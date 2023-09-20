В Польщі заговорили про розширення ембарго на імпорт товарів з України

Польща розширить заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ «буде загострювати конфлікт». Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтервʼю Polsat News, пише Forbes.

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Позиція Польщі

Так Моравецький прокоментував заяву торговельного представника України Тараса Качки щодо можливої заборони на ввезення в Україну цибулі, помідорів, капусти та яблук з Польщі.

«Я попереджаю українську владу, тому що якщо вона таким чином буде загострювати конфлікт, ми додамо більше продуктів до списку заборонених до імпорту в Польщу», — наголосив польський премʼєр.

Моравецький додав, що його країна «багато зробила для України» і тому очікує, що її інтереси «будуть зрозумілі».

«Ми враховуємо всі проблеми з українського боку, але для нас інтереси нашого фермера є найважливішими», — сказав очільник уряду Польщі.

Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня. Виконавчий орган ЄС проаналізував вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільгосппродукції на ринок ЄС і дійшов висновку, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках пʼяти держав-членів, які вимагали заборони.

В Єврокомісії зазначили, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи — наприклад систему ліцензування експорту — протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

Водночас Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

18 вересня польське агентство PAP повідомило, що Україна представила Єврокомісії план з обмеження експорту сільгосппродукції, який мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту, проте держави-члени ЄС, що межують з Україною, відкинули пропозиції Києва.

Крім того, після заяв про те, що Україна позиватиметься до СОТ про порушення її прав, Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися від участі у платформі щодо експорту української аграрної продукції, зазначає видання.

Мінекономіки повідомило, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону ввезення агропродукції.

19 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд запропонував ЄС та країнам-сусідам — Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині — компроміс щодо експорту агропродукції. За його словами, у разі відмови уряд ухвалить рішення про заборону імпорту низки товарів з цих країн.

Найближчими днями Україна запровадить ембарго на товари з Польщі, — заявив у вівторок, 19 вересня, торговельний представник України Тарас Качка в інтервʼю виданню Rzeczpospolita. За його словами, йдеться про ембарго на помідори, цибулю, капусту та яблука.