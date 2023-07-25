Главное за вторник: Ближайшие шаги Сенс Банка, Worldcoin и е-акциз на алкоголь и сигареты

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 июля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за вторник: Ближайшие шаги Сенс Банка, Worldcoin и е-акциз на алкоголь и сигареты

Сенс Банк уже государственный: что будет с ним и его клиентами дальше

Спустя почти полтора года после начала войны, после долгой подготовки и принятия двух специальных законов власти провели национализацию Сенс Банк (бывшего Альфа-Банка). «Минфин» проанализировал финансовое состояние финучреждения и определил ближайшие шаги его новых собственников и руководства.

Минфин разместил на аукционе облигации на 14,7 миллиарда

На аукционе 25 июля Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 14,75 млрд грн в эквиваленте, что на 9,03 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,72 млрд грн.

Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

24 июля стартап Сэма Альтмана, главы компании-разработчика ChatGPT, запустил собственный токен под названием Worldcoin (тикер WLD). Листинг WLD провела криптобиржа Binance, открывшую торговлю парами WLD/BTC, WLD/USDT. О начале торгов WLD сообщили другие крупные криптомайданчики, включая OKX,Bybit,KuCoin. Что такое Worldcoin и как на нем заработать, расскажет «Минфин».

Реальный ВВП Украины вырос на 21%

Рост реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2023 года по отношению ко второму кварталу 2022 года составил около 20−21%.

Президент подписал закон о введении е-акциза на алкоголь и сигареты

Президент подписал законопроект № 8287, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога.

Налоги 2023: каких изменений ждать украинцам (видео)

В этом видео Сергей Фурса, заместитель директора Драгон Кэпитал, говорит о возврате налогообложения до довоенного уровня и вероятности увеличения налоговой нагрузки на украинцев. Есть ли альтернатива возврату довоенного уровня налогообложения?

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 0965210075, Faraday и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами