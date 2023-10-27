Работать после 70 и отдавать 50% пенсии на налоги: как живут пенсионеры в других странах
Главное за неделю: Ставка НБУ, финмониторинг PEP и все об «єОселя»
Средняя пенсия в Украине составляет 5 350 грн, в то же время почти треть пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. грн, а «минималка» ограничивается 2 093 грн, на которые прожить нереально. Поэтому уже долгое время во власти готовят варианты пенсионной реформы. Как формируют пенсионные системы другие страны и стоит ли обращать внимание на их опыт, разбирался «Минфин».
Защита инвесторов жилья: впервые в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав
Впервые в Украине в Государственном реестре прав (ДРРП) застройщики зарегистрировали специальные имущественные права на будущие объекты недвижимости.
Зеленский подписал закон о компенсациях самостоятельно отремонтировав поврежденное оккупантами жилье
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10063 о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии.
ЕЦБ не изменил учетную ставку впервые с июля 2022
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 26 октября, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%.
НБУ установил учетную ставку на уровне 16% и оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых с 27 октября и в то же время оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
Зеленский подписал закон о финмониторинге политически значимых лиц
В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и ужесточение их финансового мониторинга.
Как купить жилье в Черногории: расчеты кэшем и другие интересные моменты сделки
С началом войны украинцы начали активно интересоваться возможностью приобрести недвижимость за границей. Одним из самых популярных направлений стала Черногория. Приемлемые цены на «квадраты», возможность купить их за наличные деньги, и к тому же получить ВНП, — далеко не все преимущества, которые открывает страна нерезидентам. Нюансы покупки жилья в Черногории и заработка на нем узнавал «Минфин».
Клиенты monobank за 15 дней октября направили «несуществующим биржам» 6 миллионов — Гороховский
За 15 дней октября клиенты monobank направили «несуществующим биржам» 6 миллионов гривен. Суммарно за октябрь будет 8−9 миллионов гривен.
Все об «єОселя»: Если учитель сменил профессию, будет платить не 3%, а 7%, и другие правила
Государственной программе льготного кредитования «єОселя» исполнился год. По этому случаю председатель правления «Укрфинжилье» Евгений Мецгер провел встречи с журналистами, чтобы подытожить результаты, поделиться планами и ответить на самые актуальные вопросы. Почему программа не стала популярной, смогут ли льготной ипотекой воспользоваться владельцы разрушенного жилья, хватит ли средств на всех — об этом и многом другом рассказал руководитель компании, специализирующейся на выдаче ипотек по государственным программам. «Минфин» собрал самое интересное.
Минэкономики: В сентябре ВВП вырос на 9,1%
Рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил около 9,1%.
НБУ готовится снова уменьшить заработки банков: как изменится доходность депозитов
Крупные банки пока прекратили снижение депозитных ставок. Причина проста — рынок ожидает решения Монетарного комитета НБУ по ключевой ставке. Что прогнозируют банкиры и как будут реагировать депозитные ставки на решения регулятора, — в свежем обзоре «Минфина».
На рынке криптовалют назревает революция: похоронит ли биткоин альтокины
В криптосообществе активно обсуждается новый документ — BitVM: Compute Anything on Bitcoin (BitVM: вычисляйте что-либо на биткоин). Его представил разработчик Робин Лайнус. Предлагаемые в документе новации расширяют возможности биткоина и уменьшат потребность в использовании альтокинов. Останется ли для них место, — расскажет «Минфин».
Сколько получают банкиры и почему их зарплаты растут во время войны
Украинские банки увеличивают расходы на сотрудников. Причем речь идет не только об увеличении численности персонала, но и о повышении зарплат, премий, выплат и бонусов. «Минфин» проанализировал отчетность нашей банковской системы и опросил финансистов по зарплатному вопросу.
10 лет гарантированы 5% годовых в валюте: что добавить сейчас в свой портфель
Доходности государственных облигаций США продолжают бить рекорды. Доходность 10-летних казначейских облигаций в понедельник превысила 5% и достигла самого высокого уровня с 2007 года. Почему эта ситуация опасна для фондового рынка, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.
Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи
Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
НБУ радикально снизил учетную ставку: как это повлияет на курс гривны
Национальный банк радикально снизил учетную ставку сразу на 4 п.п., но вместе с тем оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Почему регулятор пошел на неожиданный шаг и повлияет ли это на курс гривны, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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