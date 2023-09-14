Нацбанк снизил учетную ставку до 20%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых с 15 сентября. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

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«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября 2023 года. Дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений. не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности», — отметил Пышный.

Напомним

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

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Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).