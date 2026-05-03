Европа готовится к дефициту авиатоплива: еще один лоукостер отменяет рейсы

Европейская авиационная отрасль оказалась на пороге кризиса. Нидерландский лоукостер Transavia объявил о первой отмене рейсов в мае и июне, присоединяясь к Ryanair и Volotea, которые также сокращают полеты из-за стремительного роста цен на авиатопливо и логистические проблемы. Об этом сообщает France24.

Почему возникла угроза

Основной причиной является блокада Ормузского пролива, парализовавшая поставки нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива. Эксперты отмечают, что за последние годы Европа сократила собственные мощности по переработке нефти, что сделало ее более уязвимой к внешним кризисам.

Европа производит гораздо меньше авиационного горючего (Jet A-1), чем потребляет. Например, Франция импортирует около 40% керосина, а Великобритания — до 60% (преимущественно из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта).

В середине апреля Международное энергетическое агентство предупредило, что запасов горючего в Европе осталось примерно на шесть недель.

Будут ли массово отменять рейсы летом

Эксперты считают, что пик летнего сезона удастся спасти благодаря стратегическим резервам.

Правительство Франции уверяет, что имеет стратегический запас на два месяца (около 2 млн баррелей). Большие аэропорты, такие как Шарль-де-Голль, меньше зависят от Ближнего Востока, поскольку получают нефть из Северной Америки.

В свою очередь Евросоюз 22 апреля ввел меры по усиленному мониторингу поставок и максимизации собственного производства на НПЗ. Эксперты прогнозируют, что если конфликт затянется, реальный дефицит может возникнуть осенью — в октябре или ноябре.

Что будет с ценами

Даже если горючего хватит физически, полеты станут значительно дороже. Цена на керосин (авиатопливо) выросла более чем вдвое, а поскольку горючее составляет до 40% себестоимости билета, авиакомпании вынуждены повышать цены.

Кроме того, лоукостеры отменяют рейсы не только из-за нехватки горючего, но и из-за их нерентабельности при таких ценах на ресурсы.

Права пассажиров

Согласно законодательству ЕС, если авиакомпания уведомляет об отмене рейса за 14 дней, она обязана только вернуть средства или перебронировать билет без доплат. Дополнительная компенсация в таких случаях обычно не выплачивается, поскольку война и кризис классифицируются как «чрезвычайные обстоятельства».

Напомним

«Минфин» писал, что конфликт на Ближнем Востоке заставил авиаперевозчиков Азии и Европы предпринять экстренные меры. 10 марта ряд крупнейших авиакомпаний объявил о повышении цен на билеты, введении топливных сборов и изменении графиков полетов из-за резкого удорожания авиакеросина и закрытия ключевых воздушных коридоров.