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25 сентября 2023, 13:54 Читати українською

В 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн человек — прогноз госбюджета-2024

В 2024 году средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: с ожидаемых по итогу 2023 года 18,12 тыс. грн до 21,85 тыс. грн. Об этом говорится в прогнозе на среднесрочный период, который прилагается к проекту госбюджета-2024.

В 2024 году средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: с ожидаемых по итогу 2023 года 18,12 тыс.
Фото: depositphotos.com

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В нем уточняется, что согласно последнему прогнозу с изменениями, средняя зарплата в 2023 году должна была составить 18,31 тыс. грн, но фактически ожидается несколько меньше — 18,12 тыс. грн.

Изменились ожидания властей и по части средней численности штатных работников. По прогнозу на 2023 год она должна была составить 6,3 млн человек, но фактически ожидается 6,1 млн человек. На 2024 год закладывается тот же показатель — 6,1 млн человек.

При этом довоенный показатель (по итогу 2021 года) по численности работников указан на уровне 7,1 млн человек.

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При этом на 2024 год закладывается увеличение поступлений по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) — с 369,1 млрд грн до 442,6 млрд грн. Что очевидно связано с ожиданиями по увеличению средней зарплаты. Повышение налоговой ставки по НДФЛ не предполагается.

Отдельно указывается, что в прогноз не закладываются поступления по НДФЛ с обеспечений военнослужащих и по налогообложению процентов по депозитам физлиц.

Напомним, что согласно последнему макропрогнозу Национального банка, в 2024 году инфляция в Украине должна составить 8,5%.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

+
+15
oleg179
oleg179
25 сентября 2023, 13:59
#
В Україні працють лише 6 млн людей?
+
+44
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 сентября 2023, 14:10
#
Плюс там 2 млн фопов . но это все … и посмотри как цифры убывают быстро , это пипец .

И большая часть этого с войной не связана . Страна банкрот по сути .
+
0
viicore
viicore
25 сентября 2023, 14:26
#
Столько же работает сколько и работало. Все сокращение официальных цифр за счет вырезания бюджетных трутней и из-за потерь территорий и переход в фопы/заробитчанство. Не менялась бы территория не менялись бы эти цифры. Год два стабильности и будет бить рекорды зп и прочее. Работа в серую это еще половина если не больше.
+
+57
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 сентября 2023, 14:35
#
Дружище , демография говорит другое . 52 млн в 1992 году , и сейчас менее 30. А через 30 лет будет 10−15 млн населения .

Как посчитать — просто умножь количество родившихся (200 тыс) на средний срок жизни — 73 года . Отними 25% на эммиграцию . И получишь количество через 30 лет . Процесс идет потому что . Каждый год минус 7% родившихся .

Прежде чем ляпать — чуть чуть изучи цифры демографии .
+
0
engine
engine
25 сентября 2023, 14:42
#
Потери территорий — это только 2014й год. Остальное никак не объясняет
+
0
hisiheb945
hisiheb945
25 сентября 2023, 14:24
#
Дивлячись на тенденцію не обов’язково бути математиком, щоб побачити, що реально буде 5.9−6.0 млн працівників.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 сентября 2023, 15:07
#
Специально для автора статьи. В далеком 2014 году, хорошо запомнил один «яркий» эпизод.
В то «непростое» время, уважаемы «финансовый журналист» работал в медиа группе «Вести», тоже в финансовом разделе. (Очень нужное издание, раздавали на всех ст метро и даже прямо на дорогах, всегда брал пару экземпляров — стелил под коврик в авто, не так «ковер» сырел…)
И вот, в начале февраля 2014 года, когда, курс уже стал 8.50 — 8.90 и валюты не было от слова «совсем», на всех тв каналах и прессе стали появляться «умные статьи» о том что все стабилизируется и все будет просто «супер». Сразу вспоминаю «беседу» на форуме «Вести» между какой то женщиной, девушкой и уважаемым «финансовым журналистом». Почему запомнил — уважаемый журналист начала рассказывать о …самолетах набитых долларами, которые уже почти подлетаю к Украине…, ну и эта девушка задала логичный вопрос -а какая тоннажность …подлетающих к Украине самолетов, ну на сколько тонн долларов рассчитывать… ? Н у и конечно ответ, уважаемого журналиста -(публиковать не буду могу ошибиться в трактовке) . Так что, уважаемый эксперт, может и в этот раз получиться не совсем «красиво» и со средней зарплатой, а скорее с ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ «бумажек» может произойти совсем не так?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
25 сентября 2023, 15:16
#
Самолеты с долларами это было нечто :-)
+
+15
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
25 сентября 2023, 15:29
#
Реальный курс гривны уже ушел за 60 думаю, а может и больше, пусть опубликуют сколько на прошлой недели попалили звр для поддержания курса, на позапрошлой почти 900 мультов ушло
+
0
engine
engine
25 сентября 2023, 15:51
#
Реальный курс гривны уже ушел за 60 думаю
Продам 20к долларов по 50грн за доллар, реально дешево!
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
25 сентября 2023, 16:23
#
Нац банку продай, он купит, ему резервы палить не привыкать!
+
+30
Dafxf4300
Dafxf4300
25 сентября 2023, 15:41
#
Если вдруг откроют границы (но это фантастика) никакой рост никого здесь не удержит.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 сентября 2023, 17:08
#
Війна до останнього українця. Про яке відкриття кордонів може бути мова?
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
25 сентября 2023, 16:57
#
А я все думаю, лишатись чи їхати невідомо куди? Працюєш, поки є світло…а що далі?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
25 сентября 2023, 17:10
#
Скоро електрику почнуть «економити» в багатьох країнах. Тому не промахніться:)
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