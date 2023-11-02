Новые виды мошенничества во время войны и как не попасться на удочку аферистов

В Украине стремительно растет количество мошеннических операций. У людей выманивают деньги под разными «соусами», особенно у пострадавших от боевых действий и родственников военнослужащих. Это подтверждают отчеты Генеральной прокуратуры и юристы, которые стараются помочь жертвам аферистов, и рекомендуют чаще информировать общество о новых схемах жуликов. «Минфин» разбирался в проблеме вместе с экспертами.

Как обрабатывают дела мошенников

Генпрокуратура по запросу «Минфина» подтвердила рост мошеннических действий после начала полномасштабного вторжения рф.

В мирное время мошенничество (ст. 190 Уголовного кодекса Украины) наказывается штрафом от 2 тыс. необлагаемых минимумов (34 тыс. грн), общественными работами 200−240 часов, исправительными работами до 2 лет, а также лишением свободы от 3 лет до 12 с конфискацией имущества (при групповом преступлении или совершенном в особо крупных размерах). А в военное (в условиях чрезвычайного положения) — от штрафа в 4 тыс. минимумов (68 тыс. грн) и лишения свободы на 3−5 лет до 12 лет заключения.

По информации Генпрокуратуры, за 9 месяцев 2023 года количество зарегистрированных уголовных правонарушений по ст. 190 уже превысило показатели всего 2022 года и довоенного 2021-го:

2021 год — 71,8 тыс.;

2022 год — 66,3 тыс.;

январь-сентябрь 2023 года — 80,5 тыс.

Данные по учтенным преступлениям несколько ниже (чем по зарегистрированным), но также впечатляют — 9-месячный показатель 2023 года сразу в 2,8 раза превышает годовой в 2021-м:

2021 год — 23,8 тыс.;

2022 год — 32,1 тыс.;

январь-сентябрь 2023 года — 66,4 тыс.

«Зарегистрированные правонарушения — это фиксируемые правоохранительными органами на этапе их поступления. Это начальный этап, когда факт возможного нарушения зафиксирован, но еще не обработан в полном объеме. А учтенные правонарушения — это те, которые после изучения доказательной базы признаны действительными и требуют дополнительной работы со стороны правоохранительных органов. Это может быть возбуждение уголовного дела, административного производства и т. п. », — объяснил «Минфину» разницу в данных ГПУ адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко.

В учтенные уголовные правонарушения не включаются данные по закрытым производствам.

«Прокуратура на конец отчетного периода ведет учет в отношении уголовных производств, по которым фактически продолжается досудебное расследование, и по которым, вероятно, будут привлечения к уголовной ответственности виновных лиц», — уточнил адвокат, управляющий партнер АО «Дикси Лекс» Вадим Заворотный.

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Где больше жуликов

Из данных Генпрокуратуры за 2023 год видно, что чаще всего уголовные дела по мошенничеству регистрируются в таких регионах:

Киев — 10,8 тыс.;

Киевская область — 8,1 тыс.;

Днепропетровская область — 8 тыс.;

Харьковская область — 5,8 тыс.;

Одесская область — 4,7 тыс.;

Львовская область — 4,1 тыс.

«Говоря о Киеве, можно предположить, что в столицу прибыло большое количество переселенцев, что обусловило увеличение количества населения, которое в поисках работы и жилья, попытке найти пропавших друзей и родственников, а также спасении имущества, которое осталось на более опасных территориях, становятся жертвами мошенников», — прокомментировал «Минфину» географию мошенничества адвокат Attorneys at Law «Leshchenko, Doroshenko & partners» Евгений Исаенко.

Меньше регистраций мошеннических действий происходит в Крыму, Луганской и Донецкой областях, которые украинские власти контролируют в меньшей степени. А также в Херсонской (1,1 тыс. дел), Ивано-Франковской (1,5 тыс.) и Черновицкой областях (1,7 тыс.).

Почему мошенники стали более наглыми

Главный фактор увеличения мошенничества, по мнению большинства опрошенных, — это большая война.

Адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Денис Шевченко выделил для «Минфина» такие факторы:

Смещение фокуса со стороны государственного аппарата в поддержку армии, что вызывает проблемы с финансированием других отраслей, в частности, с планированием и контролем деятельности правоохранительной системы.

Рост доверия людей к незнакомым благотворительным организациям (в том числе волонтерским) и частным сборам.

Потеря для большого количества людей источников дохода, имущества, жилья, уменьшения возможностей получения прибыли законным способом.

Потребности, для обеспечения которых люди готовы заплатить любой ценой даже неизвестным лицам (например, эвакуация семьи из зоны боевых действий).

«Отсутствие жильцов квартир и контроля над имуществом может создать благоприятную среду для преступности и вандализма. Недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов, а также отсутствие работы и занятости может привести к росту преступности, незаконной деятельности и социальной напряженности», — добавил Дмитрий Касьяненко.

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Новые виды мошенничества

У Генпрокуратуры нет разбивки преступлений по видам жульничества. Вплотную с ними сталкиваются юристы, которые впоследствии консультируют пострадавших. Они отмечают появление после начала большой войны новых видов мошенничества и уловок.

«Минфин» обобщил полученную информацию:

Предоставление информации о родных и близких, с которыми подолгу нет связи, воюющими либо живущими в районах боевых действий, или рядом с ними. А также освобождение людей из плена. За все это часто взимается немалая плата, после перечисления которой «помощники» исчезают.

Эвакуация гражданских с опасных территорий (оккупированных или там, где идут боевые действий) с предоплатой.

Сборы волонтерами и целыми организациями средств для помощи ВСУ или отдельным подразделениям, которые заканчиваются пропажей собранных средств. Обычно, средства собирают на обмундирование наших армейцев и автотранспорт, в котором нуждается фронт.

Продажа гуманитарной помощи, которая собиралась для бесплатной раздачи военным или пострадавшим от боевых действий, бомбежек и пр.

Торговля фальшивыми товарами, подделками — чаще всего медицинскими.

Предоставление в аренду/продажа несуществующего жилья, или жилья, которое не принадлежит лицам, выдающим себя за хозяев.

Карточное мошенничество с выманиванием у людей реквизитов счетов и их дальнейшим грабежом. К нему часто подключаются целые контакт-центры, которые дурят людей. В последнее время украинцам часто обещают выплаты от ООН, Еврокомиссии и прочих авторитетных организаций, чтобы выудить финансовую информацию.

Страховое мошенничество, при котором стараются получить незаконную (согласно договору) выплату от страховой компании.

Инвестиции в якобы выгодные проекты. Например, в 2023 году правоохранительными органами разоблачена масштабная «мошенническая схема», которая была замаскирована под деятельность инвестиционного проекта. С его помощью были похищены активы на общую сумму $40 млн, а пострадавшими стали более 1 тыс. украинцев. Незаконные схемы обогащения, построенные на желании наших сограждан инвестировать, стали настолько массовыми, что в парламенте даже была создана специальная комиссия для расследования деятельности незаконных финансовых операций и «инвестиционного» мошенничества.

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Как бороться с преступностью

Эксперты не видят ничего удивительного в обострении мошенничества в военное время, скорее, считают это закономерностью. Это уже ни раз происходило в мировой истории.

«Например, США во времена Первой и Второй мировых войн, войн в Афганистане, Вьетнаме и Персидском заливе сталкивались с мошенниками, участвовавшими в государственных военных закупках. Своими умышленными действиями они наносили огромный вред армии и стране. Такие преступники во множестве случаев оставались безнаказанными, поскольку время для проведения досудебного расследования, установления виновного и привлечения его к ответственности четко ограничено законом», — рассказал Шевченко.

А Дмитрий Касьяненко привел несколько примеров:

Вторая мировая война : мошенничества с продажей фальшивых бонов (купонов/талонов) питания в США и Европе, когда реальные боны были необходимы для покупки некоторых товаров из-за дефицита.

: мошенничества с продажей фальшивых бонов (купонов/талонов) питания в США и Европе, когда реальные боны были необходимы для покупки некоторых товаров из-за дефицита. Война во Вьетнаме : продажа фальшивых военных наград и медалей, ставших символами отваги и героизма.

: продажа фальшивых военных наград и медалей, ставших символами отваги и героизма. Различные войны XX—XXI вв. : мошенничества со сбором средств на поддержку военнослужащих, где мошенники придумывали несуществующие благотворительные организации.

«На примере последних войн, а также вооруженных конфликтов XXI века — Афганистана (2001 — 2021), Сирии (2011), Палестины и Израиля — можно увидеть, что основным и глобальным способом мошенничества является создание объявлений, в том числе с использованием ложных веб-сайтов известных международных организаций, в которых осуществляются призывы к предоставлению денежной помощи пострадавшим лицам. При этом указанный способ мошенничества может быть интернациональным, то есть завладение денежными средствами лиц, находящихся в разных уголках мира, в том числе с помощью криптокошельков, что затрудняет установление злоумышленников», — добавил Евгений Исаенко.

Опыт этих стран не во всем полезен украинским силовикам.

Многие из опрошенных «Минфином» юристов советуют нашим властям более активно бороться с коррупцией в рядах силовиков, повышать требования к ним (с акцентом на результативности), а также реформировать правоохранительные органы с учетом военных вызовов и специфики, улучшить их обеспечение техникой. Хотя и понимают, что на это всегда будет не хватать средств в военное время и приоритет в финансировании будет у армии.

Также компетентным органам рекомендуют чаще информировать общество о новых схемах мошенничества и учить противостоять жуликам. По принципу: проинформирован — значит, вооружен.

«Имея опыт сотрудничества с правоохранительными органами, могу сказать, что есть ряд профессиональных и честных сотрудников, которые действительно хотят бороться с преступностью. Но, к сожалению, есть и те, кто выбирает другой путь. Важно, чтобы руководство страны и общественность активно привлекались к решению этой проблемы, проводились реформы, а коррупционеры привлекались к ответственности», — заметил Дмитрий Касьяненко.

Что сейчас не советуют делать эксперты — это в законодательном порядке ужесточать ответственность за мошенническую деятельность. Уверены, что жуликов это не остановит.