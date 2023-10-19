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19 октября 2023, 17:11 Читати українською

В Украине резко выросло карточное мошенничество — НБУ

Украинцы стали чаще жаловаться на карточное мошенничество. Об этом НБУ рассказал «Минфину» в ответе на его запрос.

Украинцы стали чаще жаловаться на карточное мошенничество.
Фото: freepik.com

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Нацбанк привел следующую статистику:

  • 2021 год — 394 обращения;
  • 2022 год — 497 обращений;
  • с 1 января по 1 сентября 2023 года — 550 обращений.

Выросло и количество случаев незаконных/мошеннических операций — с 202,3 тыс. случаев в 2021 году до 218,1 тыс. в 2022-м. А общий размер убытка подскочил почти в полтора раза — с 330,6 тыс. грн до 481,2 тыс. грн. Данных за 2023 год пока нет.

В Нацбанке также сообщили, что банки не различают, когда картой пользуется сам владелец, а когда — члены его семьи.

«Существует практика использования карт родственниками с согласия владельца платежной карты (осуществление оплат в магазинах, снятие наличных и т. п.). Поскольку операции осуществляются с использованием верных данных карты (физическое присутствие карты в терминале, номер, пин-код, CVV и т. п.), для банка такие операции являются пользователем.

В Управление по защите прав потребителей финансовых услуг НБУ периодически поступают обращения, в которых заявители, помимо прочего, сообщают о факте использования платежной карты, эмитированной на имя заявителя, родственниками с согласия заявителя или с его ведома", — сообщили «Минфину» в Нацбанке.

Национальный банк говорит, что не обладает точной статистикой о том, какая часть мошенничеств и убытка сопряжена с добровольной передачей банковских карт третьим лицам.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
19 октября 2023, 17:53
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Ну это потому что у нас закон такой разделяй и властвуй) у ментов нет прав, банки кладут болт на них)) расследовать по этому у них особо стимула нет) в общем не система, а габелла)
Ну плюс ещё люди дундуки которые в счёт войнушки, тыкают везде где слово халява допомога и прочий бред, как будто теряют разум и сливают все данные)
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