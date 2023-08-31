Почти 180 тысяч украинцев ошибочно получают выплаты как ВПЛ — Верещук

Верификация показала, что около 180 тысяч граждан ошибочно получают выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

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«То, что мне известно сейчас, по состоянию на сегодняшний день: 109 тыс. постоянно находятся за границей, проживают там, и получают выплаты там, и получают выплаты как внутренне перемещенные лица», — сказала Верещук, отвечая на вопрос, сколько людей лишат выплат помощи как переселенцев после верификации

Еще почти 10 тысяч человек, по ее словам, оказались числящимися в реестрах ЗАГСа как умершие, но на них и дальше получают выплаты.

Также были найдены ошибки в реестре, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей — таких семей нашли почти 60 тысяч.

Ошибки исправят

Верещук отметила, что все ошибки будут исправлены, и выплаты таким лицам прекратят.

По ее словам, на сегодняшний день выплаты для переселенцев получают 2 млн 600 тысяч человек.