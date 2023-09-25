В 2024 году средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: с ожидаемых по итогу 2023 года 18,12 тыс. грн до 21,85 тыс. грн. Об этом говорится в прогнозе на среднесрочный период, который прилагается к проекту госбюджета-2024.
В 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн человек — прогноз госбюджета-2024
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В нем уточняется, что согласно последнему прогнозу с изменениями, средняя зарплата в 2023 году должна была составить 18,31 тыс. грн, но фактически ожидается несколько меньше — 18,12 тыс. грн.
Изменились ожидания властей и по части средней численности штатных работников. По прогнозу на 2023 год она должна была составить 6,3 млн человек, но фактически ожидается 6,1 млн человек. На 2024 год закладывается тот же показатель — 6,1 млн человек.
При этом довоенный показатель (по итогу 2021 года) по численности работников указан на уровне 7,1 млн человек.
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При этом на 2024 год закладывается увеличение поступлений по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) — с 369,1 млрд грн до 442,6 млрд грн. Что очевидно связано с ожиданиями по увеличению средней зарплаты. Повышение налоговой ставки по НДФЛ не предполагается.
Отдельно указывается, что в прогноз не закладываются поступления по НДФЛ с обеспечений военнослужащих и по налогообложению процентов по депозитам физлиц.
Напомним, что согласно последнему макропрогнозу Национального банка, в 2024 году инфляция в Украине должна составить 8,5%.
Комментарии - 15
И большая часть этого с войной не связана . Страна банкрот по сути .
Как посчитать — просто умножь количество родившихся (200 тыс) на средний срок жизни — 73 года . Отними 25% на эммиграцию . И получишь количество через 30 лет . Процесс идет потому что . Каждый год минус 7% родившихся .
Прежде чем ляпать — чуть чуть изучи цифры демографии .
В то «непростое» время, уважаемы «финансовый журналист» работал в медиа группе «Вести», тоже в финансовом разделе. (Очень нужное издание, раздавали на всех ст метро и даже прямо на дорогах, всегда брал пару экземпляров — стелил под коврик в авто, не так «ковер» сырел…)
И вот, в начале февраля 2014 года, когда, курс уже стал 8.50 — 8.90 и валюты не было от слова «совсем», на всех тв каналах и прессе стали появляться «умные статьи» о том что все стабилизируется и все будет просто «супер». Сразу вспоминаю «беседу» на форуме «Вести» между какой то женщиной, девушкой и уважаемым «финансовым журналистом». Почему запомнил — уважаемый журналист начала рассказывать о …самолетах набитых долларами, которые уже почти подлетаю к Украине…, ну и эта девушка задала логичный вопрос -а какая тоннажность …подлетающих к Украине самолетов, ну на сколько тонн долларов рассчитывать… ? Н у и конечно ответ, уважаемого журналиста -(публиковать не буду могу ошибиться в трактовке) . Так что, уважаемый эксперт, может и в этот раз получиться не совсем «красиво» и со средней зарплатой, а скорее с ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ «бумажек» может произойти совсем не так?
Продам 20к долларов по 50грн за доллар, реально дешево!