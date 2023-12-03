Биткоин поднялся до $39 670

К концу субботы, 2 декабря, стоимость первой криптовалюты достигла $39 671. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Сегодня, 3 декабря, по состоянию на 9:30 по киевскому времени биткоин откатился до $39 479. В сутки актив подорожал на 1,90%, за неделю — на 4,50%.

Что с другими криптовалютами

За неделю больше всего выросли:

Solana (+9,23%);

Dogecoin (+8,76%);

Ethereum (+3,62%).

Напомним

«Минфин» писал, что эксперты платформы Matrixport опубликовали новый прогноз. Они ожидают продолжения «бычьего рынка» и считают, что цена биткоина достигнет $63 000 весной 2024 года.

В своем отчете аналитики сравнили циклы роста и падения первой криптовалюты в период с 2014 по 2023 год. Они проявили определенную закономерность между «медвежьими» и «бычьими» настроениями рынка.

Также глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что цена биткоина может достичь своего исторического максимума на отметке $69 000 в течение года.