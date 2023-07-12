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12 июля 2023, 13:37 Читати українською

Изменения в выплатах для ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

11 июля Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», вносящее изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

11 июля Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», вносящее изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Фото: zt-rada.gov.ua

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По данным ведомства, помощь на проживание для ВПЛ — один из наиболее важных инструментов для поддержки внутренне перемещенных лиц.

При этом это одна из крупнейших по размеру финансирования из государственного бюджета программ. На текущий год на нее предусмотрено в госбюджете 57 млрд. грн. В настоящее время происходит финансирование выплат для более 2,6 млн. человек.

Правительство приняло постановление, которым уточнены параметры предоставления этой поддержки.

В частности, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев до конца января 2024 года.

Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц в размерах для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн и для других лиц — 2 тыс. грн.

Кто потеряет помощь

Выплаты не будут продолжаться лицам, которые:

  • находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др.);
  • вернулись в заброшенное место жительства.

Кроме того, выплаты не будут продолжаться лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденных за коллаборационизм.

В министерстве отметили, что гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

С 1 сентября помощь продлевается для тех граждан, чье имущественное положение нуждается в такой поддержке, и не продолжается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые с момента принятия данного Постановления:

  • приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;
  • приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, дом (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • имеют на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тыс. грн;
  • приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;
  • имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м² на одного члена семьи.

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Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение органа соцзащиты или, возможно, предоставить подтверждающие документы и продолжать получать выплаты.

Кроме того, Постановлением предоставлена возможность получать помощь внутри перемещенным лицам, у которых родились дети после перемещения.

«Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся в ВПЛ после перемещения и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ)», — говорится в сообщении.

Также теперь человек сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Минсоцполитики отметило, что новые критерии по получению помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года.

Выплаты семьям ВПЛ, которые впервые обратятся за получением помощи после 1 августа 2023 года

Помощь назначается на шесть месяцев, на семью, и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи (далее — уполномоченное лицо) в расчете на каждого члена семьи:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на 1 шестимесячный период, если в семье есть:

  • дети с инвалидностью,
  • лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,
  • пенсионер,
  • те, которые имеют троих и более детей младше 18 лет,
  • несовершеннолетние и малолетние детям, прибывшим без сопровождения законного представителя,
  • если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи осуществил существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+109
Bitcoin
Bitcoin
12 июля 2023, 15:00
#
Очередной абсурд. Человек, потерявший все, держит несчастных 100к грн на счету и уже считается «обеспеченным». Какой мрак и глупость. Тем более, что речь идёт о мегапомощи 50$ в месяц. А что война уже закончилась? Если война закончилась и мы возвращаемся в прежнюю экономическую бесчестную трясину — открывай границу. Вуаля.
+
+30
Eventop
Eventop
12 июля 2023, 15:21
#
Ще цікавіша ситуація з придбанням житла на суму більш 100 т.грн. Де ви бачили квартиру за 100 т.грн? Ну то таке. А от людина виїхала. Продала своє авто та на ці гроші купила житло. І все! Ти багач і допомога держави (2000грн) тобі не потрібна.
+
+41
Strain
Strain
12 июля 2023, 15:32
#
Вообще позиция государства максимально странная.
За полтора года для ВПЛ не было сделано фактически ничего.
Потерял дом/квартиру — получи 100 000 грн компенсации.
Люди продолжают или снимать за свои деньги или жить в каких то общагах.

Может стоит начать строить ЖК для ВПЛ? Может стоит дать ипотеки под 0% для ВПЛ потерявших жильё. Хоть что-то !!!

Моей маме выбило стекла. Пришли выдали пленку. Сказали денег нет.
Пришлось бегать в мерию. Писать заявления. Жаловаться. И таки дали 70% от того что нужно на замену.
+
+30
Strain
Strain
12 июля 2023, 15:33
#
Я вот форумчанина bonv с его анти зеленой позицией никогда не поддерживал. Но попытки власти игнорировать эти проблемы потталкивают на темную сторону.
+
+11
Kharakternyk
Kharakternyk
12 июля 2023, 17:29
#
Це якраз світла.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
12 июля 2023, 18:00
#
Очень многие люди, которые покинули свой дом, естественно забрали все свои средства . Естественно не в кубышке же их держать ?

100 тысяч не такая уж большая сумма на депозите. У многих беженцев она может быть . Опять же со 100 тысяч депозита прибыли то всего лишь 800−1200 гривен в месяц . А отберут у человека ежемесячную помощь 2000−3000 гривен. И это у людей в их и так бедственном положение .

Про автомобили менее 5 лет возрастом тоже некрасиво получается. Люди могли их еще до войны купить , когда все в порядке было. Они на нем , скорее всего , и эвакуировались. Он, может быть, сейчас единственное , что осталось и единственный кормилец (таксуют на нем например, что бы хоть как-то выжить .

А теперь из-за него у несчастных людей те крохи помощи государство отберет

П.С, А об ОВГЗ наши власти просто забыли ? Или исправят и у тех у кого на счету более чем на 100 тысяч ОВГЗ тоже отберут помощь? Или это касается только банковские депозиты?
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