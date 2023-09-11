8 млн «квадратов» недвижимости и прочее: как хотят управлять госсобственностью

Процесс реформы Фонда госимущества активно продолжается. 30 мая Рада приняла законопроект № 8250 , направленный на улучшение управленческой структуры ФГИУ, восстановление «большой» приватизации, а также более эффективную работу с подсанкционным имуществом. Что именно изменит реформа?

Полномочия Фонда значительно увеличились, в частности, благодаря возможности самостоятельно принимать решения о подсанкционном имуществе (продажа, аренда или управление), полученные средства от которого направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Успех нового направления работы Фонда можно будет оценить в процессе продажи конфискованных российских активов, таких как Демуринский ГОК или ТРЦ Ocean Plaza.

Следующий этап реформы Фонда госимущества предусматривает дальнейшую централизацию, управление государственной собственностью, в частности, создание:

Суверенного фонда Украины,

Земельного банка,

Инвестиционного фонда недвижимости.

Рассмотрим эти инициативы поподробнее.

Суверенный фонд Украины

План ФГИУ состоит в создании финансового института, который объединит стратегические государственные предприятия, не подлежащие приватизации. Эти предприятия («национальные чемпионы») будут объединены по отраслевому принципу — энергетика, инфраструктура, горнодобывающая промышленность, химия и удобрения и сельское хозяйство.

В настоящее время разрабатывается законопроект, который будет определять критерии стратегических государственных предприятий, которые будут включены в Суверенный фонд. В первую очередь, это будут:

естественные монополии,

предприятия топливно-энергетического комплекса (атомные электростанции и гидроэлектростанции),

авиационная и ракетно-космическая промышленность,

трубопроводы,

почтовые и транспортные операторы.

Пока можно только прогнозировать, сколько предприятий объединит Суверенный фонд, но, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в управлении государства находится более 3 600 объектов, 109 из которых определены стратегическими и не подлежат приватизации. Более 600 предприятий в области энергетики, оборонного комплекса и другие будут оставаться в управлении государства до конца военного положения. В этот список также могут добавиться конфискованные российские активы, в частности, на временно оккупированных территориях.

Руководство ФГИУ приводит пример сингапурского суверенного фонда Temasek, который управляет активами на $382 млрд. Этот фонд создан в 1974 году, он объединил сингапурские государственные компании и сумел сделать из них региональных и глобальных лидеров в своих отраслях. Успех этого фонда базировался на многих составляющих, но главными из них были рост экономики Сингапура, благодаря быстрой индустриализации, и талантливая команда управленцев фонда.

Сейчас трудно сравнивать условия Сингапура и нашего государства, прежде всего, из-за того, что украинские государственные предприятия понесли значительные убытки из-за российской агрессии, и до окончания войны вряд ли смогут генерировать значительную прибыль. Ключевыми факторами в работе Суверенного фонда будут качество кадровых назначений и транспарентность работы нового института, в частности, отсутствие в принятии инвестиционных решений политического влияния.

Фонд госимущества предлагает преодоление коррупционных схем в пользовании государственными землями сельскохозяйственного назначения путем их консолидации под своим управлением и сдачи в субаренду на открытых онлайн-аукционах.

В настоящее время в управлении ФГИУ находится 370 тыс га государственной сельскохозяйственной земли, в целом запланировано увеличение до 700 тыс га, учитывая временно оккупированные территории. Эта реформа позволяет значительно увеличить доходы государственного и местных бюджетов, благодаря рыночным ставкам на аренду государственной земли.

Ожидаемый экономический эффект оценивается в 7 млрд грн. Но любая централизация создает новые коррупционные риски, поэтому успех реформы можно оценить по спросу на онлайн-аукционах, которые планируют начать в 2024 году.

Инвестиционный фонд недвижимости

Как и в ситуации с государственной землей, для государственной недвижимости необходима консолидация, аудит и эффективный менеджмент. ФГИУ, в частности, планирует выступать агентом по управлению недвижимостью, которую используют государственные органы. Объем государственной недвижимости оценивается в размере примерно 8 млн кв м.

Для сравнения: жилищный фонд Киева составляет около 60 млн кв м. Приоритетом должна стать, прежде всего, продажа и аренда государственной недвижимости по рыночным ставкам. Но следует учитывать тот факт, что стоимость недвижимости, особенно в прифронтовых регионах, в условиях войны значительно снизилась. Также в условиях высоких военных рисков вряд ли можно ожидать очередей из инвесторов, которые будут заинтересованы купить государственное имущество.

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Важным аспектом реформы ФГИУ является создание прозрачной и конкурентоспособной системы подбора руководителей предприятий. В частности, было анонсировано утверждение новой системы отбора с использованием коэффициентов, которые учитывают образование, опыт и личные качества кандидатов. Особое внимание общественности должно быть уделено прозрачному отбору наблюдательных советов для предприятий в управлении ФГИУ, в первую очередь, тех, которые войдут в Суверенный фонд Украины. Также к назначению менеджмента будет приковано внимание наших международных партнеров, которые будут определять объемы оказания помощи, в зависимости от коррупционных рисков.

Почему важно провести реформу управления госсобственностью

В условиях полномасштабной войны, на которой сосредоточены основные усилия государства, не стоит надеяться на быстрый приток частных инвестиций, в частности, в государственные предприятия. Однако, реформа управления государственной собственностью, которая началась в Украине, является важным шагом к восстановлению экономики после победы.

Во-первых, она направлена на ликвидацию коррупционных схем, которые долгие годы использовались для обогащения лиц, приближенных к власти. Это важно, ведь именно коррупция является одним из главных факторов, сдерживающих развитие украинской экономики.

Во-вторых, реформа предполагает создание новых механизмов привлечения средств, в частности, в государственные предприятия. Это позволит привлечь в украинскую экономику иностранные инвестиции, необходимые для ее восстановления.

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Успех реформы в значительной степени зависит от того, насколько эффективно она будет реализована. В частности, важно обеспечить прозрачность и конкурентоспособность процессов приватизации и управления государственными предприятиями.