В Пенсионном фонде объяснили, могут ли украинцы «докупить» стаж за границей

У украинцев, проживающих за рубежом, возникает вопрос, можно ли докупить страховой стаж в Украине для будущей пенсии. В ПФУ объяснили , как это сделать.

Как докупить стаж

В ПФУ спросили: «Мне 55 лет, у меня 30 лет страхового стажа. Временно нахожусь в Германии с 2022 года. Могу ли я в Украине докупить страховой стаж для получения будущей пенсии?».

Согласно закону, страховой стаж в Украине можно приобрести через добровольное участие. Для этого нужно заключить электронный договор с Пенсионным фондом через веб-портал и платить добровольные взносы.

Платить можно как за себя, так и за другого человека. Также не имеет значения местонахождение — в Украине или за рубежом. Главное, чтобы о человеке была информация в реестре застрахованных лиц и он еще не был пенсионером.

Договор о добровольных взносах позволяет докупить страховой стаж только заранее, а не за прошлые годы. Поскольку в страховой стаж относится месяц, в котором поступили средства на счет ПФУ.

При этом нет требований по регулярности уплаты взносов, то есть вы сами определяете, когда и сколько платить, в зависимости от своих возможностей.

Важно:

Для зачисления одного месяца сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса (22% минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 8 647 грн). То есть на сегодняшний день такой взнос составит от 1 902,34 грн.