Каждый девятый украинец стал жертвой мошенников с начала большой войны — опрос

С начала полномасштабного вторжения в Украину возросла активность кибермошенников. В частности, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса платформы «Опендатабот» и НБУ .

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Кого чаще всего обманывают

Чаще всего преступники обманывают молодежь (18−24 лет) и людей старше 65 лет.

Топ мошеннических схем

По данным опроса, чаще всего украинцев обманывали при покупке/продаже товара в интернете — с таким сталкивался каждый второй респондент (52,74%).

Вторая по популярности воровская схема — фишинговые ссылки (18,57%).

В 12,04% мошенники сломали соцсети.

А еще в 10,18% выманивали информацию по телефону и тому подобное.

«Во время войны мошенники используют уязвимость граждан, их тревогу, затруднительное состояние. Противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление.

Характерно, что большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг", — отмечает директор Департамента платежных систем и инновационного развития Андрей Поддерегин.

За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто почти 60 тысяч производств о мошенничестве по ст. 190 УКУ. Это больше, чем в целом за предыдущие два года: так, в 2021 было открыто 23,8 тысячи производств, а в 2022-м — 32 тысячи.

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