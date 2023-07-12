Изменения в выплатах для ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

11 июля Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», вносящее изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным ведомства, помощь на проживание для ВПЛ — один из наиболее важных инструментов для поддержки внутренне перемещенных лиц.

При этом это одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. На текущий год на нее предусмотрено в госбюджете 57 млрд. грн. В настоящее время происходит финансирование выплат для более 2,6 млн. человек.

Правительство приняло постановление, которым уточнены параметры предоставления этой поддержки.

В частности, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц в размерах для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн и для других лиц — 2 тыс. грн.

Кто потеряет помощь

Выплаты не будут продолжаться лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др.);

вернулись в заброшенное место жительства.

Кроме того, выплаты не будут продолжаться лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

В министерстве отметили, что гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

С 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продолжается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м² на одного члена семьи.

Читайте также: Все ВПЛ обязаны снова пройти идентификацию иначе выплата пенсий и соцпомощей будет прекращена — Ощадбанк

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Кроме того, Постановлением предоставлена возможность получать помощь внутри перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения.

«Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ)», — говорится в сообщении.

Также теперь человек сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Минсоцполитики отметило, что новые критерии по получению помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года.

Выплаты семьям ВПЛ, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа 2023 года

Помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (далее — уполномоченное лицо) в расчете на каждого члена семьи:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других лиц — 2 тыс. грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на 1 шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью,

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,

пенсионер,

те, которые имеют троих и более детей младше 18 лет,

несовершеннолетние и малолетние детям, прибывшим без сопровождения законного представителя,

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.