Дефицит кадров достиг рекордных 67%: что сдерживает украинский бизнес во время войны

Нехватка рабочей силы стала главным препятствием для украинских предприятий, достигнув исторического максимума за время полномасштабного вторжения. В то же время влияние отключений электроэнергии и риски, связанные с безопасностью, постепенно уходят на второй план, уступая место инфляционному давлению. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций.

Кадровый кризис бьет рекорды

На первом месте среди проблем по-прежнему остается нехватка персонала. Если в предыдущие месяцы об этой проблеме заявляли 64−65 % опрошенных компаний, то весной этот показатель подскочил до рекордных 67 %. Такие данные приводятся в 47-м выпуске ежемесячного исследования, проведенного среди 472 промышленных предприятий.

Поиск персонала усложняется на всех уровнях. Доля предпринимателей, которым сложно найти квалифицированных работников, резко выросла с 51,4% до 61,4%. Даже найм сотрудников без специальных навыков теперь представляет проблему для 35,1% компаний (против 30,8% месяцем ранее). Несмотря на трудности, 16,6% предприятий планируют расширять штат (этот показатель стабилен), тогда как доля тех, кто готовится к сокращениям, упала почти вдвое — с 6,9% до 3,9%.

Инфляционное давление и фактор безопасности

На втором месте оказалось подорожание сырья, материалов и товаров. Актуальность этой проблемы выросла с 43% до 45%. Как объясняет старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел, вопрос роста цен постоянно остается в числе ключевых вызовов, колеблясь преимущественно в пределах 39−55%.

Тройку основных препятствий замыкает опасность физических условий труда. Фактор угрозы обстрелов стабильно беспокоит 42% компаний. Однако, как отмечает эксперт, это меньше по сравнению с зимними месяцами — в декабре и январе этот показатель достигал 54−57%. Страх перед обстрелами больше всего влияет на крупные корпорации (более 50%), тогда как микробизнес учитывает это в два раза реже. Географически самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых зонах — в Запорожской и Днепропетровской областях, однако бизнес Киева и области, а также Житомирской, Черкасской и Винницкой областей тоже испытывает значительное давление.

Стабилизация энергетического рынка и снижение спроса

Благодаря весеннему потеплению и снижению потребности в отоплении количество жалоб на перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением заметно сократилось — с 41% до 30%. Исследователи отмечают, что даже в более сложные периоды каждое второе предприятие (52%) продолжало работать без остановок, а 11% компаний вообще не сталкивались с отключениями электроэнергии. Частично приостанавливали работу во время отключений лишь 36% заводов.

Потери рабочего времени из-за перебоев с электроснабжением также сократились, составив в среднем 6% (против 9% в январе). Наибольшие потери рабочего времени понесли компании в Днепропетровской (20%), Житомирской (18%), Сумской (14%) областях, а также в Киевской и Черниговской областях (по 13%). Наиболее уязвимыми оказались микропредприятия, которые теряли до 9% рабочего времени, и малые компании (7%), тогда как средний и крупный бизнес ограничивались потерями на уровне 5% и 4% соответственно. Также предприниматели стали чуть реже жаловаться на падение спроса на собственную продукцию (снижение с 29% до 25%).

Коррупция и оценка решений правительства

Показательно, что коррупция и незаконное давление со стороны силовых структур или контролирующих органов беспокоят лишь незначительную часть предпринимателей — на фоне глобальных вызовов эти проблемы отметили лишь 4% и 3% опрошенных соответственно.

В то же время бизнес по-прежнему весьма сдержан в оценках экономической политики государства. Лишь 6% опрошенных выразили положительное отношение к действиям властей, тогда как 60% сохраняют нейтралитет. Четверть предпринимателей (25%) оценивают ситуацию негативно, хотя это является символическим улучшением по сравнению с началом года (28−29%). По словам Евгения Ангела, разрыв в балансе этих оценок увеличивался еще с лета 2023 года, и общий пессимизм в отношении экономического курса все еще сохраняется.

Макроэкономический аспект: сколько людей не хватает экономике

Проблема нехватки рабочей силы в Украине имеет серьезные макроэкономические последствия. По оценкам Министерства экономики Украины, для обеспечения экономического роста государству требуется дополнительно около 4,5 миллиона работников. Ситуация парадоксальна: несмотря на огромный спрос со стороны бизнеса, около 8 миллионов граждан остаются экономически неактивными из-за объективных жизненных обстоятельств (преимущественно это ветераны, люди с инвалидностью и женщины с семейными обязанностями). Согласно данным Национального банка Украины, острый кадровый дефицит заставляет работодателей агрессивно конкурировать за специалистов. Это привело к тому, что уровень реальных зарплат (с учетом инфляции) в частном секторе начал стремительно расти, местами уже превысив довоенные показатели.