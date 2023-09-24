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24 сентября 2023, 16:40 Читати українською

Более 236 тысяч ИТ-специалистов потеряли работу с начала года — исследование

Более 236 тысяч работников технологической сферы в мире потеряли работу с начала 2023 года. Об этом говорится в исследовании портала Layoffs.fyi, количество сокращений в техсекторе по итогам 2023 значительно превысит показатель за прошлый год, передает Интерфакс-Украина.

Более 236 тысяч работников технологической сферы в мире потеряли работу с начала 2023 года.

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Массовые сокращения

Так, с начала этого года 1,02 тыс. техкомпаний сократили 236,5 тыс. человек. По итогам прошлого года 1,02 тыс. компаний уволили 154,34 тыс. сотрудников.

В том числе на прошлой неделе изготовитель телекоммуникационного оборудования Cisco Systems Inc. анонсировал увольнение 350 сотрудников, а в начале сентября о сокращении штата на 10% объявила стриминговая компания Roku Inc. Ее штат к концу прошлого года насчитывал около 3,6 тыс. человек.

В компании, объявившие об увольнении в этом году, входят американские Amazon.com Inc., Electronic Arts, Palantir Technologies, Twilio Inc., DocuSign Inc., Salesforce Inc. Business Machines, Intel Corp., Microsoft Corp., Alphabet Inc., а также немецкая SAP и шведская Spotify Technology.

Источник: Минфин
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