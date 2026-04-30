В Украине запускают систему онлайн-трудоустройства в системе «Обрий»
Кабинет Министров Украины своим постановлением № 41
Что планируют изменить
В рамках эксперимента предполагается возможность:
- электронного оформления работников
- заключение трудовых договоров онлайн
- передачи данных между государственными органами без участия работодателя
- упрощение кадровых процедур
- сокращение времени на принятие работника на работу
Фактически речь идет о создании современной модели, где большинство кадровых действий можно будет совершать дистанционно.
Что важно для работодателей
Несмотря на запуск эксперимента, действующие правила не отменены.
Постановление КМУ № 413 по поводу уведомления налоговой службы о принятии работника на работу продолжает действовать. Это означает, что работодатели по-прежнему обязаны подавать уведомления до начала работы работника.
То есть пока:
- стандартные кадровые процедуры остаются в силе
- сообщение в ГНС подается в обычном порядке
- электронный формат будет работать в тестовом режиме
«Даже если изменения пока не обязательны, бизнесу следует готовиться уже сейчас. Как показывает практика, экспериментальные проекты часто становятся основой будущих постоянных правил», — говорится в сообщении.
Работодателям целесообразно:
- проверить кадровую документацию
- упорядочить персональные данные работников
- обеспечить наличие электронных подписей
- оценить готовность к цифровому документообороту
- следить за новыми разъяснениями правительства
