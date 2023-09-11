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11 сентября 2023, 11:52 Читати українською

Каким будет курс доллара в 2024 году: ожидания Министерства финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1. Об этом он сообщил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины», передает Интерфакс-Украина.

Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1.
Фото: depositphotos

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Каким будет курс гривны

«Нас беспокоит укрепление гривны… В следующем году предусматриваем курс 41,4 грн/$1», — сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин.

Марченко уточнил журналистам, что речь идет о среднегодовом курсе.

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Говоря об озабоченности укреплением гривны, глава Минфина подчеркнул, что для этого «нет никаких фундаментальных факторов». По его словам, это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны.

Марченко добавил, что «экспорт не растет вообще», в то время как ситуация с импортом обратная.

В то же время, министр уточнил, что не выступает за какую-то резкую девальвацию.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
Strain
Strain
11 сентября 2023, 12:30
#
Давайте сразу курс по 200. Чего мелочиться.
+
+15
yarg
yarg
11 сентября 2023, 12:31
#
Гений…
«За його словами, це мінус для експортно-орієнтованого бізнесу»

а то , что у нас єкспортно-ониентированный бизнес втрое меньше импортно-ориентированного — для него фигня…
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
11 сентября 2023, 12:39
#
У экспорта ведь есть потенциал увеличиться. до войны разница там была +/- 15%, а теперь в сотни раз. он и так на ладан дышит, а если ещё его ревальвацией добивать, то тоже не есть хорошо. к тому же экспорт это ещё + налоги какие-то. задача марченко — наполнять бюджет, а не заботиться о стабильности валюты. о валюте должен заботиться НБУ.
+
+15
yarg
yarg
11 сентября 2023, 12:51
#
Так его и девальвацией добить можно.
экспортно-ориентированное сельское хозяйство получит курс 50 , дизтопливо по 80 гривен литр , потратится ,а будет ли экспорт потом — это отдельный квест. И поможет ли им рост курса отбить рост внутренних цен.
как девальвация поможет наполнить бюджет ? она приведет к вымыванию средств из страны — да и все.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 сентября 2023, 12:44
#
Кроме импортно-ориентированного бизнеса, который завозит польский сыр и ирландское виски, у нас есть ещё министерство обороны и волонтёры, которые очень много импортируют для ВСУ.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 сентября 2023, 12:52
#
Я не розумію тих, хто так реагує на прогнозованість. І це не про Марченка. Величина курсу нічого не означає, важлива його динаміка. Коли виключно ринок регулює, то курс росте, коли експорт падає, тим самим його підтримує. В Україні це не працює, бо з доларом у нас росте все, навіть те, що ніяким боком ні до імпорту, ні до експорту. Тому девал 2−3% в рік, длянас це до 1,5−2,0 грн росту то ні про що. Взагалі і інфляцію і девал роблять для того, щоб легше було віддавати державні борги.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 сентября 2023, 13:05
#
До чого міністр робить такі заяви? Щоби спровокувати паніку?
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