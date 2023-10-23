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23 октября 2023, 17:54 Читати українською

В Раде зарегистрировали законопроект о 6% налоге для самозанятых лиц

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности курьеров, таксистов, парикмахеров и т. д. Об этом сообщил один из авторов проекта закона, первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10166, который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности курьеров, таксистов, парикмахеров и т.
Фото: depositphotos

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О чем идет речь

По словам Железняка, речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ (гармонизацию законодательства с ЕС — приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ).

Что предлагают депутаты

Проектом закона предлагается ввести специальный режим налогообложения 20 видов деятельности:

  1. предоставление услуг по уходу за больными, лицами с инвалидностью, недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, престарелыми;
  2. предоставление услуг такси и другие услуги перевозки легковыми автомобилями;
  3. курьерская деятельность (услуги по доставке на дом);
  4. проведение ремонтных работ объектов жилой и/или нежилой недвижимости; предоставление услуг перевода;
  5. дрессировка и уход за домашними животными;
  6. деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий;
  7. деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии (деятельность медсестер, физиотерапевтов или другого парамедицинского персонала, психоаналитиков, психологов и психотерапевтов);
  8. услуги по выполнению фоторабот;
  9. услуги домашней прислуги;
  10. услуги по уходу за ребенком;
  11. услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц;
  12. услуги по ремонту на дому одежды и текстильных изделий;
  13. услуги по ремонту на дому трикотажных изделий;
  14. услуги по ремонту на дому кожаных галантерейных и дорожных изделий;
  15. услуги на дому по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры;
  16. услуги на дому по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов;
  17. услуги на дому по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов;
  18. парикмахерские услуги на дому;
  19. услуги по маникюру и педикюру на дому.

Также законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ (Uber, Bolt, Uklon, Glovo, Kabanchik и т. п.).

Принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет, создать возможности просто уплачивать налоги более 500 тысячам самозанятых и сделает понятными условия деятельности «операторов цифровых платформ».

«Преимущества для граждан — упрощение и автоматизация учета, низкий налог — 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность)», — отметил Железняк.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
Три літри
Три літри
23 октября 2023, 18:01
#
Що в лісі здохло? Так не довго і до 13% ПДФО.
+
+15
nitrolog
nitrolog
23 октября 2023, 18:02
#
Я вже бачу як наші люди побігли платити податки)))
якщо людина не хотіла їх платити до того, то що зміниться?
+
0
GrekZ
GrekZ
23 октября 2023, 18:47
#
Кнут допоможе. Тому треба давити на те, щоб доводили до логічного кінця справи з доходами ПЕПів
+
0
Dafxf4300
Dafxf4300
23 октября 2023, 18:05
#
До кінця війни тарифи та податки не будуть підвищуватись казали вони. Мабуть вже закінчилась.
+
0
Три літри
Три літри
23 октября 2023, 18:07
#
А який податок підвищений?
+
+15
Alex2006
Alex2006
23 октября 2023, 18:09
#
Так це навпаки зниження для мотивації виходу з тіні.
+
0
jakiro
jakiro
23 октября 2023, 18:23
#
Вийдеш з тіні - отримаєш квартальну звітність, тварину яка буде перевіряти чи то і чи вчасно заплатив, штрафи, тощо.
Радість велика
+
+15
jakiro
jakiro
23 октября 2023, 18:11
#
Та зробили би спец рахунок де при заході бабла 6% автоматично списує і не грали мозги звітностями!
+
+60
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
23 октября 2023, 18:15
#
То всім фізикам так зробити. Якого дива я маю платити ЄСВ і 20% податків? Я також самозайнятий, держава нічого не зробила для мого працевлаштування, я сам собі роботу знайшов.
+
0
jakiro
jakiro
23 октября 2023, 18:18
#
Факт. Більше того, держава створила купу проблем.
А то 20 діяльностей ок, а 1000 інших не ок. І як завжди грайтесь самі якшо ви не в списках
+
0
Karin77
Karin77
23 октября 2023, 18:45
#
І як вони будут ціх самозанятих людей відловлювати?
+
0
efess
efess
23 октября 2023, 18:51
#
Мабуть по доносам та заявам сусідів))
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