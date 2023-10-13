Главное через неделю: Замедление инфляции, возобновление е-декларирования и что будет с курсом валют

Блокировка операций на оккупированных территориях, миллионные «минусы» по закрытым карточкам и недоразумение в начислении кэшбека — эти и многие другие проблемы описали наши читатели в жалобах, оставленных на сайте «Минфина» в сентябре. О самых распространенных проблемах потребителей финуслуг, реакции на них банков и перестановках в Народном рейтинге читайте в новом обзоре.

Страны G7 заморозили $280 млрд российских активов. Их не разморозят до компенсации ущерба, нанесенного Украине

Министры финансов и руководители центробанков стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении обязались держать замороженными активы рф до тех пор, пока она не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Гривневые ОВГЗ или доллар: на чем можно заработать больше года

Общий объем ОВГЗ на руках у граждан Украины уже приближается к 47 млрд. грн. Этот способ инвестирования уже конкурирует с более традиционным для наших людей вариантом сохранения средств — покупкой валюты. «Минфин» решил подсчитать, какой из этих вариантов приносит большую прибыль.

Что будет с гривной? Неделя с управляемым гибким курсом (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о режиме «управляемой гибкости обменного курса»: Неделя с управляемым гибким курсом. Что будет с гривной. Прогноз курса доллара и евро на следующую неделю с 12 по 18 октября.

Атака ХАМАС и война в Украине: почему цена на золото не взлетает к небесам

Количество «горячих» точек в мире неумолимо растет. Кроме войны в Украине, геополитическое напряжение усилило нападение радикального исламского движения ХАМАС на Израиль. Такие потрясения отражаются и на финансовых рынках: инвесторы перестраховываются и уходят в защитные активы, одним из которых традиционно считается золото. Сработает ли такой сценарий и на этот раз, и как отреагируют цены на благородный металл, расскажет Минфин.

Налоговая: с 1 октября в такси обязаны выдавать кассовые чеки

Водители, предоставляющие услуги перевозки пассажиров и принимающие к оплате наличные деньги и/или электронные платежные средства, должны выдавать чеки.

Как сохранить деньги во время войны: 5 вариантов для осторожных инвесторов

В условиях войны и экономического кризиса перед многими украинцами стоит вопрос, как сохранить свои сбережения. Умножение же активов отходит на второй план. «Минфин» разбирался, куда инвестировать, чтобы минимизировать риски, и есть ли возможность заработать при таких условиях.

Лучший отзыв сентября: почему в Приватбанке лучше не доводить до блокировки валютной карты

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в сентябре. Им стал пользователь Артем Угримов, который рассказал, как воровство денег с его карты мошенниками открыло ящик Пандоры с другими неурядицами для его бюджета.

Каждый второй крупный банк срезал доходность депозитов: какие вклады пострадали больше всего

Крупные банки уже начали активно снижать депозитные ставки. Если с 13 по 27 сентября доходность гривневых вкладов срезали единицы, то за последние две недели из 26 крупных банков, депозитные предложения которых отслеживает «Минфин», ставки снизили 14. Сколько платят своим частным клиентам финучреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Зеленский подписал закон о возобновлении е-декларирования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9534, предусматривающий возобновление электронного декларирования.

Неделя с управляемым гибким курсом: два варианта возможной девальвации гривны

Национальный банк начал постепенно отпускать безналичный курс гривны. Минфин разбирал изменения валютных правил и их фактическое влияние на межбанк и курс. А еще мы собрали прогнозы от банковских казначеев.

Новая нефть: как заработать на инвестициях в литий

Технологическая революция постепенно изменяет структуру спроса на ресурсы: потребность в нефти и газе постепенно отходит на второй план, а на первом плане появляются литий, кобальт, никель и другие металлы, используемые в гаджетах, электромобилях, солнечных батареях и другой технике. Как инвестировать в литий, и сколько на этом можно заработать, расскажет Минфин.

Инвесторы убегают в трежерис: что спасет рынок акций

Начало прошлой недели принесло оптимизм: выходными Конгрессу США удалось договориться о временном бюджетном соглашении, которое позволило избежать «шатдауна» американского правительства. Утро фьючерсы на индексы акций встретили ростом на 1%, однако в итоге оказалось, что не так просто. Детальнее о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфина» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.

Инфляция на Украине замедлилась до минимума с начала 2021 года. Как изменились цены

Инфляция в сентябре 2023 года замедлилась до 7,1% в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. По данным Госстата, в сентябре в Украине возобновился рост потребительских цен на 0,5% после двух месяцев дефляции. При этом с начала года цены выросли на 3%.

Налоговые проверки, сверхприбыли банков и госдолг: что хочет от нас МВФ

О том, как Украина выполняет взятые перед МВФ обязательства, которые помогут увеличить доходы бюджета, почему важно выполнить структурные маяки и готовы ли кредиторы списать нам долги, рассказали глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей и заместитель директора Европейского департамента МВФ Ума Рамакришнан.

«Власна справа»: в следующем году Кабмин удвоит финансирование на развитие бизнеса — Минэкономики

В 2024 году правительство вдвое увеличит финансирование программы микрогрантов для развития бизнеса. В Минэкономики планируется выдать грантов на 3,5 миллиарда гривен.