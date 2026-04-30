30 апреля 2026, 13:54 Читати українською

В Украине запускают систему онлайн-трудоустройства в системе «Обрий»

Кабинет Министров Украины своим постановлением № 41 от 07.01.2026 дал старт экспериментальному проекту, позволяющему оформлять трудовые отношения полностью в электронной форме. Для этого будет использована Единая информационно-аналитическая система «Обрий». Об этом сообщает Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Что планируют изменить

В рамках эксперимента предполагается возможность:

  • электронного оформления работников
  • заключение трудовых договоров онлайн
  • передачи данных между государственными органами без участия работодателя
  • упрощение кадровых процедур
  • сокращение времени на принятие работника на работу

Фактически речь идет о создании современной модели, где большинство кадровых действий можно будет совершать дистанционно.

Что важно для работодателей

Несмотря на запуск эксперимента, действующие правила не отменены.

Постановление КМУ № 413 по поводу уведомления налоговой службы о принятии работника на работу продолжает действовать. Это означает, что работодатели по-прежнему обязаны подавать уведомления до начала работы работника.

То есть пока:

  • стандартные кадровые процедуры остаются в силе
  • сообщение в ГНС подается в обычном порядке
  • электронный формат будет работать в тестовом режиме

«Даже если изменения пока не обязательны, бизнесу следует готовиться уже сейчас. Как показывает практика, экспериментальные проекты часто становятся основой будущих постоянных правил», — говорится в сообщении.

Работодателям целесообразно:

  • проверить кадровую документацию
  • упорядочить персональные данные работников
  • обеспечить наличие электронных подписей
  • оценить готовность к цифровому документообороту
  • следить за новыми разъяснениями правительства

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
