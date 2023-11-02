В Украине стремительно растет количество мошеннических операций. У людей выманивают деньги под разными «соусами», особенно у пострадавших от боевых действий и родственников военнослужащих. Это подтверждают отчеты Генеральной прокуратуры и юристы, которые стараются помочь жертвам аферистов, и рекомендуют чаще информировать общество о новых схемах жуликов. «Минфин» разбирался в проблеме вместе с экспертами.
Новые виды мошенничества во время войны и как не попасться на удочку аферистов
Как обрабатывают дела мошенников
Генпрокуратура по запросу «Минфина» подтвердила рост мошеннических действий после начала полномасштабного вторжения рф.
В мирное время мошенничество (ст. 190 Уголовного кодекса Украины) наказывается штрафом от 2 тыс. необлагаемых минимумов (34 тыс. грн), общественными работами 200−240 часов, исправительными работами до 2 лет, а также лишением свободы от 3 лет до 12 с конфискацией имущества (при групповом преступлении или совершенном в особо крупных размерах). А в военное (в условиях чрезвычайного положения) — от штрафа в 4 тыс. минимумов (68 тыс. грн) и лишения свободы на 3−5 лет до 12 лет заключения.
По информации Генпрокуратуры, за 9 месяцев 2023 года количество зарегистрированных уголовных правонарушений по ст. 190 уже превысило показатели всего 2022 года и довоенного 2021-го:
- 2021 год — 71,8 тыс.;
- 2022 год — 66,3 тыс.;
- январь-сентябрь 2023 года — 80,5 тыс.
Данные по учтенным преступлениям несколько ниже (чем по зарегистрированным), но также впечатляют — 9-месячный показатель 2023 года сразу в 2,8 раза превышает годовой в 2021-м:
- 2021 год — 23,8 тыс.;
- 2022 год — 32,1 тыс.;
- январь-сентябрь 2023 года — 66,4 тыс.
«Зарегистрированные правонарушения — это фиксируемые правоохранительными органами на этапе их поступления. Это начальный этап, когда факт возможного нарушения зафиксирован, но еще не обработан в полном объеме. А учтенные правонарушения — это те, которые после изучения доказательной базы признаны действительными и требуют дополнительной работы со стороны правоохранительных органов. Это может быть возбуждение уголовного дела, административного производства
В учтенные уголовные правонарушения не включаются данные по закрытым производствам.
«Прокуратура на конец отчетного периода ведет учет в отношении уголовных производств, по которым фактически продолжается досудебное расследование, и по которым, вероятно, будут привлечения к уголовной ответственности виновных лиц», — уточнил адвокат, управляющий партнер АО «Дикси Лекс» Вадим Заворотный.
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Где больше жуликов
Из данных Генпрокуратуры за 2023 год видно, что чаще всего уголовные дела по мошенничеству регистрируются в таких регионах:
- Киев — 10,8 тыс.;
- Киевская область — 8,1 тыс.;
- Днепропетровская область — 8 тыс.;
- Харьковская область — 5,8 тыс.;
- Одесская область — 4,7 тыс.;
- Львовская область — 4,1 тыс.
«Говоря о Киеве, можно предположить, что в столицу прибыло большое количество переселенцев, что обусловило увеличение количества населения, которое в поисках работы и жилья, попытке найти пропавших друзей и родственников, а также спасении имущества, которое осталось на более опасных территориях, становятся жертвами мошенников», — прокомментировал «Минфину» географию мошенничества адвокат Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & partners» Евгений Исаенко.
Меньше регистраций мошеннических действий происходит в Крыму, Луганской и Донецкой областях, которые украинские власти контролируют в меньшей степени. А также в Херсонской (1,1 тыс. дел), Ивано-Франковской (1,5 тыс.) и Черновицкой областях (1,7 тыс.).
Почему мошенники стали более наглыми
Главный фактор увеличения мошенничества, по мнению большинства опрошенных, — это большая война.
Адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Денис Шевченко выделил для «Минфина» такие факторы:
- Смещение фокуса со стороны государственного аппарата в поддержку армии, что вызывает проблемы с финансированием других отраслей, в частности, с планированием и контролем деятельности правоохранительной системы.
- Рост доверия людей к незнакомым благотворительным организациям (в том числе волонтерским) и частным сборам.
- Потеря для большого количества людей источников дохода, имущества, жилья, уменьшения возможностей получения прибыли законным способом.
- Потребности, для обеспечения которых люди готовы заплатить любой ценой даже неизвестным лицам (например, эвакуация семьи из зоны боевых действий).
«Отсутствие жильцов квартир и контроля над имуществом может создать благоприятную среду для преступности и вандализма. Недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов, а также отсутствие работы и занятости может привести к росту преступности, незаконной деятельности и социальной напряженности», — добавил Дмитрий Касьяненко.
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Новые виды мошенничества
У Генпрокуратуры нет разбивки преступлений по видам жульничества. Вплотную с ними сталкиваются юристы, которые впоследствии консультируют пострадавших. Они отмечают появление после начала большой войны новых видов мошенничества и уловок.
«Минфин» обобщил полученную информацию:
- Предоставление информации о родных и близких, с которыми подолгу нет связи, воюющими либо живущими в районах боевых действий, или рядом с ними. А также освобождение людей из плена. За все это часто взимается немалая плата, после перечисления которой «помощники» исчезают.
- Эвакуация гражданских с опасных территорий (оккупированных или там, где идут боевые действий) с предоплатой.
- Сборы волонтерами и целыми организациями средств для помощи ВСУ или отдельным подразделениям, которые заканчиваются пропажей собранных средств. Обычно, средства собирают на обмундирование наших армейцев и автотранспорт, в котором нуждается фронт.
- Продажа гуманитарной помощи, которая собиралась для бесплатной раздачи военным или пострадавшим от боевых действий, бомбежек и пр.
- Торговля фальшивыми товарами, подделками — чаще всего медицинскими.
- Предоставление в аренду/продажа несуществующего жилья, или жилья, которое не принадлежит лицам, выдающим себя за хозяев.
- Карточное мошенничество с выманиванием у людей реквизитов счетов и их дальнейшим грабежом. К нему часто подключаются целые контакт-центры, которые дурят людей. В последнее время украинцам часто обещают выплаты от ООН, Еврокомиссии и прочих авторитетных организаций, чтобы выудить финансовую информацию.
- Страховое мошенничество, при котором стараются получить незаконную (согласно договору) выплату от страховой компании.
- Инвестиции в якобы выгодные проекты. Например, в 2023 году правоохранительными органами разоблачена масштабная «мошенническая схема», которая была замаскирована под деятельность инвестиционного проекта. С его помощью были похищены активы на общую сумму $40 млн, а пострадавшими стали более 1 тыс. украинцев. Незаконные схемы обогащения, построенные на желании наших сограждан инвестировать, стали настолько массовыми, что в парламенте даже была создана специальная комиссия для расследования деятельности незаконных финансовых операций и «инвестиционного» мошенничества.
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Как бороться с преступностью
Эксперты не видят ничего удивительного в обострении мошенничества в военное время, скорее, считают это закономерностью. Это уже ни раз происходило в мировой истории.
«Например, США во времена Первой и Второй мировых войн, войн в Афганистане, Вьетнаме и Персидском заливе сталкивались с мошенниками, участвовавшими в государственных военных закупках. Своими умышленными действиями они наносили огромный вред армии и стране. Такие преступники во множестве случаев оставались безнаказанными, поскольку время для проведения досудебного расследования, установления виновного и привлечения его к ответственности четко ограничено законом», — рассказал Шевченко.
А Дмитрий Касьяненко привел несколько примеров:
- Вторая мировая война: мошенничества с продажей фальшивых бонов (купонов/талонов) питания в США и Европе, когда реальные боны были необходимы для покупки некоторых товаров из-за дефицита.
- Война во Вьетнаме: продажа фальшивых военных наград и медалей, ставших символами отваги и героизма.
- Различные войны
XX—XXI вв.: мошенничества со сбором средств на поддержку военнослужащих, где мошенники придумывали несуществующие благотворительные организации.
«На примере последних войн, а также вооруженных конфликтов XXI века — Афганистана (2001 — 2021), Сирии (2011), Палестины и Израиля — можно увидеть, что основным и глобальным способом мошенничества является создание объявлений, в том числе с использованием ложных веб-сайтов известных международных организаций, в которых осуществляются призывы к предоставлению денежной помощи пострадавшим лицам. При этом указанный способ мошенничества может быть интернациональным, то есть завладение денежными средствами лиц, находящихся в разных уголках мира, в том числе с помощью криптокошельков, что затрудняет установление злоумышленников», — добавил Евгений Исаенко.
Опыт этих стран не во всем полезен украинским силовикам.
Многие из опрошенных «Минфином» юристов советуют нашим властям более активно бороться с коррупцией в рядах силовиков, повышать требования к ним (с акцентом на результативности), а также реформировать правоохранительные органы с учетом военных вызовов и специфики, улучшить их обеспечение техникой. Хотя и понимают, что на это всегда будет не хватать средств в военное время и приоритет в финансировании будет у армии.
Также компетентным органам рекомендуют чаще информировать общество о новых схемах мошенничества и учить противостоять жуликам. По принципу: проинформирован — значит, вооружен.
«Имея опыт сотрудничества с правоохранительными органами, могу сказать, что есть ряд профессиональных и честных сотрудников, которые действительно хотят бороться с преступностью. Но, к сожалению, есть и те, кто выбирает другой путь. Важно, чтобы руководство страны и общественность активно привлекались к решению этой проблемы, проводились реформы, а коррупционеры привлекались к ответственности», — заметил Дмитрий Касьяненко.
Что сейчас не советуют делать эксперты — это в законодательном порядке ужесточать ответственность за мошенническую деятельность. Уверены, что жуликов это не остановит.
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