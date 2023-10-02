Количество дел о мошенничестве в 2023 году достигло исторического антирекорда

Аномальная активность мошенников зафиксирована в Украине в 2023 году. В этом году было открыто почти 60 тысяч уголовных производств за мошенничество (ст. 190 УК) — больше всего за последние годы. Несмотря на всплеск, только 14% этих дел доходило до суда — вдвое меньше, чем в 2021 году (30%). Об этом пишет Опендатабот.

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Мошенничество растет

За восемь месяцев 2023 года в Украине было открыто 59 605 уголовных производств за мошенничество — статья 190 УКУ. Это больше, чем за два предыдущих года вместе. Так, в 2021 году было открыто 23 847 уголовных дел, а в 2022 — 32 086.

В этом году количество новых производств растет месяц до месяца Так, если в начале года, в среднем, 6,7 тысячи новых производств против мошенников, уже с мая среднее количество открытых производств в месяц составляет 8,2 тысячи.

Несмотря на рост количества открытых производств, ежегодно количество дел, доходящих до суда, уменьшается. Так, за 8 месяцев 2023 года в суд доходило всего 14% от общего количества открытых производств. Для сравнения, в соответствующий период 2021 в суд попадало 30% от общего количества уголовных производств.