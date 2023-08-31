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31 августа 2023, 18:33 Читати українською

Почти 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как ВПЛ — Верещук

Верификация показала, что около 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

Верификация показала, что около 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Фото: flickr.com

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«То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодняшний день: 109 тыс. постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица», — сказала Верещук, отвечая на вопрос, сколько людей лишат выплат помощи как переселенцев после верификации

Еще почти 10 тысяч человек, по ее словам, оказались числящимися в реестрах ЗАГСа как умершие, но на них и дальше получают выплаты.

Также были найдены ошибки в реестре, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей — таких семей нашли почти 60 тысяч.

Ошибки исправят

Верещук отметила, что все ошибки будут исправлены, и выплаты таким лицам прекратят.

По ее словам, на сегодняшний день выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тысяч человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
31 августа 2023, 18:45
#
Мы с мамой не получали положенных выплат, когда они нам были положены. Нам помогали соседи по селу, когда шабашкой (чтобы мы подработали), когда просто так, чтобы не отдали мы концы. Иными словами, вижу, что на «обещалкиных» надеяться нечего…
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