Скандинавские страны и Андорра стали лидерами рейтинга самых лучших горнолыжных курортов Европы для семейного отдыха. Исследование британского The Snow Centre охватило 144 курорта и учитывало разнообразие трасс, инфраструктуру подъемников, доступность цен и специальные условия для отдыха с детьми.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По результатам исследования, самые высокие оценки за семейную инфраструктуру получили курорты Швеции и Андорры. В то же время авторы рейтинга отметили и бюджетные направления в Восточной Европе, которые могут быть привлекательны для семей, которые планируют первый лыжный отпуск или пытаются сократить расходы.

Лучшие курорты для семейного отдыха

Среди шведских курортов выделили Idre Fjäll, получивший 74 балла из 100, и Sälen с результатом 73 балла. Оба имеют оценку 5 из 5 за семейные удобства и 4 из 5 за доступность цен.

Их преимуществом являются детские снежные парки, специальные зоны для начинающих и пологие склоны, позволяющие детям и новичкам осваивать лыжи в относительно безопасных условиях.

В Андорре высокие оценки за семейную инфраструктуру получил сектор Vallnord, в который входят Pal и Arinsal. Оба курорта набрали по 76 баллов. Они предлагают лыжные школы, включая англоязычных инструкторов, специальные детские зоны и трассы среди лесов.

Самые высокие общие оценки в рейтинге получили курорты Grandvalira, Soldeu и Grandvalira, El Tarter в Андорре — по 85 баллов из 100. Они объединяют развитую инфраструктуру для семей, зоны для начинающих и апартаменты, ориентированные на отдых с детьми.

Австрийский Dachstein West также выделили среди альтернатив для семей, желающих отдохнуть в Альпах, но не готовы платить за самые дорогие курорты. Он получил 76 баллов в целом, а его оценки по семейным удобствам и доступности цен составляют 4 из 5.

Какие курорты Восточной Европы отметили авторы исследования

Восточная Европа, по оценке The Snow Centre, может быть особенно привлекательна для семей, ограниченных в бюджете. В то же время, в обнародованных результатах исследования конкретно названы курорты Румынии и Болгарии, тогда как точные позиции горнолыжных комплексов Польши, Чехии и Словакии в общем рейтинге 144 курортов не обнародованы.

Румынский курорт Straja получил максимальную оценку 5 из 5 за доступность цен и 4 из 5 за семейную инфраструктуру. Его отметили за недорогие ски-пассы и пологие трассы, на которых начинающие могут постепенно осваивать катание. В то же время в публичном релизе исследования не приведен его общий балл из 100 или места в общем рейтинге.

Болгарский Bansko также упомянут как бюджетный вариант семейного отдыха. Курорт набрал 71 балл из 100. Авторы отметили более доступные, чем во многих западноевропейских направлениях, услуги лыжных школ и детских клубов.

Читайте также: Куда можно будет улететь из Европы в 2027 году: новые рейсы в Белиз, Занзибар, Латинскую Америку и США

Как формировали рейтинг

The Snow Centre сравнил 144 горнолыжных курорта Европы по четырем основным параметрам:

разнообразие горнолыжных трасс;

инфраструктура подъемников;

доступность цен;

специальные условия для семейного отдыха

Исследование носит практический характер для туристов, планирующих зимние поездки с детьми: оно учитывает не только масштаб горнолыжной инфраструктуры, но и комфорт, безопасность, возможности для обучения и стоимость отдыха.

Как мы писали: От бывшей штаб-квартиры разведки в монастырь XIV века: какие необычные отели Европы получили награды на 2027 год