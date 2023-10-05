Выплаты ВПЛ изменили: кому дадут деньги, а кого могут заставить вернуть полученное

Почти 5 миллионов украинцев зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. Что изменилось за последние месяцы в порядке выплаты им пособия на проживание, ЭП рассказал Олег Луцив, руководитель социального направления адвокации БФ «Право на защиту», кандидат юридических наук.

Пособие на проживание ВПЛ — это один из видов государственных социальных выплат, которые регулируются Постановлением правительства. Помощь оказывается ежемесячно на каждое ВПЛ:

для людей с инвалидностью и детей — 3 000 грн;

для других людей — 2 000 грн.

В 2022 году помощь получили более 1,8 миллиона человек, на что из государственного бюджета было выделено 57 млрд грн. При этом помощь назначалась бессрочно. Достаточным основанием для ее получения был сам факт внутреннего перемещения, удостоверенный справкой о взятии на учет ВПЛ.

До недавнего времени нормативная база не содержала четкого перечня оснований для отказа в назначении помощи. Также не был определен срок, в рамках которого государство должно проводить выплаты. Поэтому возникали ситуации, когда перед ВПЛ накапливалась задолженность за несколько месяцев. А люди, для которых помощь была едва ли не единственным источником дохода, острее всех ощутили на себе эти негативные тенденции.

С другой стороны, в результате несовершенства порядка оказания помощи и отсутствия эффективных механизмов контроля за выплатами, последние более полутора лет начислялись и людям, которые вернулись в покинутое место жительства, или выехали за границу и получили там временную защиту. Ввиду этих проблем, пересмотр механизма назначения и начисления помощи был лишь вопросом времени.

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Выборочные проверки: сущность и риски

14 октября 2022 года правительство приняло Постановление, которое предусматривало введение дополнительного контроля за оказанием помощи путем проведения выборочных проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ территориальными органами Нацсоцслужбы.

Выборочные проверки, следствием непрохождения которых была отмена выплат, вызвали беспокойство как среди ВПЛ, так и общественности. Основные недостатки порядка проведения выборочных проверок заключались в том, что он не содержал исчерпывающего перечня обстоятельств, при наличии которых допускалось проведение проверки. А их избирательность могла создавать условия для дискриминационных практик и злоупотреблений со стороны работников социальных служб.

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Изменения в правилах предоставления пособия

Внесение правительством изменений в порядок выплат произошло в два этапа, а именно:

Постановлением от 11 июля 2023 № 709, которое вступило в силу 15 июля; Постановлением от 31 июля 2023 № 789, которое вступило в силу 1 августа.

После их принятия, подход к назначению, начислению и выплате пособия изменился следующим образом:

помощь стала срочной и назначается на 6 месяцев с возможностью продления еще на полгода только с учетом степени уязвимости ВПЛ (пожилой возраст, инвалидность, малообеспеченность человека, пребывание на его содержании троих и более детей и т. п. );

); при назначении пособия будет учитываться имущественное состояние получателя;

дети, рожденные у ВПЛ после внутреннего перемещения, теперь прямо определены как получатели пособия;

с 1 ноября 2023 года помощь будет назначаться и выплачиваться не ВПЛ лично, а на семью.

Размеры выплат не изменились. Также постановление № 709 раздельно урегулировало вопросы выплаты помощи ВПЛ, которые оформили ее до 1 августа 2023 года, и ВПЛ, которые после 1 августа 2023 года впервые обращаются за назначением помощи.

Что с пособием для ВПЛ, которые оформили ее до 1 августа 2023 года

Постановление № 709 предусмотрело автоматическое продление с 1 августа 2023 года выплаты помощи ВПЛ, которые уже ее получали, на один шестимесячный период — до 31 января 2023 года.

Выплаты продлили для ВПЛ, которые переместились с территорий, включенных в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф, а также людям, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате российской вооруженной агрессии.

Следующим четырем категориям ВПЛ выплата пособия с 1 августа продлена не была:

людям, находящимся за границей более 30 календарных дней подряд;

отбывающим наказание в местах лишения свободы;

осужденным за отдельные виды преступлений против основ национальной безопасности или объявленных в розыск;

ВПЛ, которые вернулись в покинутое место жительства.

Постановлением № 709 предусматривалось проведение Министерством финансов верификации получателей выплат, во время которого ВПЛ должны быть проверены на соответствие так называемым «имущественным критериям» для получения пособия на проживание.

Поэтому, с 1 сентября 2023 года выплаты пособия прекратили, если по результатам верификации выяснилось, что переселенец после 15 июля 2023 года:

купил транспортное средство, которому меньше 5 лет, за исключением мопеда, прицепа и т. п. ;

; купил недвижимое имущество, ценные бумаги и т. п. на сумму свыше 100 тыс. грн;

на сумму свыше 100 тыс. грн; имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. грн или ОВГЗ на такую ​​же сумму;

купил безналичную и/или наличную иностранную валюту, банковские металлы на общую сумму, превышающую 100 тыс. грн;

имеет в собственности пригодное для проживания жилье, расположенное не на территориях ведения боевых действий и временно оккупированных территориях;

находился и после внутреннего перемещения находится на полном государственном содержании в детском доме, школе-интернате, гериатрическом пансионате, доме-интернате для пожилых людей и людей с инвалидностью и т. д.

Внедрение перечисленных критериев для назначения/продолжения выплаты пособия является едва ли не самым существенным изменением в правилах ее оказания. С другой стороны, применение этих критериев на практике, вероятно, приведет к возникновению целого ряда проблемных вопросов для ВПЛ.

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Проблемные аспекты применения имущественных критериев

Имущественные критерии для назначения/продления выплаты пособий в одобренном правительством виде имеют ряд недостатков, в частности:

Оказание помощи не зависит от трудоустроенности ВПЛ, наличия у него других источников дохода и сбережений, состояния здоровья и т. д. То есть назначение/неназначение выплат не всегда будет обусловлено потребностями такого человека.

То есть назначение/неназначение выплат не всегда будет обусловлено потребностями такого человека. Правила назначения/продления выплаты пособия не учитывают, что та или иная сделка по покупке имущества (например, квартиры, товаров долгосрочного потребления, иностранной валюты) может совершаться ВПЛ не за собственные средства, а на средства займа или кредита.

Порог имущественных операций в размере 100 тыс. грн, с превышением которого ВПЛ теряет право на выплаты, недостаточный, поскольку не учитывает значительную девальвацию национальной валюты и ситуацию безопасности.

В последнее время мы начали получать обращения от ВПЛ по поводу открытия депозитов на сумму более 100 тыс. грн за несколько дней до вступления в силу Постановления № 709. Так люди принимают меры по сохранению своих сбережений от обесценения и возможных краж. Закрыть его досрочно они не могут.

Еще один проблемный аспект одобренных правительством изменений состоит в том, что покупка товаров долгосрочного потребления на сумму, превышающую 100 тыс. грн, также является основанием для прекращения оказания помощи. То есть покупая мебель и/или бытовую технику, взамен утраченной во время внутреннего перемещения, ВПЛ в какой-то момент может потерять право на выплаты.

Поэтому введенные правительством имущественные критерии нуждаются в комплексной переоценке.

Выплаты пособия ВПЛ, которые впервые обратились за ее назначением после 1 августа 2023 года

Согласно новым изменениям, те ВПЛ, которые впервые обратятся за назначением помощи с 1 августа по 1 ноября, будут получать ее лично. То есть до 1 ноября помощь все еще будет назначаться непосредственно каждому ВПЛ. А в дальнейшем помощь будет назначаться исключительно на семью и будет выплачиваться ежемесячно одному из ее членов (уполномоченному лицу).

Основания для отказа в назначении помощи ВПЛ, которые впервые обратятся за ее назначением, в основном, такие же, как и для тех, кто оформил ее до 1 августа 2023 года. Пособие не будет выплачиваться, если сделки (покупка авто, земельного участка, жилья, иностранной валюты и т. п. ) осуществлены ВПЛ в течение трех месяцев перед обращением, а наличие у лица средств на депозите, ОВГЗ и/или пригодного для проживания жилья будет устанавливаться на 1 число месяца, с которого назначается помощь.

Одобренные правительством изменения также предполагают, что основания для отказа в назначении помощи будут применяться только к конкретному ВПЛ, который обращается за помощью, а не ко всей семье.

Увеличился срок рассмотрения заявления. Теперь помощь назначается органом социальной защиты населения в течение 15 рабочих дней с даты поступления, вместо 10 рабочих дней.

Также нужно учитывать, что помощь не назначается, а начисление и выплата уже назначенного пособия прекращаются, если получатель:

вернулся в покинутое место жительства;

уехал на постоянное место жительства за границу;

находится за границей более 30 календарных дней подряд;

находится за границей более 60 календарных дней совокупно в течение шестимесячного периода получения пособия.

Определенных изменений претерпела и процедура проведения проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ. Так, с 1 августа такие проверки будут проводиться не позднее 10 рабочих дней с момента, когда руководитель территориального органа Нацсоцслужбы выявил основание для этого и принял соответствующее решение.

При этом проверяемый человек должен быть уведомлен о проверке, не менее чем за два календарных дня до ее проведения по телефону или с помощью другого доступного средства связи, который обеспечивает фиксацию сообщения или вызова.

Переселенцы, уже получающие помощь, должны помнить, что средства, выплаченные им неправомерно или повторно, должны быть возвращены добровольно или по требованию органа соцзащиты. Мы неоднократно оказывали юридическую помощь ВПЛ, которые по тем или иным причинам в течение некоторого времени получали помощь безосновательно. Часто суммы такой излишне выплаченной помощи могут превышать несколько десятков тысяч гривен. Поэтому решение этой проблемы требует отдельного нормативно-правового регулирования.

Нельзя не согласиться с тем, что необходимость изменений в порядок оказания помощи созрела уже давно. Впрочем, введенные правительством нововведения, по всей видимости, не в полной мере учитывают имеющиеся потребности и все разнообразие сложных жизненных ситуаций, в которых оказались внутренние переселенцы.​