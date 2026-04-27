українська
27 апреля 2026, 18:55 Читати українською

В Минобороны готовят масштабный перезапуск мобилизации: отменят ли бронирование для большинства граждан

В Министерстве обороны рассматривают масштабную реформу системы призыва, которая может предусматривать отмену отсрочек для большинства гражданских специалистов и изменение принципов набора в армию. Об этом рассказала политический обозреватель Юлия Забелина на Radio NV.

Просмотр критериев бронирования и статуса предприятий

В рамках реформирования мобилизационных процессов обсуждается возможность существенного сокращения перечня лиц, имеющих право на отсрочку от службы. По словам Забелиной, одна из концепций предусматривает отмену отсрочки почти для всех граждан, за исключением специалистов оборонного сектора. Право на иммунитет от мобилизации предлагается сохранить исключительно за работниками предприятий, которые непосредственно занимаются производством оружия или обеспечивают функционирование Сил обороны. В то же время правительство может сократить общее количество компаний, имеющих статус критически важных для экономики. Отмечается, что часть этих предложений пока вызывает скептицизм в властных кругах.

Возобновление призыва и запросы о возрасте

Альтернативный подход предполагает полный «перезапуск» системы набора. Этот сценарий предусматривает снятие с учета всех граждан, имеющих в настоящее время такой статус, для начала процесса с нуля. В дальнейшем комплектование армии должно происходить исключительно по целевым запросам, вместо текущего формата мобилизации, который оценивается как хаотичный. Военное командование будет формировать потребность в конкретных профессиях или возрастных категориях. По информации Забелиной, чаще всего со стороны армии поступают запросы на привлечение молодых людей в возрасте около 25 лет.

Сроки службы и управленческие разногласия

Отдельным вопросом остается установление четких сроков службы с возможностью последующей демобилизации, на внедрении которых настаивает президент Владимир Зеленский. Однако в подходах к решению мобилизационных проблем существуют разногласия между министром Михаилом Федоровым и главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским. По словам одного из народных депутатов, привлечение Федорова к этому направлению является серьезным политическим испытанием, от успеха которого будет зависеть его дальнейшая карьера. Эксперт охарактеризовала это как своеобразную «ловушку», тогда как реальный контроль над процессом остается у Сырского.

Сопротивление системы и роль полиции

Реализация новых подходов затрудняется сопротивлением со стороны системы. Значительное число должностных лиц в различных структурах заинтересовано в сохранении нынешнего формата работы Территориальных центров комплектования (ТЦК). Параллельно продолжаются дискуссии о механизмах работы с военнообязанными: Михаил Федоров выступает за более активное привлечение сотрудников полиции к мобилизационным мероприятиям, однако министр внутренних дел Игорь Клименко не поддерживает эту инициативу.

Сколько сотрудников забронировано на данный момент

Обсуждение пересмотра системы бронирования в Министерстве обороны проходит на фоне рекордного роста числа граждан, получивших официальную отсрочку. По статистическим данным Министерства экономики, озвученным главой ведомства Алексеем Соболевым в начале 2026 года, количество забронированных работников в Украине за последний год выросло на 30% — с 1 миллиона до 1,3 миллиона человек. Это составляет значительную долю от общего числа работающего населения страны, которое оценивается примерно в 10 миллионов человек. Военное командование ранее уже неоднократно обращалось в Кабинет министров с просьбой уменьшить квоты на бронирование для бизнеса, аргументируя это тем, что расширение перечня критически важных предприятий напрямую ограничивает мобилизационный ресурс.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
lider2000
27 апреля 2026, 19:55
Кто зажал и не вьіехал за 20к зелени, теперь будет платить 50к.
Aleksandr09
27 апреля 2026, 20:04
Тиски сжимаются, мясорубка переходит в турборежим.
