26 апреля 2026, 10:04 Читати українською

ИИ оставил без работы более 70 тысяч специалистов техногигантов в 2026 году

Ведущие технологические компании мира начали массовую волну сокращений персонала, открыто признавая главной причиной оптимизацию процессов с помощью алгоритмов. Об этом сообщает The Guardian.

Масштабы увольнений на рынке

Только за первые четыре месяца текущего календарного года работу потеряли более 70 тысяч сотрудников крупнейших корпораций. Абсолютным лидером по количеству сокращений стала компания Oracle, уволившая 30 000 человек. На втором месте оказался гигант электронной коммерции Amazon с показателем в 16 000 сотрудников. В список также вошли корпорация Microsoft (8 750 человек) и материнская компания социальных сетей Meta (8 000 человек). Кроме того, волна затронула финтех-проект Block, который расстался с 4 000 специалистов, логистического разработчика WiseTech (2 000 человек), производителя оборудования для создания микрочипов ASML (1 700 человек) и разработчика корпоративного программного обеспечения Atlassian (1 600 человек).

Автоматизация вместо людей

Если раньше компании объясняли массовые увольнения макроэкономической нестабильностью или последствиями чрезмерного найма в прошлом, то сегодня пресс-службы компаний уже не избегают прямых заявлений о том, что именно искусственный интеллект является причиной кадровых изменений. Технологические гиганты активно автоматизируют выполнение рутинных рабочих задач, что позволяет им поддерживать операционную деятельность с меньшим количеством персонала. Освободившиеся от выплаты зарплат огромные средства корпорации сразу перенаправляют в физическую инфраструктуру — в частности, в строительство новых центров обработки данных, которые обеспечивают работу нейросетей.

Перераспределение капитала и реакция инвесторов

Нынешние кадровые чистки являются прямым следствием беспрецедентного роста капитальных затрат на вычислительные мощности. По данным аналитиков, в этом году корпорации тратят рекордные суммы на закупку специализированных процессоров: ожидается, что бюджеты только Meta и Microsoft на развитие ИИ-инфраструктуры превысят отметку в 110−130 миллиардов долларов для каждой компании. Отказ от содержания раздутых штатов «белых воротничков» позволяет технологическим гигантам в определенной степени компенсировать эти безумные аппаратные инвестиции. Финансовые рынки воспринимают такую жесткую оптимизацию крайне одобрительно: например, когда генеральный директор компании Block Джек Дорси открыто связал увольнение 40% персонала с ростом производительности благодаря искусственному интеллекту, акции его компании стремительно подскочили на 20%.

Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Страницу просматривает kingcity и 14 незарегистрированных посетителей.
