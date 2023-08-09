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9 августа 2023, 12:14 Читати українською

Топ авто, которые угоняют в Украине в 2023 — Опендатабот

После активизации угонщиков авто в начале полномасштабного вторжения количество авто угонов возвращается к привычному уровню. Самый высокий уровень автопреступности — в Донецкой, Луганской и Запорожской области. Об этом говорится в данных Опендатабот.

После активизации угонщиков авто в начале полномасштабного вторжения количество авто угонов возвращается к привычному уровню.
Фото: podrobnosti.ua

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Самые популярные авто среди угонщиков

В этом году самыми популярными марками автомобилей среди автоугонщиков являются ВАЗ, Volkswagen и Mercedes.

За последние три года в Украине было зафиксировано более 14,2 тысячи случаев угона авто.

Пик пришелся на бурный 2022 год. Тогда в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями обратилось аномальное количество владельцев автомобилей — 10,4 тысячи. Это 73% заявлений от всего изучаемого периода.

Вместе с тем, в этом году пока сохраняется привычная для предыдущих лет динамика — за шесть месяцев 2023-го было угнано 809 транспортных средств.

Области-лидеры

Среди регионов по количеству автоугонов лидирует Донецкая область — 2,7 тысячи за три года. Второе и третье место в этом рейтинге занимают Луганская и Запорожская области — 1,9 тысячи и 1,5 тысячи случаев соответственно.

Наименьшее количество угонов зафиксировано в Ивано-Франковской области, где с 2020 года официально исчезло только 46 транспортных средств.

Чаще всего в Украине угоняют легковые и грузовые автомобили, а также мотоциклы — на эти транспортные средства приходится более 12,2 тысячи угонов. В то же время наиболее «экзотической» категорией являются тракторные прицепы — в период с 2020 года они были похищены только 34 единицы.

Самой популярной маркой среди автоугонщиков за последние три года является ВАЗ — 2,3 тыс. автомобилей, или 16% от всего количества.

И этот же продукт советского автопрома возглавлял ежегодные топы угнанных в Украине автомобилей. Вместе с тем, вкусы воров по отношению к другим маркам транспортных средств в этот период все же менялись.

Так, в 2020—2021 годах спросом у автоворов пользовались также автомобили Hyundai и Toyota, а в 2022 году — Renault и Volkswagen. При этом последний бренд вместе с Mercedes также входит в топ-3 марок автомобилей, востребованных у преступников в 2023 году.

Что касается моделей, то чаще всего от рук автоугонщиков страдали поклонники ВАЗ-2107, 21063 и 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat и Renault Duster. За три года было угнано 1034 упомянутых выше автомобиля, но большая часть из них попала в соответствующие полицейские ориентировки в прошлом году.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Три літри
Три літри
9 августа 2023, 12:49
#
Знов опендатабот зробив фейковий аналіз даних яких в нього немає.
Знов ЗМІ не замислюючись ані на секунду передруковують це
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