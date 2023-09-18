Новым директором Департамента денежного обращения Национального банка Украины с 18 сентября 2023 года назначен Олег Прохода.
НБУ назначил нового директора Департамента денежного обращения
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К сфере его ответственности в должности директора Департамента денежного обращения будет входить, в частности:
- разработка и внедрение стратегии наличного денежного обращения в Украине;
- методологическое обеспечение и управление наличным денежным обращением, в том числе с внедрением новейших технологий;
- определение общей потребности в наличных денежных средствах и необходимых номиналах банкнот и монет;
- организация изготовления банкнот, монет, памятных и инвестиционных монет и сувенирной продукции;
- организация и координация мероприятий по выпуску наличных денег в обращение, проведение кассовых и эмиссионных операций в национальной валюте, обеспечение потребностей экономики в наличных деньгах;
- организация проведения сделок по договорам о хранении запасов наличных денег Национального банка.
Департамент денежного обращения входит в блок «Платежные системы и денежное обращение», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.
Справочно
Олег Прохода почти 20 лет работает в банковской системе Украины, в том числе около 10 лет — в сфере налично-денежного обращения.
До назначения в Национальный банк он работал в АО «Сенс Банк», в частности, директором центра денежного обращения (2021−2023), директором департамента банкнотного бизнеса (2019−2021).
Также возглавлял банкнотный бизнес в ПАО «Укрсоцбанк» и АО «Таскомбанк», руководил региональной сетью АО «Ощадбанк» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит», был заместителем председателя правления ПАО «Банк «Юнисон». Начал свой карьерный путь в 2003 году в ООО «Европейский банк развития и сбережений».
Комментарии - 2
тупят сейчас «маладые айтишнеки». Они все боятся что «система» узнает об их походах по п***сайтам и с**-шопам…