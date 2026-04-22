Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
22 апреля 2026, 14:12

Дефицит кадров достиг рекордных 67%: что сдерживает украинский бизнес во время войны

Нехватка рабочей силы стала главным препятствием для украинских предприятий, достигнув исторического максимума за время полномасштабного вторжения. В то же время влияние отключений электроэнергии и риски, связанные с безопасностью, постепенно уходят на второй план, уступая место инфляционному давлению. Об этом сообщает Институт экономических исследований и политических консультаций.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кадровый кризис бьет рекорды

На первом месте среди проблем по-прежнему остается нехватка персонала. Если в предыдущие месяцы об этой проблеме заявляли 64−65 % опрошенных компаний, то весной этот показатель подскочил до рекордных 67 %. Такие данные приводятся в 47-м выпуске ежемесячного исследования, проведенного среди 472 промышленных предприятий.

Поиск персонала усложняется на всех уровнях. Доля предпринимателей, которым сложно найти квалифицированных работников, резко выросла с 51,4% до 61,4%. Даже найм сотрудников без специальных навыков теперь представляет проблему для 35,1% компаний (против 30,8% месяцем ранее). Несмотря на трудности, 16,6% предприятий планируют расширять штат (этот показатель стабилен), тогда как доля тех, кто готовится к сокращениям, упала почти вдвое — с 6,9% до 3,9%.

Инфляционное давление и фактор безопасности

На втором месте оказалось подорожание сырья, материалов и товаров. Актуальность этой проблемы выросла с 43% до 45%. Как объясняет старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел, вопрос роста цен постоянно остается в числе ключевых вызовов, колеблясь преимущественно в пределах 39−55%.

Тройку основных препятствий замыкает опасность физических условий труда. Фактор угрозы обстрелов стабильно беспокоит 42% компаний. Однако, как отмечает эксперт, это меньше по сравнению с зимними месяцами — в декабре и январе этот показатель достигал 54−57%. Страх перед обстрелами больше всего влияет на крупные корпорации (более 50%), тогда как микробизнес учитывает это в два раза реже. Географически самая сложная ситуация наблюдается в прифронтовых зонах — в Запорожской и Днепропетровской областях, однако бизнес Киева и области, а также Житомирской, Черкасской и Винницкой областей тоже испытывает значительное давление.

Стабилизация энергетического рынка и снижение спроса

Благодаря весеннему потеплению и снижению потребности в отоплении количество жалоб на перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением заметно сократилось — с 41% до 30%. Исследователи отмечают, что даже в более сложные периоды каждое второе предприятие (52%) продолжало работать без остановок, а 11% компаний вообще не сталкивались с отключениями электроэнергии. Частично приостанавливали работу во время отключений лишь 36% заводов.

Потери рабочего времени из-за перебоев с электроснабжением также сократились, составив в среднем 6% (против 9% в январе). Наибольшие потери рабочего времени понесли компании в Днепропетровской (20%), Житомирской (18%), Сумской (14%) областях, а также в Киевской и Черниговской областях (по 13%). Наиболее уязвимыми оказались микропредприятия, которые теряли до 9% рабочего времени, и малые компании (7%), тогда как средний и крупный бизнес ограничивались потерями на уровне 5% и 4% соответственно. Также предприниматели стали чуть реже жаловаться на падение спроса на собственную продукцию (снижение с 29% до 25%).

Коррупция и оценка решений правительства

Показательно, что коррупция и незаконное давление со стороны силовых структур или контролирующих органов беспокоят лишь незначительную часть предпринимателей — на фоне глобальных вызовов эти проблемы отметили лишь 4% и 3% опрошенных соответственно.

В то же время бизнес по-прежнему весьма сдержан в оценках экономической политики государства. Лишь 6% опрошенных выразили положительное отношение к действиям властей, тогда как 60% сохраняют нейтралитет. Четверть предпринимателей (25%) оценивают ситуацию негативно, хотя это является символическим улучшением по сравнению с началом года (28−29%). По словам Евгения Ангела, разрыв в балансе этих оценок увеличивался еще с лета 2023 года, и общий пессимизм в отношении экономического курса все еще сохраняется.

Макроэкономический аспект: сколько людей не хватает экономике

Проблема нехватки рабочей силы в Украине имеет серьезные макроэкономические последствия. По оценкам Министерства экономики Украины, для обеспечения экономического роста государству требуется дополнительно около 4,5 миллиона работников. Ситуация парадоксальна: несмотря на огромный спрос со стороны бизнеса, около 8 миллионов граждан остаются экономически неактивными из-за объективных жизненных обстоятельств (преимущественно это ветераны, люди с инвалидностью и женщины с семейными обязанностями). Согласно данным Национального банка Украины, острый кадровый дефицит заставляет работодателей агрессивно конкурировать за специалистов. Это привело к тому, что уровень реальных зарплат (с учетом инфляции) в частном секторе начал стремительно расти, местами уже превысив довоенные показатели.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
JWT
22 апреля 2026, 15:11
#
Так бізнес шукає тих, у кого є відсрочка, а таких на всіх не вистачить. Скільки б не платили
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами