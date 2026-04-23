українська
23 апреля 2026, 12:06 Читати українською

56% украинцев готовы сменить работу, если зарплата будет, как минимум на 25% выше — опрос «Минфина»

Низкая заработная плата остается главной причиной увольнений в Украине — об этом свидетельствуют результаты свежего опроса портала Work.ua, согласно которому 31% работников идут именно из-за финансового фактора. Редакция «Минфина» решила проверить эти данные среди своих читателей и провела анонимный опрос, чтобы выяснить, при каких условиях они готовы изменить свою работу.

Деньги или свободное время: что заставит украинцев сменить работу в 2026 году
Результаты опроса «Минфина»

В опросе приняло участие 629 пользователей, и результаты оказались достаточно однозначными:

  • Абсолютное большинство респондентов (56%) готовы сменить работу только при повышении зарплаты на +25% и более.
  • Каждый пятый опрошенный (20%) избрал бы вариант «Такая же ЗП, но меньше работы». Для этих людей свободное время на себя приоритетнее роста дохода.
  • 17% респондентов фокусируются на перспективах развития.
  • Только 7% опрошенных согласны на смену работодателя ради прибавки в +15%.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
crowl
23 апреля 2026, 13:29
Не працюю і більше ніколи не працюватиму. Я спитав аішку, яку зарплату має мені запропонувати ринок, вона сказала шо ні, ти вже надто дорогий шоб працювати, сиди пиляй хоум есістент і грай в доту.
kadaad1988
23 апреля 2026, 13:52
Зарплаты растут только у дармоедов депутатов и чинуш, за это боролся майдан 2014-го?! Тогла супер!
Я. ..
23 апреля 2026, 14:41
До чого тут взагалі майдан 2014го? Якби, ти можеш придумати класну ідею, скласти неймовірний бізнес план, знайти фінансування, сам фінансувати витрати бізнесу, але працівники з сусіднього села будуть допускати помилки і бажати красти в тебе майно, вітаю, за такою логікою ти будеш винний в тому, що захотів створити бізнес

Сенс не в тому, що був майдан, а в тому скільки в Україні корумпованих кретинів, всі обирають в депутати між ****ом і ****ом.
Новости по теме
Все новости
