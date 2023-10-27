Главное за неделю: Ставка НБУ, финмониторинг PEP и все об «єОселя»

Средняя пенсия в Украине составляет 5 350 грн, в то же время почти треть пенсионеров получают от 2 до 3 тыс. грн, а «минималка» ограничивается 2 093 грн, на которые прожить нереально. Поэтому уже долгое время во власти готовят варианты пенсионной реформы. Как формируют пенсионные системы другие страны и стоит ли обращать внимание на их опыт, разбирался «Минфин».

Защита инвесторов жилья: впервые в Украине заработал механизм регистрации специальных имущественных прав

Впервые в Украине в Государственном реестре прав (ДРРП) застройщики зарегистрировали специальные имущественные права на будущие объекты недвижимости.

Зеленский подписал закон о компенсациях самостоятельно отремонтировав поврежденное оккупантами жилье

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10063 о расширении формы компенсации для украинцев, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской агрессии.

ЕЦБ не изменил учетную ставку впервые с июля 2022

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 26 октября, оставил учетную ставку неизменной — на уровне 4,5%.

НБУ установил учетную ставку на уровне 16% и оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых с 27 октября и в то же время оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Зеленский подписал закон о финмониторинге политически значимых лиц

В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пожизненном статусе политически значимых лиц (PEP) и ужесточение их финансового мониторинга.

Как купить жилье в Черногории: расчеты кэшем и другие интересные моменты сделки

С началом войны украинцы начали активно интересоваться возможностью приобрести недвижимость за границей. Одним из самых популярных направлений стала Черногория. Приемлемые цены на «квадраты», возможность купить их за наличные деньги, и к тому же получить ВНП, — далеко не все преимущества, которые открывает страна нерезидентам. Нюансы покупки жилья в Черногории и заработка на нем узнавал «Минфин».

Клиенты monobank за 15 дней октября направили «несуществующим биржам» 6 миллионов — Гороховский

За 15 дней октября клиенты monobank направили «несуществующим биржам» 6 миллионов гривен. Суммарно за октябрь будет 8−9 миллионов гривен.

Все об «єОселя»: Если учитель сменил профессию, будет платить не 3%, а 7%, и другие правила

Государственной программе льготного кредитования «єОселя» исполнился год. По этому случаю председатель правления «Укрфинжилье» Евгений Мецгер провел встречи с журналистами, чтобы подытожить результаты, поделиться планами и ответить на самые актуальные вопросы. Почему программа не стала популярной, смогут ли льготной ипотекой воспользоваться владельцы разрушенного жилья, хватит ли средств на всех — об этом и многом другом рассказал руководитель компании, специализирующейся на выдаче ипотек по государственным программам. «Минфин» собрал самое интересное.

Минэкономики: В сентябре ВВП вырос на 9,1%

Рост ВВП в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил около 9,1%.

НБУ готовится снова уменьшить заработки банков: как изменится доходность депозитов

Крупные банки пока прекратили снижение депозитных ставок. Причина проста — рынок ожидает решения Монетарного комитета НБУ по ключевой ставке. Что прогнозируют банкиры и как будут реагировать депозитные ставки на решения регулятора, — в свежем обзоре «Минфина».

На рынке криптовалют назревает революция: похоронит ли биткоин альтокины

В криптосообществе активно обсуждается новый документ — BitVM: Compute Anything on Bitcoin (BitVM: вычисляйте что-либо на биткоин). Его представил разработчик Робин Лайнус. Предлагаемые в документе новации расширяют возможности биткоина и уменьшат потребность в использовании альтокинов. Останется ли для них место, — расскажет «Минфин».

Сколько получают банкиры и почему их зарплаты растут во время войны

Украинские банки увеличивают расходы на сотрудников. Причем речь идет не только об увеличении численности персонала, но и о повышении зарплат, премий, выплат и бонусов. «Минфин» проанализировал отчетность нашей банковской системы и опросил финансистов по зарплатному вопросу.

10 лет гарантированы 5% годовых в валюте: что добавить сейчас в свой портфель

Доходности государственных облигаций США продолжают бить рекорды. Доходность 10-летних казначейских облигаций в понедельник превысила 5% и достигла самого высокого уровня с 2007 года. Почему эта ситуация опасна для фондового рынка, «Минфину» рассказал инвестиционный эксперт Евгений Тригубченко.

Украина получила от ЕС девятый транш макрофинансовой помощи