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4 декабря 2023, 8:10 Читати українською

Биткоин впервые за полтора года пробил отметку в $41 000 (обновлено)

3 декабря первая криптовалюта биткоин достигла максимума за полтора года, поднявшись выше $40 тысяч. По состоянию на 4 декабря (09:23 по Киеву) стоимость биткоина составляет $41,414. Об этом пишет Reuters.

3 декабря первая криптовалюта биткоин достигла максимума за полтора года, поднявшись выше $40 тысяч.
Фото: depositphotos

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Как изменилась стоимость

Первая криптовалюта поднялась до отметки в $40 085, что является самым высоким уровнем за почти полтора года. На момент 22:34 по Гринвичу биткоин прибавил 1,55%, добавив $611 к предыдущему закрытию.

Читайте: Биткоин поднялся до $39 670

Согласно графику биткоин вырос на 51,1% по сравнению с годовым минимумом в $26 533, зафиксированным 11 октября. График показывает, что максимальная стоимость биткоина достигла $40 190.

По состоянию на утро (06:00) 4 декабря согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» первая криптовалюта торгуется по $40,734.

По состоянию на 09:23 стоимость биткоина составляет $41,414.

Напомним

«Минфин» писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

В своем отчете аналитики сравнили циклы роста и падения первой криптовалюты в период с 2014 по 2023 год. Они проявили определенную закономерность между «медвежьими» и «бычьими» настроениями рынка.

Также глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина может достичь своего исторического максимума на отметке $69 000 в течение года.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+69
Kharakternyk
Kharakternyk
4 декабря 2023, 8:11
#
А туземун ще навіть не розпочинався:)
Не публікуйте таких новин, а то в пірамідщиків та інших овгзешників може статися напад:)
+
0
Alex2006
Alex2006
4 декабря 2023, 9:07
#
Так це ж і є пірамідщики) Яке діло звичайним людям до того, що когось постригли по 40?
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 декабря 2023, 10:16
#
Туземуновцы уже просрали столько)))) Биржей управляют боты) и когда они видят что какое то количество набралось, сразу же опускают биток вниз чтоб скинуть хомяков и забрать бабки) это тоже самые игровые автоматы)
+
+15
Bookseller
Bookseller
4 декабря 2023, 10:52
#
Пару дней назад открыл счёт у интеректив брокерс, но так и не смог перевести им деньги… Рука не поднимается это сделать:). Я настолько привык держать свои активы в биткоине на холодном кошельке и в физическом золоте, что не могу уже доверять третьим лицам свои сбережения… Просто это уже стиль жизни такой, не верю им и всё тут, не верю тем, кто завтра может тебя заблочить, закрыть тебе счёт, обанкротиться, изменить условия обслуживания… Короче, я подал заявку
на закрытие счета, не мое это — доверять посредникам.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 декабря 2023, 11:30
#
Конечно, всё это чушь) завтра они сольют твои бабки и скажут ну извини)курс так пошёл)
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
4 декабря 2023, 11:41
#
А ты будешь «завтра» ходить с мешками цветной нарезанной бумаги и думать, куда ж её лучше поклеить, в туалет или в баню)
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