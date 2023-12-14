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14 декабря 2023, 9:16 Читати українською

Как кибератака на «Киевстар» повлияла на работу НБУ и банковской инфраструктуры

12 и 13 декабря проблемы возникали только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи «Киевстар». Об этом заявили представители системно важных банков на совещании с заместителем председателя НБУ Алексеем Шабаном.

12 и 13 декабря проблемы возникали только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи «Киевстар».
Фото: depositphotos

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Что говорят банкиры

По информации банков, большинство банкоматов и терминалов самообслуживания работают в штатном режиме.

Бесперебойно работают банковские отделения. Безналичные расчеты производятся в штатном режиме.

Также нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в большинстве своем используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

Читайте: В Приватбанке возникли проблемы из-за сбоя «Киевстар»

Проблемы возникают только с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи «Киевстар».

Пока банки уже активно решают эту ситуацию — перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi.

Влияние атаки на НБУ

Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в том числе все информационные и платежные системы НБУ.

Центр киберзащиты Национального банка вместе с соответствующими подразделениями финучреждений принимают все возможные меры реагирования и противодействия возможным кибератакам.

Читайте: Часть банкоматов и терминалов Ощада не работает из-за сбоя в «Киевстаре»

Функционирует система оперативного обмена информацией, рекомендациями и опытом для обеспечения киберзащиты финансовых учреждений, нарабатываются методы, инструменты и рекомендации по противодействию кибератакам, обеспечивается соответствующее взаимодействие с другими субъектами национальной системы киберзащиты.

Напомним

12 декабря мобильный оператор Киевстар заявил о техническом сбое в сети, из-за чего могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Причиной массового технического сбоя в работе крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» стала хакерская атака на ядро ​​сети.

Источник: Минфин
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