Каким будет курс доллара в 2024 году: ожидания Министерства финансов

Министр финансов Сергей Марченко заявил об обеспокоенности укреплением гривны и рассчитывает на ослабление курса до 41,4 грн/$1. Об этом он сообщил на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины», передает Интерфакс-Украина.
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Каким будет курс гривны
«Нас беспокоит укрепление гривны… В следующем году предусматриваем курс 41,4 грн/$1», — сказал он.
Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин.
Марченко уточнил журналистам, что речь идет о среднегодовом курсе.
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Говоря об озабоченности укреплением гривны, глава Минфина подчеркнул, что для этого «нет никаких фундаментальных факторов». По его словам, это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны.
Марченко добавил, что «экспорт не растет вообще», в то время как ситуация с импортом обратная.
В то же время, министр уточнил, что не выступает за какую-то резкую девальвацию.
Комментарии - 7
«За його словами, це мінус для експортно-орієнтованого бізнесу»
а то , что у нас єкспортно-ониентированный бизнес втрое меньше импортно-ориентированного — для него фигня…
экспортно-ориентированное сельское хозяйство получит курс 50 , дизтопливо по 80 гривен литр , потратится ,а будет ли экспорт потом — это отдельный квест. И поможет ли им рост курса отбить рост внутренних цен.
как девальвация поможет наполнить бюджет ? она приведет к вымыванию средств из страны — да и все.