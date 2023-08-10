Только 3% рынка б/у автомобилей работает официально: как вывести его из тени

В Украине, по официальной статистике, в 2022 году доля компаний в торговле б/у автомобилями составила лишь 2,6%, тогда как в Германии — более 70%, в Польше — не менее 20%. Почему украинские автодилеры работают в тени и что подтолкнет их перейти в легальное поле, разбирались эксперты Института исследований авторынка совместно с аналитиками YouControl.Market и Automoto.ua.

Объемы автобизнеса в Украине

В 2022 году украинцы купили 100,7 тыс. новых автомобилей: 71,3% привезли из-за границы (71,8 тыс.), еще 28,7% изготовили или переоборудовали в Украине (28,9 тыс). Работают сети официальных импортеров и дилеров, которые продают новые машины и отчитываются о своей деятельности. В целом, этот сегмент достаточно прозрачный и понятный, в отличие от продаж авто с пробегом.

В прошлом году в Украине зарегистрировали около 1,3 миллиона сделок купли-продажи транспортных средств с пробегом. Из них 36,3% впервые были поставлены на учет после импорта из-за границы (463,1 тыс.), а 63,7% (811 тыс.) — это внутренние перепродажи.

Если анализировать место заключения договора — только в 66,8% случаев это делали в Сервисных центрах МВД, где такая услуга предоставляется бесплатно для физических лиц. Поэтому, вероятнее всего, большинство из них — это непосредственные продажи от предыдущего владельца новому, что и является реальной долей продаж обычных граждан, которые продают собственное авто раз в несколько лет.

В то же время, 32,8% сделок заключили на комиссионных площадках. Это связано со сложностью бюрократических процедур. Сфера импорта б/у авто более прозрачная: почти половину (49%) официально привозят юридические лица.

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Сколько налогов заплатили автодилеры

В Украине из свыше 5,3 тыс. активных компаний, зарегистрированных по КВЭД «торговля автомобилями и легковыми автотранспортными», а также «торговля другими автотранспортными средствами», лишь около 1,3 тыс. подали отчетность о своей деятельности в 2022 году. Больше всего таких компаний — в Киеве и области, они же уплатили больше всего налогов на прибыль в 2022 году.

В целом, в 2022 году компании-автотрейдеры отчитались о 5,6 миллиардах гривен чистой прибыли, с которой должны уплатить более миллиарда гривен налогов.

Рейтинги областей по количеству зарегистрированных автотрейдеров и их доли в доходах не совпадают с количеством регистрационных операций автомобилей разных типов в регионах.

Кто официально торгует автотранспортом

Большинство автотрейдеров в топ-100 самых активных по чистому доходу в 2022 году — это официальные импортеры или дилеры новых автомобилей. В перечень попали только 7 компаний, которые потенциально могут торговать б/у автомобилями, 6 из них размещены в Волынской области и, скорее всего, занимаются импортом б/у авто из-за рубежа, а не внутренними перепродажами.

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Кто тогда торгует б/у автомобилями

Ежемесячно в интернете дилеры б/у авто публикуют более 30 тысяч объявлений — это 12,5% от общего количества. В топ-15 продавцов б/у авто в интернете попали только две организации, которые вошли в рейтинг крупнейших автотрейдеров по чистому доходу.

У части дилеров б/у авто либо нет зарегистрированного юридического лица вообще, либо они осуществляет деятельность от другого юридического лица, либо под другой торговой маркой (не всегда зарегистрированной, в соответствии с действующим законодательством).

Что побуждает автодилеров выйти из тени

Сегмент внутренних перепродаж б/у автомобилей в Украине находится в тени. Настоящая доля сделок, осуществляемых автобизнесом, по приблизительным оценкам экспертов Института исследований авторынка, может составлять до 40%-50% от общего количества.

Решением может стать принятие законопроекта № 9083. Он позволит компаниям, у которых соответствующий код экономической деятельности и которые состоят на учете в Главном сервисном центре МВД, не регистрировать автомобили на себя, если они куплены для дальнейшей перепродажи. Учитывать их можно будет именно как товары, а не основные средства компании. Это уменьшит бюрократическую нагрузку на автодилеров, оптимизирует работу Сервисных центров МВД, а также лишит излишней нагрузки ТЦК и СП.

Таким образом, покупатели получают больше возможностей для защиты своих прав как потребителей, а свыше 2 тысяч автодилеров, которые сегодня находятся в тени, смогут перейти в легальное поле, вести сделки купли-продажи официально, отчитываясь о прибылях и уплачивая соответствующие налоги.

По оценке экспертов Института исследований авторынка, речь идет о более 260 млн грн дополнительных прямых поступлений в государственный бюджет только от уплаты налога на прибыль ежегодно.