20 апреля 2026, 14:02 Читати українською

Рынок труда Польши меняется: увольнений больше, а спрос смещается в отдельные сектора

В январе-феврале 2026 года в Польше заметно усилилась тенденция к сокращению персонала. По данным Государственной службы занятости, бизнес заявил о намерении провести массовые увольнения 9060 работников. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Gremi Personal.

В январе-феврале 2026 года в Польше заметно усилилась тенденция к сокращению персонала.

Увольнение кадров и рост безработицы

В то же время общее количество незавершенных процедур увольнения (это все заявленные увольнения, процедуры по которым еще не завершены) достигло 18 576 человек, что на 16% больше в годовом исчислении.

«Выборка крупнейших публичных кейсов за декабрь 2025 — март 2026 года показывает, что как минимум 10 известных компаний заявили о намерении сократить 4−4,5 тыс. сотрудников. Это лишь публично известные случаи, но они отражают более широкий тренд, который подтверждается официальной статистикой», — отмечает Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

Дополнительным сигналом ухудшения ситуации является рост количества увольнений по инициативе работодателей по разным причинам (банкротство, ликвидация, сокращение должностей, групповые и индивидуальные увольнения).

По данным GUS, в феврале 2026 года количество таких безработных увеличилось на 11,9% в годовом исчислении и достигло 41 тыс. человек.

Аналитики отмечают, что эти процессы отражают общее охлаждение рынка труда, которое уже фиксируется в базовых показателях бизнес-сектора.

В частности, в феврале 2026 года занятость в бизнес-секторе составила 6,71 млн человек: это на 4 тыс. меньше (-0,06%), чем в январе, и на 53 тыс. меньше (-0,8%), чем в феврале 2025 года. Сокращение более чем на 50 тыс. в годовом исчислении является устойчивой тенденцией последнего периода.

Параллельно растет безработица: ее уровень в феврале достиг 6,1% (+0,7 п.п. г/г), а количество зарегистрированных безработных увеличилось на 12,8% — до 954,9 тыс. человек. В то же время количество вакансий в государственных центрах занятости сократилось на 67% — до 21,7 тыс., что свидетельствует о снижении спроса на рабочую силу.

Ключевым фактором негативной динамики остается промышленность.

По оценкам Gremi Personal на основе данных GUS, в перерабатывающей промышленности занятость в январе-феврале 2026 года сократилась на 1,4% в годовом исчислении — до примерно 2,37 млн человек (минус 34 тыс.). Наибольшие потери зафиксированы в автопроме (-3,4%), мебельной отрасли (-3,1%), а также в машиностроении и производстве металлических изделий (по -1,2%).

В то же время рынок труда остается неоднородным. Несмотря на общее сокращение, отдельные сектора демонстрируют рост занятости: пищевая промышленность (+0,3%), электроника (+1,7%), прочее транспортное оборудование (+2,6%), логистика (+0,5%) и HoReCa (+2,1%).

В этих сегментах значительную роль играет иностранная рабочая сила. По данным ZUS, ее количество в январе-феврале 2026 года выросло на 9% (до 1,291 млн человек), в том числе украинцев — на 9,9% (до 860,8 тыс.).

Отдельные признаки восстановления демонстрирует и розничная торговля: занятость в секторе выросла на 0,4% (до 740,5 тыс. работников), что коррелирует с ростом розничного товарооборота на 5% в феврале.

Таким образом, польский рынок труда вступает в фазу структурных изменений: общий рост числа увольнений и сокращение занятости сочетаются с точечным спросом в секторах, ориентированных на внутренний рынок и государственные заказы. В то же время именно промышленность в настоящее время определяет основные риски для дальнейшей динамики занятости.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
youknow
youknow
20 апреля 2026, 14:11
#
Що саме цікаве тренд скорочення чисельності персоналу — діє по всьому світу
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
