Главное за вторник: Ближайшие шаги Сенс Банка, Worldcoin и е-акциз на алкоголь и сигареты

Спустя почти полтора года после начала войны, после долгой подготовки и принятия двух специальных законов власти провели национализацию Сенс Банк (бывшего Альфа-Банка). «Минфин» проанализировал финансовое состояние финучреждения и определил ближайшие шаги его новых собственников и руководства.

Минфин разместил на аукционе облигации на 14,7 миллиарда

На аукционе 25 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 14,75 млрд грн в эквиваленте, что на 9,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,72 млрд грн.

Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

24 июля стартап Сэма Альтмана, главы компании-разработчика ChatGPT, запустил собственный токен под названием Worldcoin (тикер WLD). Листинг WLD провела криптобиржа Binance, открывшую торговлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. О начале торгов WLD сообщили другие крупные криптомайданчики, включая OKX,Bybit,KuCoin. Что такое Worldcoin и как на нем заработать, расскажет «Минфин».

Реальный ВВП Украины вырос на 21%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%.

Президент подписал закон о введении е-акциза на алкоголь и сигареты

Президент подписал законопроект № 8287, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога.

Налоги 2023: каких изменений ждать украинцам (видео)

В этом видео Сергей Фурса, заместитель директора Драгон Кэпитал, говорит о возврате налогообложения до довоенного уровня и вероятности увеличения налоговой нагрузки на украинцев. Есть ли альтернатива возврату довоенного уровня налогообложения?