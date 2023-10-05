МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 октября 2023, 8:24 Читати українською

МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%

Международный валютный фонд, улучшивший в июне прогноз роста ВВП Украины в этом году из диапазона «от -3% до +1%» до «от +1% до +3%», сейчас оценивает динамику экономики ближе к верхнему краю этого нового диапазона. Об этом сообщил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн, передает Интерфакс-Украина.

Международный валютный фонд, улучшивший в июне прогноз роста ВВП Украины в этом году из диапазона «от -3% до +1%» до «от +1% до +3%», сейчас оценивает динамику экономики ближе к верхнему краю этого нового диапазона.
Фото: zn.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост экономики

«Мы все еще находимся в процессе обновления нашей оценки экономического производства на этот и следующий год, но мы видим, что рост, вероятнее всего, завершится в этом году на уровне 3%», — сказал он на пресс-конференции в Киеве.

По мнению Эпштейна, основным фактором роста является внутренний спрос и частное потребление, в то время как экспорт слаб, и недавнее прекращение «зернового коридора» ему не способствует.

«Но экономика, безусловно, адаптируется. Она демонстрирует отличную устойчивость, и мы ожидаем, что в следующем году рост будет продолжаться», — заявил представитель МВФ.

Читайте: МВФ снова открыл офис в Киеве

Он добавил, что фонд пока придерживается базового сценария, согласно которому война завершится в середине следующего года. По словам Эпштейна, с учетом ожидаемых затруднений предстоящей зимой речь идет об умеренных темпах роста экономики.

Глава миссии Гэвин Грэй сообщил, что в рамках второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF предполагается обновление макроэкономической рамки.

Он напомнил, что программа изначально имеет негативный сценарий с продолжением войны на более длительный период, предусматривающий увеличение средствами доноров внешнего финансового пакета со $115 млрд до $140 млрд за период ее действия, но также дополнительные меры со стороны властей Украины.

Грей подчеркнул, что такой негативный макросценарий и реакцию на него обсуждают при каждом просмотре программы.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», впервые за три года в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
5 октября 2023, 10:52
#
Интересно за счет чего?! Накрутят на перепродажах ОВДП?
+
0
matroskin
matroskin
5 октября 2023, 11:48
#
Яке відношення мають ОВДП до ВВП ?
+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 октября 2023, 12:54
#
Матрешкин, что тебе нужно?
+
0
matroskin
matroskin
5 октября 2023, 12:58
#
В данном случае, чтобы Вы растолковали, как ОВГЗ (которые даже не печатаются) увеличивают ВВП.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают bobmarle, matroskin, parseval, Робин Гуд и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами