.
Комментарии - 3
Податкову службу росії також зломали, але без яких небудь суттєвих наслідків.
Але щоб сказати що то велика перемога чи це якось вплине на дегенератів …
До того ж фраза «Война скоро закончится. Наша общая цель — сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие» написана таким дрібним шрифтом що напис непомітний і до того ж букви розпливаються через масштабування картинки.