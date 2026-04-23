Низкая заработная плата остается главной причиной увольнений в Украине — об этом свидетельствуют результаты свежего опроса портала Work.ua, согласно которому 31% работников идут именно из-за финансового фактора. Редакция «Минфина» решила проверить эти данные среди своих читателей и провела анонимный опрос, чтобы выяснить, при каких условиях они готовы изменить свою работу.
56% украинцев готовы сменить работу, если зарплата будет, как минимум на 25% выше — опрос «Минфина»
Результаты опроса «Минфина»
В опросе приняло участие 629 пользователей, и результаты оказались достаточно однозначными:
- Абсолютное большинство респондентов (56%) готовы сменить работу только при повышении зарплаты на +25% и более.
- Каждый пятый опрошенный (20%) избрал бы вариант «Такая же ЗП, но меньше работы». Для этих людей свободное время на себя приоритетнее роста дохода.
- 17% респондентов фокусируются на перспективах развития.
- Только 7% опрошенных согласны на смену работодателя ради прибавки в +15%.
Источник: Минфин
Сенс не в тому, що був майдан, а в тому скільки в Україні корумпованих кретинів, всі обирають в депутати між ****ом і ****ом.