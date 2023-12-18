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18 декабря 2023, 9:39 Читати українською

Украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний рф

Украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний по случаю Дня российских ракетных войск. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские хакеры атаковали 15 сайтов компаний по случаю Дня российских ракетных войск.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Ко Дню российских ракетных войск стратегического назначения поражено 15 сайтов компаний. Предприятия являются частью сети, участвующей в инженерном обеспечении войск россии (изготовление зданий и поставок древесины)», — говорится в сообщении.

Кроме того, киберспециалисты проникли в сеть и дефейс сайта теплосети города Чебоксары.

Читайте: Чему нас научила атака на Киевстар и могут хакнуть других операторов

Атака на «Киевстар»

12 декабря на «Киевстар» была осуществлена масштабная кибератака. По словам CEO компании, хакеры уничтожили часть IT-инфраструктуры. Утром 13 декабря сеть так и не возобновила работу. В то же время представитель компании Ирина Леличенко отметила, что «Киевстар» планирует завершить работу над возобновлением услуг в течение среды.

Также «Минфин» ранее писал, что «Киевстар» частично восстановил фиксированную связь.

У Приватбанка и Ощада возникли проблемы из-за атаки на «Киевстар».

Ответственность за кибератаку на оператора взяли хакеры, работающие на россию. В своем Telegram-канале они выложили несколько скриншотов, якобы доказывающих их причастность к преступлению.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2023, 10:01
#
Так, а назви цих підприємств?
+
0
veritas69
veritas69
18 декабря 2023, 10:08
#
Це очевидно, щоб неможливо було перевірити подану інформацію.
Податкову службу росії також зломали, але без яких небудь суттєвих наслідків.
+
0
Три літри
Три літри
18 декабря 2023, 10:22
#
Чебоксарська тепломережа і справді дефейснута http://chteplo.ru/

Але щоб сказати що то велика перемога чи це якось вплине на дегенератів …

До того ж фраза «Война скоро закончится. Наша общая цель — сохранить жизни. Откажитесь от участия в военных действиях. Убедите близких не брать в руки оружие» написана таким дрібним шрифтом що напис непомітний і до того ж букви розпливаються через масштабування картинки.
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