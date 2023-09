Более 236 тысяч ИТ-специалистов потеряли работу с начала года — исследование

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Массовые сокращения

Так, с начала этого года 1,02 тыс. техкомпаний сократили 236,5 тыс. человек. По итогам прошлого года 1,02 тыс. компаний уволили 154,34 тыс. сотрудников.

В том числе на прошлой неделе изготовитель телекоммуникационного оборудования Cisco Systems Inc. анонсировал увольнение 350 сотрудников, а в начале сентября о сокращении штата на 10% объявила стриминговая компания Roku Inc. Ее штат к концу прошлого года насчитывал около 3,6 тыс. человек.

В компании, объявившие об увольнении в этом году, входят американские Amazon.com Inc., Electronic Arts, Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а также немецкая SAP и шведская Spotify Technology.