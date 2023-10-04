В ICU говорят, что НБУ мог потратить $520 млн резервов в первый день отказа от фиксированного курса

Объем сделок на межбанке 3 октября вырос на 30% — около $600 млн, свидетельствует оценка, предоставленная директором департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергеем Кучерявым.

«Объемы торгов были близки к этому уровню», — подтвердил в эфире Business Breakfast от Forbes замглавы НБУ Сергей Николайчук.

«Интервенции были не то чтобы сопоставимыми, но выше, чем обычно», — добавил он. Это было ожидаемо. Мы предприняли этот шаг по внедрению управляемого гибкого курса с позиции силы, имея достаточный объем международных резервов, чтобы погасить дополнительный спрос в первые дни", — сказал Николайчук.

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Период адаптации рынка к новым условиям продлится неделю или максимум две, добавил замглавы НБУ.

«Мы ожидаем, что после всплеска спроса в первый день в дальнейшем он будет постепенно угасать по мере того, как участники рынка будут привыкать к новой реальности», — отметил он.

Напомним

НБУ объявил о переходе с 3 октября в режим управляемой гибкости обменного курса. В Нацбанке отметили, что управляемая гибкость курса отличается от действующего в Украине до 24 февраля 2022 г. режима плавающего курсообразования. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, пояснил регулятор.

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