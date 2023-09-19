Иностранные фискалы уже собирают данные об украинцах: ГНС рассказала, как их использует

Со следующего года наша налоговая начнет получать информацию о заграничных финансовых операциях украинцев и передавать аналогичные данные своим заграничным коллегам. Сбор такой информации уже начат, что вызвало массу вопросов у наших читателей, многие из которых находятся за границей, а еще больше — у которых там родственники или знакомые. Поэтому «Минфин» задал все важные вопросы Государственной налоговой службе и попросил юристов прокомментировать ее ответы.

Налоговая технически готова к автоматическому обмену

С 1 июля 2023 года Украина присоединилась к международному стандарту автоматического обмена информацией о финансовых счетах — Common Reporting Standart (CRS). Это зафиксировано в соответствующем законе (2970-IX), который парламент принял 20 марта этого года.

А 17 августа наша Налоговая служба сообщила о завершении разработки под CRS специального программного обеспечения и технической готовности к первым обменам по стандарту Country-by-Country Reporting (CbCR). Они возможны более чем со 100 иностранными налоговыми службами.

В украинских банках «Минфину» рассказали, что с лета уже собирают у своих клиентов-нерезидентов анкеты под CRS и информирование ГНС. Данные об иностранцах отправятся к ним на родину — в местные налоговые органы. Но куда больше нас заинтересовало, как будут поступать в нашу налоговую финансовые данные об украинцах, о чем мы расспросили в Госналогслужбе. «Минфин» публикует ключевые ответы ГНС по официальному запросу, с дополнительными комментариями юристов.

Какую информацию будут собирать украинские финучреждения

Что говорит ГНС

Финансовый агент предоставляет информацию обо всех подотчетных счетах за отчетный период в объеме, определенном разделом I Общего стандарта отчетности CRS.

Каждое финучреждение должно сообщать об имеющемся у него подотчетном счете следующую информацию:

1. Имя, адрес, юрисдикцию (юрисдикции) резидентства, ИНН, дату и место рождения (для физического лица) собственника счета. А в случае организации — наименование, адрес, юрисдикцию/юрисдикции резидентства, ИНН, а также имя, адрес, юрисдикцию (юрисдикции) резидентства, ИНН и дату/место рождения каждого контролирующего лица в структуре.

2. Номер счета, или функциональный эквивалент при отсутствии номера счета.

3. Наименование и регистрационный номер подотчетного денежного учреждения.

4. Остаток или стоимость счета. Если речь о страховом договоре с выкупной суммой и договором аннуитета — размер выкупной суммы или стоимости, подлежащей возмещению. Все по состоянию на конец соответствующего отчетного календарного года или другого соответствующего отчетного периода. Либо, если счет был закрыт в течение такого года/периода, — на дату закрытия счета.

5. Если речь идет о кастодиальном счете:

Общую валовую сумму процентов, дивидендов и другого дохода, сгенерированного по отношению к активам на счета, которые выплачены или зачислены на счет (или по счету) в течение календарного года или другого соответствующего отчетного периода.

Общую валовую сумму поступлений от продажи или выкупа финансовых активов, уплаченных или зачисленных на счет в течение календарного года или иного соответствующего отчетного периода, по которому финучреждение выступало, как хранитель, брокер, номинальный держатель или агент собственника счета.

6. В случае с депозитным счетом — общую валовую сумму процентов, уплаченных или зачисленных на счет в течение календарного года или иного соответствующего отчетного периода.

7. Если это любой другой счет — общую валовую сумму, уплаченную или зачисленную владельцу счета в течение календарного года или иного соответствующего отчетного периода, в отношении которого финучреждение является должником или дебитором. В том числе, совокупную сумму любых выкупных выплат.

«В автоматическом режиме не передаются сведения о размере каждой отдельной операции по счету и движению средств по счету. Простыми словами, информация, которая будет подлежать обмену, — это общая финансовая информация о стоимости остатков средств на счетах, размере депозитов в банках, стоимости ценных бумаг на инвестиционных счетах на конец года и объеме доходов за год (в том числе инвестиционных доходов, начисленных процентов и т. п. )», — объяснила «Минфину» управляющий партнер ЮК GLS Ольга Черевко.

От редакции Предоставлять информацию о счетах в двустороннем порядке будут не только банки, но также страховые компании, депозитарии, инвестиционные компании и другие финучреждения. Кастодиальное учреждение — любая организация, осуществляющая хранение финансовых активов в пользу других, в качестве существенной доли своей хозяйственной деятельности. Кастодиальные счета еще называют инвестиционными — их открывают в депозитарных учреждениях/банках для хранения ценных бумаг. Ими активно пользуются за границей для инвестиций в ЦБ. «Лицо, открывая инвестсчет в банке или у брокерской компании, получает доступ к покупке акций и облигаций на фондовых рынках всего мира. То есть может купить акции публичных компаний, например, Apple, Microsoft, PepsiCo и т. д. , или облигации публичных компаний для получения дохода в виде дивидендов или купонного дохода по облигациям, и инвестиционной прибыли при продаже ценных бумаг с прибылью», — привел «Минфину» пример адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Дмитрий Лазебный. Он также уточнил, что при обмене финансовой информацией должны учитываться только те суммы, которые фактически поступили на счета. В случае с покупкой страховки будет учитываться фактор реальной выплаты: если человек/организация получили страховую выплату (деньги на счет) по страховому случаю, то информация будет передана налоговым органам, но, если страховой случай так и не настанет/выплата не произойдет, — отчет подаваться не будет. Если речь зайдет о покупке ценных бумаг — информация будет предоставлена, поскольку ЦБ является финансовым активом.

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За какой период будет собираться информация

Что говорит ГНС

Отчетным периодом считается предыдущий календарный год, если соглашением CRS, соответственно, не установлены другие правила.

Для целей Многостороннего соглашения CRS и Общего стандарта отчетности CRS первым отчетный период начинается 1 июля 2023 года и заканчивается 31 декабря 2023 года.

От редакции Первый обмен информацией запланирован на сентябрь 2024 года за отчетный период 2023 года. Украина начала проверку счетов на предмет подотчетности для автоматического обмена информацией с 1 июля 2023. Поэтому в 2024 году наша страна направит данные фискалам других стран за полгода. Дальше предусмотрен 9-месячный режим информирования. Старые сведения, за предыдущие годы, подаваться не должны. «Но поскольку другие страны-участницы CRS собирают информацию с начала 2023 года, то велика вероятность, что Украина получит информацию о финансовых счетах своих налоговых резидентов в других странах-участницах CRS за весь 2023 год. Автоматическому обмену подлежит информация по финансовым счетам налоговых резидентов Украины только с момента присоединения нашей страны к CRS, то есть с 2023 года. За предыдущие годы информация в автоматическом режиме передаваться не будет», — полагает Ольга Черевко. Формат CRS подразумевает автоматический обмен сведениями. Но если нашу ГНС заинтересуют данные в ретроспективе по конкретным лицам/организациям, то она сможет их получить у иностранных коллег в рамках двусторонних соглашений при наличии советующих оснований — например, судебного производства по уголовному делу. «9-месячный же режим означает, что страны-участницы обмениваются информацией в течение 9 месяцев с момента окончания отчетного периода. Отчетный период по стандарту CRS — календарный год. То есть страны будут обмениваться информацией за предыдущий год до 30 сентября каждого следующего года», — уточнила Ольга Черевко.

ГНС будет посылать/получать информацию одним траншем раз в год: как это будет происходить

Что говорит ГНС

Для выполнения требований Многостороннего соглашения CRS ГНС разработана подсистема «Автоматический обмен налоговой информацией», как составляющая ИКС «Международный автоматический обмен информацией». Она будет обеспечивать:

прием отчетов о подотчетных счетах, поданных финучреждениями,

формирование в пакеты данных в разрезе стран-партнеров по обмену и направление по назначению через международную систему передачи данных Common Reporting System (CRS).

Такой обмен будет происходить один раз в год, если не потребуется направление корректирующих (исправленных/дополнительных) данных.

Кто фактически будет посылать в ГНС информацию об украинцах

Информацию в рамках международного обмена наша налоговая будет получать от компетентных органов стран-участниц соглашения.

Что говорит ГНС

В Украине компетентным органом для CRS определена ГНС.

Компетентные органы иностранных юрисдикций определяются правительствами соответствующих юрисдикций.

Подлежащая обмену информация будет направляться каждым компетентным органом соответствующей подотчетной юрисдикции отдельно, через международную платформу обмена данными Common Reporting System (CRS).

На текущий момент к Многостороннему соглашению CRS присоединилось 120 стран мира, с полным перечнем и названиями которых можно ознакомиться непосредственно на портале ОЭСР здесь.

Перечень подотчетных юрисдикций, с которым Украина осуществляет информационный обмен по стандарту CRS, будет обнародоваться на веб-портале ГНС.

Насколько детально налоговая будет изучать полученную информацию

Есть мнение, что, с учетом большой военной миграции украинцев, в автоматическом режиме ГНС получит вал данных, который сложно будет автоматически систематизировать. Поэтому некоторые считают, что поначалу налоговики будут выборочно обрабатывать сведения.

«Учитывая миграцию, сейчас многие граждане Украины имеют счета за границей. Практически каждый человек, выехавший из нашей страны, убегая от войны, открывал счет для получения финансовой помощи от иностранных государств или гуманитарных организаций. Кроме того, значительное количество людей трудоустроилось за границей или открыло бизнес, получает доходы. Понятно, что проработать новую информацию о нескольких миллионах граждан и сопоставить ее с информацией, полученной в декларациях, будет практически невозможно, особенно в первый период», — прокомментировала «Минфину» это предположение советник юрфирмы Totum LF Яна Михайлюк.

Она также объяснила градацию счетов для физлиц, которую внедрят по действующему законодательству:

Счета с высокой стоимостью — остаток/стоимость свыше $1 млн на 30 июня 2023 года,

Счета с низкой стоимостью — остаток/стоимость до $1 млн на 30 июня 2023 года.

Для юридических лиц — остаток/стоимость до $250 тыс. на 30 июня 2023 года.

«В первую очередь, будут осуществляться проверки счетов с высокой стоимостью. Поэтому при формировании штата ГНС будет учитывать, прежде всего, количество счетов с высокой стоимостью. Сейчас ключевой задачей является не проанализировать сведения о каждом полученном счете, а выделить информацию о счетах с высокой стоимостью и проанализировать ее, и, конечно, сравнить ее с полученной в декларациях и другими налоговыми данными. Не менее важно обеспечить конфиденциальность таких сведений», — полагает Михайлюк.

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Кто в налоговой будет заниматься обработкой полученных данных

Что говорит ГНС

Вопрос создания отдельного подразделения находится на стадии обсуждения. На сегодняшний день внедрение информационного обмена по стандартам CRS осуществляется Департаментом предотвращения финансовых операций, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем, и другими департаментами в пределах компетенции.

От редакции «На мой взгляд, набирать новые штаты сотрудников в налоговые органы будет не нужно. И те сотрудники, которые уже есть в штате, способны справиться с обработкой необходимых данных. Возможно, переведут сотрудников из одного подразделения в другое. Возможно, определенные процессы необходимо будет автоматизировать, однако на все эти вопросы ответы мы получим со временем. Что же касается массовой проверки, то, скорее всего, в данном случае будут опираться не на время или дату (2024 или 2025 годы), а на налаживание механизмов проверки. Если налоговые органы поймут, что соответствующие механизмы проверки работают, начнется массовая проверка другой информации", — высказал свое мнение Дмитрий Лазебный из «Ильяшев и Партнеры». Он говорит, что целью сбора таких сведений является выявление иностранных финансовых активов резидентов Украины за границей, которые могут быть обложены налогом. «После получения первичной информации, можно будет определять некие KPI — увеличение количества лиц, по которым нужно будет обрабатывать информацию, увеличение налоговых поступлений и т. д. », — считает Дмитрий Лазебный.

Какие конкретно задачи поможет выполнить налоговой CRS

Что говорит ГНС

Получение ГНС информации об иностранных финансовых активах резидентов Украины является важным инструментом контроля за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению, выявления незадекларированных доходов, и для борьбы с уклонением от уплаты налогов физическими лицами.

В частности, обеспечение регулярного международного обмена информацией о финансовых счетах будет способствовать повышению эффективности применения новых правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, вступивших в силу 01.01.2022 г. , а также станет важным источником налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля за налогообложением физических лиц.

Кроме того, это будет способствовать надлежащему выполнению Украиной международных обязательств по обмену информацией для налоговых целей, а также внедрению лучших международных политик и практик в сфере обмена информацией с юрисдикциями-партнерами.

От редакции «Основной задачей налоговой всегда было наполнение госбюджета. В контексте ответственности следует обратить внимание на норму закона о невозможности использования полученной информации для осуществления доначислений для лиц, совокупный остаток или стоимость иностранных счетов которых составляет не более 250 тысяч долларов. Такое освобождение будет действовать до конца года, на который приходится период действия военного положения. То есть, в любом случае, до конца 2023 года, а если военное положение будет продолжено, что вероятно, то, соответственно, и дальше. Следовательно, тем, у кого остаток на счетах не будет превышать 250 тысяч долларов, волноваться пока не стоит. Также важно акцентировать внимание на том, что речь идет именно об остатке, а не об общей сумме средств, находившейся в течение года на счету", — разъяснила Яна Михайлюк. При этом она напомнила, что автоматический обмен информацией не изменяет правила декларирования и уплаты налогов в Украине. «Если лицо является налоговым резидентом, оно должно уплачивать налог с иностранных доходов, если они подлежат налогообложению в Украине. Автоматический обмен изменяет только уровень осведомленности украинских налоговых органов об иностранных доходах украинских резидентов. Если раньше налоговые органы могли получить информацию только по персональному запросу, то есть до этого у них уже должна быть какая-то информация о лице, чтобы подать такой запрос, то теперь можно будет отталкиваться уже от самой полученной информации в рамках автоматического обмена», — поясняет Михайлюк.

Главный вопрос: ожидается ли увеличение налоговых доначислений и штрафов после обкатки СRS?

«На мой взгляд, все начнется с диалога и уговоров, а уже потом — будут штрафы и другие процедуры. Пойдут от малого до большему. Вполне возможно, что большинство налогоплательщиков задекларируют свое иностранное состояние и уплатят соответствующие налоги. Однако, скорее всего, по моему мнению, нам следует ожидать роста количества налоговых споров», — отметил Дмитрий Лазебный.

Будет ли налоговая применять санкции в случае расхождения данных их налоговой декларации и полученных от иностранных партнеров

Что говорит ГНС

Налоговым органам предоставлено право применять к налогоплательщикам предусмотренные законом финансовые (штрафные) санкции (штрафы) за нарушение налогового или иного законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Для информационно-аналитического обеспечения деятельности контролирующего органа используется информация, поступившая, в частности, от банков, других финансовых учреждений о наличии и движении средств на счетах налогоплательщика, отчеты о подотчетных счетах, представленных от финансовых агентов.

Одним из оснований для проведения налоговым органам документальной внеплановой проверки является выявление недостоверности данных, содержащихся в налоговых декларациях, поданных налогоплательщиком, если налогоплательщик не предоставит объяснения и их документальные подтверждения на письменный запрос контролирующего органа, в котором указана выявленная недостоверность данных. и соответствующую декларацию в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса.

Полученные в рамках автоматического обмена информацией данные будут использоваться подразделениями проверок налогообложения физических лиц, как дополнительная информация при осуществлении мер налогового контроля.

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Ожидает ли ГНС увеличения налоговых сборов с украинцев, находящихся за границей после запуска информационного обмена

Что говорит ГНС

Наличие у Государственной налоговой службы информации о подотчетных счетах граждан Украины в других юрисдикциях (странах) влияет на повышение уровня добровольной уплаты налогов и возможность налогового контроля за доходами украинцев, полученными за пределами Украины.

Потребуют ли налоговые органы от граждан Украины, которые находятся за границей и получают там доходы, подавать налоговые декларации

Что говорит ГНС

Налогоплательщиками являются, в частности:

физические лица — резиденты, получающие доходы, как из источника их происхождения в Украине, так и иностранные доходы;

физические лица — нерезиденты, получающие доходы из источника их происхождения в Украине.

Доход, полученный из источников за пределами Украины, это любой доход, полученный резидентами, в том числе от любых видов их деятельности за пределами таможенной территории Украины. Включая:

проценты,

дивиденды,

роялти и любые другие виды пассивных доходов,

наследство,

подарки,

выигрыши,

призы,

доходы от выполнения работ (оказания услуг) по гражданско-правовым и трудовым договорам,

от предоставления резидентам в аренду (пользование) имущества, расположенного за пределами Украины, включая подвижной состав транспорта, приписанного к расположенным за пределами Украины портов,

доходы от продажи имущества, расположенного за пределами Украины,

доход от отчуждения инвестиционных активов, в том числе корпоративных прав, ценных бумаг.

А также другие доходы от любых видов деятельности вне таможенной территории Украины или территорий, неподконтрольных контролирующим органам.

Налогоплательщик, получающий доходы от лица, не являющегося налоговым агентом, и иностранные доходы, обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года, а также уплатить налог по таким доходам.

Налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено Кодексом, одним из следующих способов:

лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

средствами электронной связи в электронной форме.

С целью повышения уровня добровольности декларирования доходов граждан ГНС введен электронный сервис в Электронном кабинете (cabinet.tax.gov.ua) в разделе «ЭК для граждан» — «Налоговое право на имущественное состояние и доходы». Он дает возможность гражданам представить налоговую декларацию об имущественном положении и доходах в электронном виде. Воспользоваться указанным сервисом смогут лица, идентифицированные по личному ключу, выданному квалифицированным поставщиком электронных доверительных услуг.

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Нужно ли украинцам платить налоги с соцпомощи, получаемой за границей

Что говорит ГНС

В состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика за 2022 и 2023 год налоговые (отчетные) годы не включаются доходы в виде суммы средств или безвозмездно предоставленных товаров (услуг)/помощь, предоставленные за счет бюджетных средств иностранных государств и их государственных фондов такому налогоплательщику и членам его семьи первой степени родства как лицам, которые пострадали в результате вооруженной агрессии рф против Украины и воспользовались правом на временную защиту, в соответствии в законодательством такого иностранного государства.

При этом указанная льгота распространяется на все формы предоставления указанной помощи, в том числе в случае ее получения, как дополнительного блага, а также от иностранных компаний, организаций, которые, в соответствии с законодательством соответствующей иностранной юрисдикции, осуществляют благотворительную деятельность.

Пунктом 27 подраздела 1 раздела XX «Переходные положения» Кодекса определено, что если налогоплательщик получал доходы, предусмотренные настоящим пунктом, то его обязанность по представлению декларации считается исполненной и налоговая декларация не подается. Если налогоплательщик обязан подавать декларацию, в соответствии с другими положениями Налогового кодекса, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные настоящим пунктом.