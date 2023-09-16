Госбюджет-2024 предусматривает 30 миллиардов на поддержку бизнеса

Государственный бюджет Украины на 2024 год предусматривает около 30 млрд грн на разные программы поддержки бизнеса, включая продолжение программ «Доступные кредиты 5−7-9%» и «Доступный финансовый лизинг 5−7-9».

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Согласно пояснительной записке к документу также предусмотрены расходы 1 млрд грн на частичную компенсацию стоимости сельхозоборудования отечественного производства и столько же — на создание индустриальных парков.

Еще 2 млрд грн планируется выделить на гуманитарное разминирование, стимулируя развитие рынка таких услуг, и 1,37 млрд. грн. для создания и развития перерабатывающих предприятий, а также садоводства.

Кроме того, предусмотрены расходы на господдержку реализации инвестпроектов со значительными инвестициями — 3 млрд грн и столько же на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство утвердило проект бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1 трлн 560 млрд грн и расходами общего фонда в 3 трлн 108 млрд грн.

Главные цифры бюджета:

Доходы: 1,746 трлн грн (общий фонд 1,54 трлн грн)

Расходы: 3,308 трлн грн (общий фонд 3,1 трлн грн)

Дефицит: 1,531 трлн.

Ключевой акцент этого проекта — оборона и безопасность Украины. На это направлено более половины всех ресурсов бюджета — 1 трлн 685 млрд грн.