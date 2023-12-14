Чему нас научила атака на Киевстар и могут ли хакнуть других операторов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 декабря 2023, 12:45 Читати українською

Чему нас научила атака на Киевстар и могут ли хакнуть других операторов

В результате кибератаки на Киевстар у миллионов человек исчезла связь и доступ к интернету. Почему защита мобильного оператора не справилась с угрозой, и какие выводы должны сделать другие компании, рассуждал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

В результате кибератаки на Киевстар у миллионов человек исчезла связь и доступ к интернету.

Хакнуть могут кого угодно

Спокойно, граждане, давайте разберемся, что произошло с Киевстаром, чего ждать в дальнейшем, и еще несколько неочевидных выводов.

Во-первых, как уже многие отметили, роль кибербезопасности не стоит приуменьшать. А то кибербезопасность приуменьшит тебя. Или еще кого-то.

Во-вторых, хакнуть могут кого угодно — вопрос только в количестве ресурсов, денег, специалистов и времени атакующего. Киберкоманда Киевстара — одна из самых мощных в Украине, но даже их смогли серьезно просадить. А ты до сих пор пользуешься рашистским Телеграммом, поставил примитивный одинаковый пароль на все аккаунты, и мультифактор не включил.

В-третьих, подобные кибероперации готовятся месяцами (иногда — годами), и включают социнженерию, ботнеты, дорогостоящих узкоспециализированных специалистов, еще более ценные эксплоиты, а бюджеты подобного класса операций могут исчисляться в миллионах долларов.

Поэтому подобные атаки — это дорогой искусственный товар, он априори не может быть массовым. Лично я не ожидаю аналогичных сценариев у других украинских операторов. Их атакуют сотни раз на день 24/7, просто это совершенно непубличная информация. Другую критическую инфраструктуру обязательно будут атаковать, вопросы только «когда» и «какие будут последствия».

Как подготовиться к атакам

В современном мире нельзя надеяться, что тебя не хакнут. Хакнут обязательно — если сильно захотят. Главное — готовиться к последствиям, точнее — к их минимизации. Иметь подготовленный план В, план С и план D. Disaster&Recovery Plan. Вот в чем состоит современный профессиональный подход.

Как все это было применено компанией Киевстар — увидим по скорости восстановления. Думаю, «голос» восстановят относительно быстро, передачу данных — позже, все остальное — потом. Восстановить можно практически всю инфраструктуру, даже если ракета прилетела в дата-центр — лишь бы люди не пострадали.

Кстати, ЙР очень сильно пыталась положить всех украинских операторов и провайдеров в феврале-марте 2022 года, но не смогла. И потому что к атакам готовились, и потому что ЙР пропилили все деньги, надеясь на «Киев за три дня». И еще потому, кстати, что украинская индустрия доступа к интернету почти полностью частная и до сих пор никак не регулируется государством, благодаря чему сохраняет удивительную восстановительную способность (resilience). И да, «национализация Киевстар» — плохая идея.

А руководителям и CISO крупных компаний я бы посоветовал прямо сейчас изменить пароли доступа к контроллеру доменов, к корпоративному VPN, пропатчить все, что патчится, а затем заказать аудит безопасности инфраструктуры. Это в первую очередь. А затем провести тренинги с персоналом и отдельно специализированный тренинг по кибербезу для IТ-специалистов. Потому что — о чудо! — довольно часто IТ-специалист вообще не шарит в кибербезопасности.

И немного позитива напоследок.

Год назад мы все вообще сидели не только без каких-либо мобильных операторов, но и в целом в темноте — от нескольких часов до нескольких суток. Я книги читал, например. И ниче, выжили как-то.

Читайте также: Как кибератака на «Киевстар» повлияла на работу НБУ и банковской инфраструктуры

Главное, чтобы ВСУ продолжали свою тяжелую героическую работу. Все остальное — менее важно. «И это тоже пройдет».

Автор:
Корсун Константин
Эксперт по кибербезопасности Корсун Константин
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами