В Польше заговорили о расширении эмбарго на импорт товаров из Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 сентября 2023, 17:05 Читати українською

В Польше заговорили о расширении эмбарго на импорт товаров из Украины

Польша расширит запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев будет обострять конфликт. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Polsat News, пишет Forbes.

Польша расширит запрет на ввоз продукции из Украины, если Киев будет обострять конфликт.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция Польши

Так Моравецкий прокомментировал заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном запрете на ввоз в Украину лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.

«Я предупреждаю украинские власти, потому что если они таким образом будут обострять конфликт, мы добавим больше продуктов в список запрещенных к импорту в Польшу», — подчеркнул польский премьер.

Моравецкий добавил, что его страна «много сделала для Украины» и потому ожидает, что ее интересы «будут понятны».

«Мы учитываем все проблемы с украинской стороны, но для нас интересы нашего фермера важнейшие», — сказал глава правительства Польши.

Напомним

15 сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продолжать ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины после 15 сентября. Исполнительный орган ЕС проанализировал влияние ограничений экспорта четырех категорий сельхозпродукции на рынок ЕС и пришел к выводу, что они поспособствовали исправлению ценовых скачков на рынках пяти государств-членов, требовавших запрета.

В Еврокомиссии отметили, что Украина согласилась ввести какие-либо правовые меры — например систему лицензирования экспорта — в течение 30 дней во избежание всплеска цен на зерно.

Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

18 сентября польское агентство PAP сообщило, что Украина представила Еврокомиссии план по ограничению экспорта сельхозпродукции, который должен заменить односторонние ограничения украинского импорта, однако граничащие с Украиной государства-члены ЕС отвергли предложения Киева.

Кроме того, после заявлений о том, что Украина будет судиться с ВТО о нарушении ее прав, Польша, Венгрия и Словакия отказались от участия в платформе по экспорту украинской аграрной продукции, отмечает издание.

Минэкономики сообщило, что Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета ввоза агропродукции.

19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство предложило ЕС и странам-соседям — Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии — компромисс по экспорту агропродукции. По его словам, в случае отказа правительство примет решение о запрете импорта ряда товаров из этих стран.

В ближайшие дни Украина введет эмбарго на товары из Польши, — заявил во вторник, 19 сентября, торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию Rzeczpospolita. По его словам, речь идет об эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+37
Vadim531
Vadim531
20 сентября 2023, 17:08
#
Прошла любовь, завяли помидоры?!
+
0
Moonlighter
Moonlighter
20 сентября 2023, 17:12
#
Сандали жмут и нам не по пути.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
20 сентября 2023, 17:28
#
Понти перед виборами.
+
0
Klimo
Klimo
20 сентября 2023, 17:53
#
100%! ПИС = село! Село = победа
+
+15
matroskin
matroskin
20 сентября 2023, 17:41
#
Наглядний приклад того, що НАТО це просто фікція і самообман.
Якби рф напала скажімо на Латвію, почалося б:
хто закликав би до переговорів, хто шукати компроміс, хто що територія не головне, хто що рішення НАТО то ні що, головне безпека власних військових і вони не повинні від цього навіть з казарм виходити, не то що воювати.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 сентября 2023, 18:03
#
Згідно з опублікованою на сайті заявою, посла прийняв заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ Павел Яблонський. «Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони проти заяв, зроблених учора президентом В. Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН, в якому стверджувалося, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, опосередковано підтримуючи Росію. Заступник глави МЗС наголосив, що ця теза є неправильною щодо Польщі і, тим паче, особливо неправомірною до нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни», — зазначено в заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3444617
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 сентября 2023, 18:13
#
По словам спикера польского правительства, Польша действует в этой ситуации «продуманно». «Мы помогаем Украине в военном плане, чтобы она могла защитить себя — но также и нас — от России. Однако в экономических, сельскохозяйственных вопросах мы должны защищать польские интересы», — сказал Мюллер.
+
0
vt313
vt313
20 сентября 2023, 18:33
#
В 2023 г. в Польшу из Украины ввезено зернових на сумму в 180 млн. долл.
При этом Польша получила от ЕС компенсацию, по этому поводу, 450 млн.

Так что тут дело не в деньгах. Политический театр.
+
0
matroskin
matroskin
20 сентября 2023, 19:28
#
Не знаю театр это или деньги, но при малейшем желании поддержать собственных фермеров Польша элементарно бы смогла запретить и проконтролировать чтобы польские предприятия не покупали укр.зерно. Но поскольку она запретила транзит, то это банальная ликвидация конкурента причем, учитывая ситуацию, самым циничным образом, т.к. понимает что других путей на мировые рынки в Украины сейчас нет.
Пока были в Украине порты вопрос в «защите польских фермеров» не стоял, вернее Польша понимала что его было глупо подымать.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают artarlit, financialGenius, matroskin и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами