Рынок электрокаров: В июле украинцы приобрели почти 3,5 тысячи электромобилей

В июле украинский автопарк пополнили 3464 автотранспортных средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Об этом сообщает Укравтопром.

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Сколько купили авто

Как отмечает Укравтопром, из них: новых — 586 ед., подержанных — 2878 ед.

Из этого количества: легковых — 3389 ед. (новых — 581 шт., подержанных — 2808 шт.); коммерческих — 75 ед. (новых — 5 шт., подержанных — 70 шт.).

По отношению к июньскому результату количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 11,5%. По сравнению с июлем прошлого года этот показатель вырос вдвое.

Топ-5 новых электромобилей

VW ID.4 — 214 ед.;

VW ID.6 — 44 ед.;

Faw Toyota BZ4X — 38 ед.;

Honda E — 36 ед.;

Dongfeng/Honda M-NV — 32 ед.

Топ-5 подержанных электромобилей

Nissan Leaf — 535 ед.;

VW e-Golf — 394 ед.;

Tesla Model 3 — 289 ед.;

Tesla Model Y — 190 ед.;

Renault Zoe — 155 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 16 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, что почти втрое больше, чем за аналогичный период в прошлом году.