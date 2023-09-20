В Польше заговорили о расширении эмбарго на импорт товаров из Украины

Польша расширит запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев будет обострять конфликт. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polsat News, пишет Forbes.

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Позиция Польши

Так Моравецкий прокомментировал заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном запрете на ввоз в Украину лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.

«Я предупреждаю украинские власти, потому что если они таким образом будут обострять конфликт, мы добавим больше продуктов в список запрещенных к импорту в Польшу», — подчеркнул польский премьер.

Моравецкий добавил, что его страна «много сделала для Украины» и потому ожидает, что ее интересы «будут понятны».

«Мы учитываем все проблемы с украинской стороны, но для нас интересы нашего фермера важнейшие», — сказал глава правительства Польши.

Напомним

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября. Исполнительный орган ЕС проанализировал влияние ограничений экспорта четырех категорий сельхозпродукции на рынок ЕС и пришел к выводу, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти государств-членов, требовавших запрета.

В Еврокомиссии отметили, что Украина согласилась ввести какие-либо правовые меры — например систему лицензирования экспорта — в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

18 сентября польское агентство PAP сообщило, что Украина представила Еврокомиссии план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который должен заменить односторонние ограничения украинского импорта, однако граничащие с Украиной государства-члены ЕС отвергли предложения Киева.

Кроме того, после заявлений о том, что Украина будет судиться с ВТО о нарушении ее прав, Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в платформе по экспорту украинской аграрной продукции, отмечает издание.

Минэкономики сообщило, что Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета ввоза агропродукции.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство предложило ЕС и странам-соседям — Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии — компромисс по экспорту агропродукции. По его словам, в случае отказа правительство примет решение о запрете импорта ряда товаров из этих стран.

В ближайшие дни Украина введет эмбарго на товары из Польши, — заявил во вторник, 19 сентября, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию Rzeczpospolita. По его словам, речь идет об эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки.