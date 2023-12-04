Биткоин впервые за полтора года пробил отметку в $41 000 (обновлено)

3 декабря первая криптовалюта биткоин достигла максимума за полтора года, поднявшись выше $40 тысяч. По состоянию на 4 декабря (09:23 по Киеву) стоимость биткоина составляет $41,414. Об этом пишет Reuters .

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Как изменилась стоимость

Первая криптовалюта поднялась до отметки в $40 085, что является самым высоким уровнем за почти полтора года. На момент 22:34 по Гринвичу биткоин прибавил 1,55%, добавив $611 к предыдущему закрытию.

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Согласно графику биткоин вырос на 51,1% по сравнению с годовым минимумом в $26 533, зафиксированным 11 октября. График показывает, что максимальная стоимость биткоина достигла $40 190.

По состоянию на утро (06:00) 4 декабря согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» первая криптовалюта торгуется по $40,734.

По состоянию на 09:23 стоимость биткоина составляет $41,414.

Напомним

«Минфин» писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

В своем отчете аналитики сравнили циклы роста и падения первой криптовалюты в период с 2014 по 2023 год. Они проявили определенную закономерность между «медвежьими» и «бычьими» настроениями рынка.

Также глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина может достичь своего исторического максимума на отметке $69 000 в течение года.