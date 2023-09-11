Каким будет курс доллара в 2024 году: ожидания Министерства финансов

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Каким будет курс гривны

«Нас беспокоит укрепление гривны… В следующем году предусматриваем курс 41,4 грн/$1», — сказал он.



Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые ориентируется Минфин.



Марченко уточнил журналистам, что речь идет о среднегодовом курсе.

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Говоря об озабоченности укреплением гривны, глава Минфина подчеркнул, что для этого «нет никаких фундаментальных факторов». По его словам, это минус для экспортно ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны.

Марченко добавил, что «экспорт не растет вообще», в то время как ситуация с импортом обратная.



В то же время, министр уточнил, что не выступает за какую-то резкую девальвацию.