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14 сентября 2023, 14:03 Читати українською

Нацбанк снизил учетную ставку до 20%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых с 15 сентября. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых с 15 сентября.

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«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 22% до 20% с 15 сентября 2023 года. Дальнейшее замедление инфляции и способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений. не будет создавать угроз для макрофинансовой стабильности», — отметил Пышный.

Напомним

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Читайте: Банкиры ожидают снижения учетной ставки до 20%

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
0
Vadim531
Vadim531
14 сентября 2023, 14:08
#
Курс остается фиксированным?
+
0
rivnyj
rivnyj
14 сентября 2023, 14:10
#
Ну як би да, война на вулиці. За регламентом до кінця війни фіксований
+
+123
Tido oss
Tido oss
14 сентября 2023, 14:20
#
Це не повлияло на возврат пдв и налогов для обичний граждан которие и так в нищите !
+
+15
Klimo
Klimo
14 сентября 2023, 14:34
#
Все вернули как до воины. А вот праздник нет)
+
+75
SamBB
SamBB
14 сентября 2023, 14:46
#
За регламентом і мораторій на перевірки бізнесу до закінчення воєнного стану мав бути і тарифи мали не піднімати, але гусачків треба щипати, а їх що раз менше))).
+
0
Kankakee
Kankakee
14 сентября 2023, 14:56
#
Все відтягують на листопад, 🤷 і отримати оцінку за все в один момент і за результати контрнаступу і за економіку 🙀 але як вони зараз збираються приймати бюджет?
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
14 сентября 2023, 15:29
#
ФІнансовий ринок вже відіграв цю новину бо в них від голови нбу інсайдерська інформація є заздалегідь.
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