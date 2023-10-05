МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%

Международный валютный фонд, улучшивший в июне прогноз роста ВВП Украины в этом году из диапазона «от -3% до +1%» до «от +1% до +3%», сейчас оценивает динамику экономики ближе к верхнему краю этого нового диапазона. Об этом сообщил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн, передает Интерфакс-Украина.

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Рост экономики

«Мы все еще находимся в процессе обновления нашей оценки экономического производства на этот и следующий год, но мы видим, что рост, вероятнее всего, завершится в этом году на уровне 3%», — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По мнению Эпштейна, основным фактором роста является внутренний спрос и частное потребление, в то время как экспорт слаб, и недавнее прекращение «зернового коридора» ему не способствует.

«Но экономика, безусловно, адаптируется. Она демонстрирует отличную устойчивость, и мы ожидаем, что в следующем году рост будет продолжаться», — заявил представитель МВФ.

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Он добавил, что фонд пока придерживается базового сценария, согласно которому война завершится в середине следующего года. По словам Эпштейна, с учетом ожидаемых затруднений предстоящей зимой речь идет об умеренных темпах роста экономики.

Глава миссии Гэвин Грэй сообщил, что в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF предполагается обновление макроэкономической рамки.

Он напомнил, что программа изначально имеет негативный сценарий с продолжением войны на более длительный период, предусматривающий увеличение средствами доноров внешнего финансового пакета со $115 млрд до $140 млрд за период ее действия, но также дополнительные меры со стороны властей Украины.

Грей подчеркнул, что такой негативный макросценарий и реакцию на него обсуждают при каждом просмотре программы.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», впервые за три года в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда.