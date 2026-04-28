Раньше, если вы покупали у Lufthansa гибкий билет, это было удобно. Теперь за эту же гибкость придётся доплачивать. Авиакомпания ввела новые высокие сборы за отмену брони. Об этом пишет Аusnews.de.
Lufthansa подняла сбор за отмену билетов: до 1500 евро
Что известно
Lufthansa подняла сбор за отмену билетов: до 1500 евро — эксперты в шоке. Сейчас миллионы немцев как раз планируют летний отпуск: выбирают отели, смотрят рейсы, договариваются о датах в семейных чатах. Все очень ждут поездку, календарь уже размечен, чемоданы мысленно собраны. Но до вылета может случиться всякое — и большинство путешественников знают это по собственному опыту.
Ребенок заболел, неожиданно назначили встречу, визит к врачу всё перечеркнул или случилось что-то семейное — жизнь легко переворачивает планы. Именно для таких случаев у Lufthansa был гибкий тариф: билет, который позволяет поменять планы без потери всей стоимости.
Но теперь тем, кто хочет рассчитывать на эту страховку, придётся раскошелиться намного больше, чем раньше.
В конце марта Lufthansa Group повысила сбор за отмену рейса по гибкому тарифу на европейских направлениях с 70 до 150 евро — больше чем в два раза. Это касается не только Lufthansa, но и Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines и Swiss. Хорошая новость: обменять билет на другой рейс по-прежнему можно бесплатно.
На некоторых дальних направлениях — например, в Азию, страны Персидского залива или Южную Африку — тоже ввели сборы за отмену. В экономическом классе это 400 евро, в премиум-экономическом — 700 евро, в бизнес-классе — 1000 евро. Больше всех пострадают пассажиры первого класса — при отмене рейса с них возьмут 1500 евро.
С чем связано
В Lufthansa объясняют это тем, что изменились рыночные условия, и пассажиры стали чаще менять планы. Компания заявляет, что все условия прозрачно указаны при продаже билетов.
И это ещё не всё: на коротких и средних рейсах Lufthansa отменяет бесплатный провоз маленького чемодана в салоне.
Что говорят в ассоциации
Новыми правилами недовольны не только обычные туристы, но и компании, которые часто отправляют сотрудников в командировки.
Они тоже жёстко критикуют Lufthansa. Представитель Немецкой ассоциации управления поездками (VDR) Кристоф Карнье заявил, что гибкий тариф больше не заслуживает своего названия. Он подрывает доверие между авиакомпанией и корпоративными клиентами — а ведь партнёрство строится на надёжных и понятных правилах.
По словам Карнье, дело даже не в самих повышенных сборах, а в том, что Lufthansa ввела их непрозрачно.
«Когда ключевые правила тарифов меняют без предварительного предупреждения, и даже опытные партнёры узнают об этом только в процессе работы — это непрофессионально», — сказал он. Для компаний, которые планируют командировочные расходы на основе стабильных тарифов, это просто неприемлемо.
Многие тревел-менеджеры уже подумывают о том, чтобы бронировать билеты у разных авиакомпаний и меньше зависеть от Lufthansa Group.
