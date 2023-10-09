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9 октября 2023, 11:29 Читати українською

Каждый девятый украинец стал жертвой мошенников с начала большой войны — опрос

С начала полномасштабного вторжения в Украину возросла активность кибермошенников. В частности, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса платформы «Опендатабот» и НБУ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину возросла активность кибермошенников.
Фото: freepik.com

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Кого чаще всего обманывают

Чаще всего преступники обманывают молодежь (18−24 лет) и людей старше 65 лет.

Топ мошеннических схем

  • По данным опроса, чаще всего украинцев обманывали при покупке/продаже товара в интернете — с таким сталкивался каждый второй респондент (52,74%).
  • Вторая по популярности воровская схема — фишинговые ссылки (18,57%).
  • В 12,04% мошенники сломали соцсети.
  • А еще в 10,18% выманивали информацию по телефону и тому подобное.

«Во время войны мошенники используют уязвимость граждан, их тревогу, затруднительное состояние. Противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление.

Характерно, что большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг", — отмечает директор Департамента платежных систем и инновационного развития Андрей Поддерегин.

За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто почти 60 тысяч производств о мошенничестве по ст. 190 УКУ. Это больше, чем в целом за предыдущие два года: так, в 2021 было открыто 23,8 тысячи производств, а в 2022-м — 32 тысячи.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
kadaad1988
kadaad1988
9 октября 2023, 11:45
#
Каждый девятый украинец стал жертвой мошенников пришедших к власти после майдана 2014-го!!!
+
0
Три літри
Три літри
9 октября 2023, 11:54
#
Кожний девʼятий українець має щось спільне з москалями які вірять у маячню про шахраїв та нацистів що захопили владу в 2014
+
0
kadaad1988
kadaad1988
9 октября 2023, 12:36
#
И только трех литровые верят в то, что у власти в Украине не ворье, коррупционеры и проходимцы. трех литровым стало жить лучше, видимо где-то пригрелись при кормушке от власти и поют песни про «прекрасную» украинскую власть. трех литровые реально такие же как маскали, те ведутся на вопли от власти про вяличие и живут в дерьме, а трех литровые ведутся на сказки про ес и нато и то же с гордостью от этого живут в дерьме…
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