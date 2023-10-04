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4 октября 2023, 17:14 Читати українською

В ICU говорят, что НБУ мог потратить $520 млн резервов в первый день отказа от фиксированного курса

Интервенции Национального банка на валютном рынке 3 октября составили $520 млн, что сопоставимо с недельными объемами в предыдущие недели. Такие расчеты приводит финансовый аналитик ICU Михаил Демкив, пишет Forbes.

Интервенции Национального банка на валютном рынке 3 октября составили $520 млн, что сопоставимо с недельными объемами в предыдущие недели.
Фото: depositphotos

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Расчеты Демкива базируются на оперативных данных НБУ, характеризующих ликвидность банковской системы и факторы ее изменения.

Объем сделок на межбанке 3 октября вырос на 30% — около $600 млн, свидетельствует оценка, предоставленная директором департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка Сергеем Кучерявым.

«Объемы торгов были близки к этому уровню», — подтвердил в эфире Business Breakfast от Forbes замглавы НБУ Сергей Николайчук.

«Интервенции были не то чтобы сопоставимыми, но выше, чем обычно», — добавил он. Это было ожидаемо. Мы предприняли этот шаг по внедрению управляемого гибкого курса с позиции силы, имея достаточный объем международных резервов, чтобы погасить дополнительный спрос в первые дни", — сказал Николайчук.

Читайте: Режим «гибкого курсообразования»: сколько будет стоить доллар и евро в ближайшие дни

Период адаптации рынка к новым условиям продлится неделю или максимум две, добавил замглавы НБУ.

«Мы ожидаем, что после всплеска спроса в первый день в дальнейшем он будет постепенно угасать по мере того, как участники рынка будут привыкать к новой реальности», — отметил он.

Напомним

НБУ объявил о переходе с 3 октября в режим управляемой гибкости обменного курса. В Нацбанке отметили, что управляемая гибкость курса отличается от действующего в Украине до 24 февраля 2022 г. режима плавающего курсообразования. При текущем режиме НБУ продолжит тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и будет оставаться ключевым игроком на нем, пояснил регулятор.

Читайте: Юрий Гелетий: Курс будет колебаться в обе стороны, а НБУ будет жестко ограничивать эти колебания

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 октября 2023, 17:22
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Наїлися… заспокоїлися…
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