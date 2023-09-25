В 2024 году средняя зарплата вырастет на 20,6% при сохранении численности работников 6,1 млн человек — прогноз госбюджета-2024

В 2024 году средняя заработная плата штатных работников в Украине вырастет на 20,6%: с ожидаемых по итогу 2023 года 18,12 тыс. грн до 21,85 тыс. грн. Об этом говорится в прогнозе на среднесрочный период, который прилагается к проекту госбюджета-2024.

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В нем уточняется, что согласно последнему прогнозу с изменениями, средняя зарплата в 2023 году должна была составить 18,31 тыс. грн, но фактически ожидается несколько меньше — 18,12 тыс. грн.

Изменились ожидания властей и по части средней численности штатных работников. По прогнозу на 2023 год она должна была составить 6,3 млн человек, но фактически ожидается 6,1 млн человек. На 2024 год закладывается тот же показатель — 6,1 млн человек.

При этом довоенный показатель (по итогу 2021 года) по численности работников указан на уровне 7,1 млн человек.

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При этом на 2024 год закладывается увеличение поступлений по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) — с 369,1 млрд грн до 442,6 млрд грн. Что очевидно связано с ожиданиями по увеличению средней зарплаты. Повышение налоговой ставки по НДФЛ не предполагается.

Отдельно указывается, что в прогноз не закладываются поступления по НДФЛ с обеспечений военнослужащих и по налогообложению процентов по депозитам физлиц.

Напомним, что согласно последнему макропрогнозу Национального банка, в 2024 году инфляция в Украине должна составить 8,5%.