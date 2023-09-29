Украина получила перечень реформ для получения помощи от США

Посол США Бриджит Бринк официально передала премьер-министру Украины Денису Шмыгалю предложения по реформам в Украине. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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В то же время глава правительства во время встречи передал американской стороне разработанный украинскими властями Концепт усиления устойчивости демократии в Украине.

«Этот документ разработан по инициативе президента Владимира Зеленского и согласован, в частности, с руководителями антикоррупционных структур в Украине. Для реализации этого Концепта планируем вместе со всеми нашими партнерами создать единый План реформ по усилению устойчивости демократии», — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что во время встречи с Бринк также обсуждались вопросы бюджетной поддержки со стороны США, совместной работы в рамках Координационной платформы доноров, усиления защиты украинского неба и помощи для энергетического сектора Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что заместитель советника Белого дома Майк Пайл направил письмо в Координационную платформу доноров, Офис президента и Кабмин с перечнем реформ, которые должна выполнить Украина для получения военной помощи.

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