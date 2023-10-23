В Раде зарегистрировали законопроект о 6% налоге для самозанятых лиц

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 10166 , который предлагает ввести специальный режим налогообложения самозанятых лиц, в частности курьеров, таксистов, парикмахеров и т. д. Об этом сообщил один из авторов проекта закона, первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

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О чем идет речь

По словам Железняка, речь идет об упрощенных условиях для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц и определения юридической плоскости для деятельности онлайн-платформ (гармонизацию законодательства с ЕС — приведение налогового законодательства Украины в соответствие с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ).

Что предлагают депутаты

Проектом закона предлагается ввести специальный режим налогообложения 20 видов деятельности:

предоставление услуг по уходу за больными, лицами с инвалидностью, недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, престарелыми; предоставление услуг такси и другие услуги перевозки легковыми автомобилями; курьерская деятельность (услуги по доставке на дом); проведение ремонтных работ объектов жилой и/или нежилой недвижимости; предоставление услуг перевода; дрессировка и уход за домашними животными; деятельность по организации и проведению праздничных мероприятий; деятельность в сфере здравоохранения человека, не требующая лицензии (деятельность медсестер, физиотерапевтов или другого парамедицинского персонала, психоаналитиков, психологов и психотерапевтов); услуги по выполнению фоторабот; услуги домашней прислуги; услуги по уходу за ребенком; услуги, связанные с очисткой и уборкой жилых помещений по индивидуальному заказу физических лиц; услуги по ремонту на дому одежды и текстильных изделий; услуги по ремонту на дому трикотажных изделий; услуги по ремонту на дому кожаных галантерейных и дорожных изделий; услуги на дому по ремонту радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры; услуги на дому по ремонту электробытовой техники и других бытовых приборов; услуги на дому по техническому обслуживанию и ремонту музыкальных инструментов; парикмахерские услуги на дому; услуги по маникюру и педикюру на дому.

Также законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ (Uber, Bolt, Uklon, Glovo, Kabanchik и т. п. ).

Принятие законопроекта позволит привлечь дополнительные поступления в бюджет, создать возможности просто уплачивать налоги более 500 тысячам самозанятых и сделает понятными условия деятельности «операторов цифровых платформ».

«Преимущества для граждан — упрощение и автоматизация учета, низкий налог — 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность)», — отметил Железняк.