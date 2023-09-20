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20 вересня 2023, 17:05 Читать на русском

В Польщі заговорили про розширення ембарго на імпорт товарів з України

Польща розширить заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ «буде загострювати конфлікт». Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтервʼю Polsat News, пише Forbes.

Польща розширить заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ «буде загострювати конфлікт».

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Позиція Польщі

Так Моравецький прокоментував заяву торговельного представника України Тараса Качки щодо можливої заборони на ввезення в Україну цибулі, помідорів, капусти та яблук з Польщі.

«Я попереджаю українську владу, тому що якщо вона таким чином буде загострювати конфлікт, ми додамо більше продуктів до списку заборонених до імпорту в Польщу», — наголосив польський премʼєр.

Моравецький додав, що його країна «багато зробила для України» і тому очікує, що її інтереси «будуть зрозумілі».

«Ми враховуємо всі проблеми з українського боку, але для нас інтереси нашого фермера є найважливішими», — сказав очільник уряду Польщі.

Нагадаємо

15 вересня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільгосппродукції з України після 15 вересня. Виконавчий орган ЄС проаналізував вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільгосппродукції на ринок ЄС і дійшов висновку, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках пʼяти держав-членів, які вимагали заборони.

В Єврокомісії зазначили, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи — наприклад систему ліцензування експорту — протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

Водночас Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна.

18 вересня польське агентство PAP повідомило, що Україна представила Єврокомісії план з обмеження експорту сільгосппродукції, який мав би замінити односторонні обмеження українського імпорту, проте держави-члени ЄС, що межують з Україною, відкинули пропозиції Києва.

Крім того, після заяв про те, що Україна позиватиметься до СОТ про порушення її прав, Польща, Угорщина та Словаччина відмовилися від участі у платформі щодо експорту української аграрної продукції, зазначає видання.

Мінекономіки повідомило, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Словаччини та Угорщини через заборону ввезення агропродукції.

19 вересня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд запропонував ЄС та країнам-сусідам — Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині — компроміс щодо експорту агропродукції. За його словами, у разі відмови уряд ухвалить рішення про заборону імпорту низки товарів з цих країн.

Найближчими днями Україна запровадить ембарго на товари з Польщі, — заявив у вівторок, 19 вересня, торговельний представник України Тарас Качка в інтервʼю виданню Rzeczpospolita. За його словами, йдеться про ембарго на помідори, цибулю, капусту та яблука.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+37
Vadim531
Vadim531
20 вересня 2023, 17:08
#
Прошла любовь, завяли помидоры?!
+
0
Moonlighter
Moonlighter
20 вересня 2023, 17:12
#
Сандали жмут и нам не по пути.
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
20 вересня 2023, 17:28
#
Понти перед виборами.
+
0
Klimo
Klimo
20 вересня 2023, 17:53
#
100%! ПИС = село! Село = победа
+
+15
matroskin
matroskin
20 вересня 2023, 17:41
#
Наглядний приклад того, що НАТО це просто фікція і самообман.
Якби рф напала скажімо на Латвію, почалося б:
хто закликав би до переговорів, хто шукати компроміс, хто що територія не головне, хто що рішення НАТО то ні що, головне безпека власних військових і вони не повинні від цього навіть з казарм виходити, не то що воювати.
+
0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 вересня 2023, 18:03
#
Згідно з опублікованою на сайті заявою, посла прийняв заступник державного секретаря Міністерства закордонних справ Павел Яблонський. «Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони проти заяв, зроблених учора президентом В. Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН, в якому стверджувалося, що деякі країни ЄС симулюють солідарність, опосередковано підтримуючи Росію. Заступник глави МЗС наголосив, що ця теза є неправильною щодо Польщі і, тим паче, особливо неправомірною до нашої країни, яка підтримує Україну з перших днів війни», — зазначено в заяві. Джерело: https://censor.net/ua/n3444617
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0
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
20 вересня 2023, 18:13
#
По словам спикера польского правительства, Польша действует в этой ситуации «продуманно». «Мы помогаем Украине в военном плане, чтобы она могла защитить себя — но также и нас — от России. Однако в экономических, сельскохозяйственных вопросах мы должны защищать польские интересы», — сказал Мюллер.
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vt313
vt313
20 вересня 2023, 18:33
#
В 2023 г. в Польшу из Украины ввезено зернових на сумму в 180 млн. долл.
При этом Польша получила от ЕС компенсацию, по этому поводу, 450 млн.

Так что тут дело не в деньгах. Политический театр.
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matroskin
matroskin
20 вересня 2023, 19:28
#
Не знаю театр это или деньги, но при малейшем желании поддержать собственных фермеров Польша элементарно бы смогла запретить и проконтролировать чтобы польские предприятия не покупали укр.зерно. Но поскольку она запретила транзит, то это банальная ликвидация конкурента причем, учитывая ситуацию, самым циничным образом, т.к. понимает что других путей на мировые рынки в Украины сейчас нет.
Пока были в Украине порты вопрос в «защите польских фермеров» не стоял, вернее Польша понимала что его было глупо подымать.
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