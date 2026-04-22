Кто больше всего нанимает в Украине: Опендатабот показал топ работодателей 2026 года

Опендатабот составил рейтинг крупнейших работодателей 2026 года на основе финансовой отчётности предприятий. Тройка лидеров осталась неизменной, а далее в рейтинге произошли незначительные изменения: «Сильпо» обогнал «Укрпочту». В целом только шесть компаний из десятки увеличили штат в прошлом году.

Опендатабот составил рейтинг крупнейших работодателей 2026 года на основе финансовой отчётности предприятий.

Кто является крупнейшим работодателем

Укрзализныця остается крупнейшим работодателем уже более 5 лет, но ее штат постепенно сокращается. За год штат компании сократился на 5% — до 169 952 сотрудников. Всего с начала полномасштабной войны штат компании сократился на 27% или 62,8 тысячи человек.

Второе место занимает АТБ с 46 649 сотрудниками. За год компания увеличила штат на 565 человек (+1%), но с начала полномасштабной войны потеряла 14 133 сотрудника (-23%).

Третье место — у Газораспределительных сетей Украины, где работает 39 444 человека. За год компания добавила 1 770 сотрудников (+5%) — это самый большой рост среди всех в десятке.

«Сильпо» обогнали «Укрпочту» и поднялись на четвертое место с показателем 32 367 сотрудников. За год к команде присоединился 1 001 человек (+3%), однако по сравнению с 2021 годом компания потеряла 9 808 сотрудников (-23%).

Укрпочта, которая теперь на пятом месте, насчитывает 31 739 сотрудников — ее штат за год не изменился, но в долгосрочной перспективе сокращение значительное: -30 634 человека (-49%) по сравнению с 2021 годом.

Новая почта занимает шестую позицию с 27 572 сотрудниками. За год штат компании не претерпел особых изменений (+0,2%), в то же время с 2021 года человеческий капитал сократился на 2 218 сотрудников (-7%). В «Новой почте» объясняют: общее сокращение штата связано, преимущественно, с войной, миграцией сотрудников и изменениями операционных процессов. В дальнейшем фокус компании — на удержании ключевых сотрудников и развитии внутреннего резерва.

Наибольшие в процентном отношении изменения штата за год произошли в «Энергоатоме»: -6%. Всего с 2021 года компания потеряла 8 087 сотрудников (-24%). На данный момент, по данным финансовой отчетности, в компании работает 25 740 сотрудников.

На восьмом месте — «Леса Украины» с 22 252 сотрудниками. Сейчас компания имеет статус «в процессе прекращения деятельности» из-за реорганизации. При этом именно на этом предприятии зафиксирован самый большой процент сокращения штата среди всей десятки в прошлом году: -6% (-1 465 человек).

Девятое место занимает «Укрнафта» — 19 583 сотрудника. За год компания выросла на 657 человек (+4%). Однако с 2021 года штат «Укрнафты» сократился на 1 213 работников (-6%).

Замыкает десятку «Укргаздобыча» с 17 794 работниками: +477 человек за год (+3%). Это единственная компания из топ-10, которая с начала полномасштабной войны увеличила свой штат: +979 работников (+6%).

