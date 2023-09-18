Способны ли Байден и американские компании снизить цену на нефть

Цены на нефть поднялись выше $90 за баррель — до самого высокого уровня за 10 месяцев. Все из-за значительного потребления и сокращения добычи в Саудовской Аравии и россии. Остаются ли у США средства влияния на рынок, рассказывает Financial Times. «Минфин» публикует перевод ключевых тезисов.

Почему растут цены на нефть?

Лучшие, чем ожидалось, экономические условия в крупных энергопотребляющих экономиках, таких как США, помогли установить новые рекорды мирового спроса на нефть. Ожидается, что в этом году мир будет потреблять беспрецедентные 101,8 млн баррелей в день.

Попытки Саудовской Аравии и россии ограничить поставки привели к истощению запасов нефти. На прошлой неделе Эр-Рияд и москва продолжили сокращение производства и экспорта до конца 2023 года. «Это история о том, что спрос на нефть действительно держится, а Саудовская Аравия и ОПЕК очень эффективно управляют поставками», — сказал Раад Алкадири, аналитик Eurasia Group в Вашингтоне.

Международное энергетическое агентство и ОПЕК недавно обнародовали обновленные прогнозы о том, что сокращения приведут к дефициту на нефтяных рынках в этом году. «Саудовско-российский альянс оказался серьезным вызовом для нефтяных рынков», — заявило МЭА.

Насколько могут вырасти цены

Многие аналитики прогнозируют, что нефть может превысить $100 в ближайшие недели из-за высокого спроса, ограничения предложения и отсутствия инструментов, доступных администрации США, чтобы ограничить цены.

Когда цены на нефть последний раз подскочили после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году, вмешался президент США Джо Байден, высвободив запасы из Стратегического нефтяного резерва США.

В своей речи в Мэриленде на этой неделе президент пообещал, что «вновь снизит цены». Но, после исчерпания почти 300 млн баррелей из запасов, аналитики говорят, что у Вашингтона меньше возможностей влиять на цены.

Что это значит для глобальной экономики

Рост цен на нефть способствует росту инфляции, угрожая сорвать кампанию Федеральной резервной системы, направленную на установление контроля за ценами. Согласно данным, обнародованным на этой неделе Бюро статистики труда, повышение цен на бензин повлекло за собой рост потребительских цен в США на 3,7% в августе против 3,2% в июле.

По данным группы автомобилистов AAA, цены на автозаправочных станциях в США — один из самых очевидных признаков инфляции — подскочили на более четверти с начала года — до $3,86 за галлон (3,8 литров). Цена на дизельное топливо, которая является решающим значением для грузовых перевозок и сельского хозяйства, также повысилась, увеличившись почти на пятую часть за последние три месяца — до $4,53 за галлон.

Что это значит для нефтяных компаний

По словам аналитиков, более высокие цены приведут к большой прибыли нефтяных компаний, но вряд ли будут способствовать значительному росту внутреннего производства в США.

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У когда-то известной безумными затратами на бурение американской промышленности сланцевой нефти сейчас более осторожный подход. Теперь она предпочитает возврат средств акционерам в форме дивидендов и выкупа акций, а не рост добычи. «У сланцевых компаний не хватает желания инвестировать в добычу», — считает глобальный руководитель отдела сырья Société Générale Бенджамин Гофф.