НБУ назначил нового директора Департамента денежного обращения

Новым директором Департамента денежного обращения Национального банка Украины с 18 сентября 2023 года назначен Олег Прохода.

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К сфере его ответственности в должности директора Департамента денежного обращения будет входить, в частности:

разработка и внедрение стратегии наличного денежного обращения в Украине;

методологическое обеспечение и управление наличным денежным обращением, в том числе с внедрением новейших технологий;

определение общей потребности в наличных денежных средствах и необходимых номиналах банкнот и монет;

организация изготовления банкнот, монет, памятных и инвестиционных монет и сувенирной продукции;

организация и координация мероприятий по выпуску наличных денег в обращение, проведение кассовых и эмиссионных операций в национальной валюте, обеспечение потребностей экономики в наличных деньгах;

организация проведения сделок по договорам о хранении запасов наличных денег Национального банка.

Департамент денежного обращения входит в блок «Платежные системы и денежное обращение», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Справочно

Олег Прохода почти 20 лет работает в банковской системе Украины, в том числе около 10 лет — в сфере налично-денежного обращения.

До назначения в Национальный банк он работал в АО «Сенс Банк», в частности, директором центра денежного обращения (2021−2023), директором департамента банкнотного бизнеса (2019−2021).

Также возглавлял банкнотный бизнес в ПАО «Укрсоцбанк» и АО «Таскомбанк», руководил региональной сетью АО «Ощадбанк» и ОАО «Банк «Финансы и Кредит», был заместителем председателя правления ПАО «Банк «Юнисон». Начал свой карьерный путь в 2003 году в ООО «Европейский банк развития и сбережений».